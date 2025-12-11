Fue un fin de semana tumultuoso en Benín, una pequeña nación de África Occidental que comparte una frontera de más de 800 kilómetros con el gigante regional, Nigeria. El domingo 7 de diciembre, mientras se desarrollaba un intento de golpe de Estado en Benín, aviones de combate nigerianos atacaron repetidamente las posiciones de los soldados amotinados en la capital económica, Cotonú, cerca de la cadena de televisión nacional y la base militar de Togbin.

La operación, ordenada por el presidente nigeriano, Bola Tinubu, resultó decisiva para derrotar a los golpistas y recuperar el control de la base militar, confirmó el gobierno beninés el lunes.

La intervención de Abuya fue revelada por fuentes de seguridad nigerianas y confirmada posteriormente el domingo por la noche en un comunicado detallado del asesor especial del presidente. Las autoridades nigerianas explicaron que respondieron a dos solicitudes distintas del Ministerio de Asuntos Exteriores de Benín: una nota verbal para obtener apoyo aéreo inmediato y la intervención de las fuerzas terrestres nigerianas.

Benín también confirmó la llegada de la "Fuerza de Reserva" del bloque la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) compuesta por fuerzas nigerianas y de otras regiones. El domingo por la noche, el presidente de Benín, Patrice Talon, declaró en radio que la situación estaba "totalmente bajo control" tras el intento de golpe de Estado.

Francia, por su parte, afirmó haber proporcionado vigilancia, observación y apoyo logístico a las fuerzas armadas beninesas.

Yihadistas en el norte de Benín, bandidos en el oeste de Nigeria.

El presidente nigeriano elogió rápidamente a las tropas de su país por su decisivo papel como "defensores y protectores del orden constitucional" en Benín. La declaración de Tinubu del domingo por la noche señaló que las fuerzas armadas nigerianas "ayudaron a estabilizar un país vecino y nos han enorgullecido por su compromiso con el mantenimiento de nuestros valores democráticos".

Benín se enfrenta a un deterioro de la situación de seguridad en sus zonas fronterizas del norte con Burkina Faso, Níger y Nigeria, donde el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM), afiliado a Al Qaeda, y la rama en el Sahel del Estado Islámico (EI), la Provincia del Sahel del Estado Islámico (ISSP), están expandiendo su influencia.

En su declaración televisada del domingo por la mañana, los golpistas de Benín mencionaron las dificultades del ejército en el norte y la "indiferencia y negligencia" del gobierno de Talon hacia sus compañeros de armas caídos.

En abril, 54 soldados benineses murieron en ataques coordinados del JNIM contra puestos militares en un parque nacional del norte de Benín, la cifra oficial más alta desde el despliegue de tropas para asegurar las fronteras en enero de 2022.

Los grupos terroristas de la región también están realizando incursiones a través de la frontera hacia el oeste de Nigeria, que se enfrenta a una ola de secuestros, atribuidos a bandas criminales y bandidos, para pedir rescate.

"El gobierno nigeriano determinó que una intervención en Benín era esencial para salvaguardar su propia integridad territorial", explicó Sam Olukoya, corresponsal de FRANCE 24 en Nigeria.

El tamaño y la composición étnica de la frontera importan

Nigeria también quería evitar que se repitiera lo ocurrido en su frontera, mucho más extensa, con el vecino Níger, señaló Olukoya. Las autoridades nigerianas aprendieron la lección tras el golpe de Estado en Níger hace dos años. Las nuevas autoridades militares nigerinas no cooperaron con Nigeria para combatir a los yihadistas en la frontera común. El gobierno nigeriano quería evitar que se produjera una situación similar en Benín, declaró.

El 26 de julio de 2023, el presidente nigerino, Mohamed Bazoum, fue derrocado por elementos de su guardia presidencial, liderados por el general Abdourahamane Tiani.

En ese momento, Tinubu llevaba apenas dos meses en la presidencia y también presidía la Cedeao. El recién elegido presidente nigeriano amenazó con una intervención militar para restaurar a Bazoum y el orden constitucional en Níger. La operación generó un acalorado debate dentro del bloque de África Occidental, se consideró demasiado peligrosa y finalmente se abandonó.

“Una intervención en Níger habría sido mucho más arriesgada para Nigeria que la llevada a cabo en Benín, tanto por razones logísticas, ya que Níger es diez veces más grande, como por razones de política interna”, declaró Seidik Abba, director del Centro Internacional de Reflexiones y Estudios sobre el Sahel (CIRES), con sede en París.

“El norte y el sur de Nigeria están poblados por los mismos grupos étnicos: los hausa, los fulani y los kanuri. Una intervención militar habría creado una crisis política interna en Nigeria”, explicó Abba. “A esto se suma el hecho de que el presidente Bazoum ya había sido derrocado, lo que no ocurrió con Patrice Talon en Benín. Por lo tanto, Nigeria aún podía intervenir a petición suya”, afirmó.

Reafirmando el poder regional de Nigeria

El episodio de Níger de 2023 se consideró un rotundo fracaso para el nuevo presidente de Nigeria y la región. Meses después del golpe, las juntas de Níger, Malí y Burkina Faso se unieron para anunciar su nueva alianza militar, la Alianza de Estados del Sahel (AES), y cerraron definitivamente la puerta a la Cedeao. El presidente Bazoum sigue detenido en Níger.

Esta vez, al intervenir en Benín, “Nigeria, que sufrió un duro golpe en 2023, intenta reafirmar su estatus como gran potencia subregional”, declaró Niagalé Bagayoko, director del centro de investigación de la Red Africana del Sector de Seguridad.

Como principal potencia de África Occidental en términos económicos, militares y demográficos, Nigeria ya ha liderado varias operaciones militares en la región: en Liberia (1990-1997) para detener la guerra civil, en Sierra Leona (1997-2000) en apoyo del derrocado presidente Ahmad Tejan Kabbah, y más recientemente en Gambia (2017) para obligar a Yahya Jammeh a dimitir tras su derrota electoral.

Estas intervenciones se llevaron a cabo en el marco del Grupo de Supervisión de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (ECOMOG), una fuerza multilateral sustituida en 2004 por la Fuerza de Reserva de la Cedeao, de la que Nigeria ya era el principal contribuyente.

La operación de Nigeria en Benín revive esta "hegemonía pasada", señaló Bagayoko. También envía una fuerte señal a África Occidental, que se ha visto sacudida en los últimos años por una serie de golpes de Estado en Malí, Burkina Faso, Níger, Guinea y, más recientemente, Guinea-Bissau.

"El presidente nigeriano percibe esta ola de golpes de Estado como una amenaza a su propio poder", señaló Olukoya. Por lo tanto, esta es una forma de que Bola Tinubu defienda los valores democráticos y, al mismo tiempo, disuada a posibles golpistas, incluso dentro de su propio país.

Este artículo fue adaptado del original en francés

