Xiomara Castro afirmó que impugnará las elecciones presidenciales en Honduras ante "Naciones Unidas, la Unión Europea, CELAC, la OEA y otros organismos internacionales”. Así lo remarcó en la noche del martes 9 de diciembre después de denunciar “un proceso marcado por amenazas, coacción, manipulación del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y adulteración de la voluntad popular”.

La líder del Ejecutivo también denunció “injerencia” del presidente estadounidense, Donald Trump, quien pidió votar por el candidato opositor del Partido Nacional, Nasry Asfura. El pasado 2 de diciembre, dos días después de los comicios el líder de la Casa Blanca amenazó con "graves consecuencias" si se alteraban los resultados.

#Canal8 | 🗳️🇭🇳 La Presidenta de Honduras, Xiomara Castro, afirmó que denunciará el golpe electoral ante Naciones Unidas, la Unión Europea, CELAC y la OEA, al tiempo que reiteró que "la soberanía no se negocia y la democracia no se entrega". 🔺Asimismo, subrayó que el pueblo… pic.twitter.com/D4ThHaFpcn

— Canal 8 (@Canal8_hn) December 9, 2025

Horas después de la denuncia pública de Castro, el expresidente de Honduras Manuel Zelaya, coordinador general del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), aseguró que el candidato opositor Salvador Nasralla, del Partido Liberal, fue el más votado en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, según el conteo de las actas electorales que tiene su partido.

"He consultado a nuestra candidata Rixi Moncada para dar esta información porque, según nuestro propio conteo nacional de actas presidenciales, acta por acta quien gana la presidencia es Salvador Alejandro César Nasralla Salum", escribió en X Zelaya, también esposo y asesor de la actual presidenta.

El resultado anunciado por el oficialismo contradice el recuento oficial, que da la ventaja al candidato Asfura, con 1.298.835 votos (40,52%), por delante de Salvador Nasralla, que suma 1.256.428 sufragios (39,48%). Con el 99,40 % de las actas escrutadas, según el último registro del Consejo Nacional Electoral (CNE), Moncada, la candidata del oficialismo, permanece en el tercer lugar con 618.448 votos (19,29%).

Zelaya también se refirió a "un golpe electoral en marcha" y llamó a protestar frente a una sede del órgano electoral, en línea con el llamado a las calles que había realizado Libre un día antes, a través de su candidata Rixi Moncada.

A más de una semana de las elecciones electorales, faltan al menos 2.773 actas por escrutar, por inconsistencias, según el CNE, que comenzará el conteo especial este miércoles 10 de diciembre.

Los hondureños votaron para elegir a un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldes, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Parlamento Centroamericano.

El Ejecutivo condena la "injerencia" de Trump

Xiomara Castro denunció enérgicamente la "injerencia" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien días antes de las elecciones llamó a votar por Nasry Asfura para frenar el "avance comunista" y amenazó con consecuencias económicas al país en caso de elegir a Rixi Moncada.

"Estas amenazas constituyen un ataque directo a la voluntad popular"

"Desde aquí, desde esta casa de la justicia, condeno la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando amenazó al pueblo hondureño que si le daban el voto a una valiente y patriota candidata del partido Libre, Rixi Moncada, iban a tener consecuencias", subrayó Castro en un discurso de inauguración de la nueva sede del poder judicial en el departamento de Olancho, en el este del país.

"Estas amenazas constituyen un ataque directo a la voluntad popular", añadió la mandataria.

Un portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., citado bajo anonimato por la agencia de noticias EFE, señaló que Washington "no tiene conocimiento de ninguna evidencia creíble que respalde un llamado a la anulación".

Manuel Zelaya también apuntó a Washington para denunciar "injerencia", pero centrando su acusación en el indulto otorgado por Trump a Juan Orlando Hernández, el expresidente hondureño que cumplía su primer año en prisión, tras recibir una condena de 45 años de cárcel por narcotráfico.

El expresidente de izquierda sostuvo que el indulto de Trump, así como su "injerencia durante el período de silencio electoral, en las 72 horas previas a las elecciones; y la coacción y amenazas enviadas en 3.6 millones de mensajes a los teléfonos de votantes que reciben remesas desde Estados Unidos, sumada a la comprobada extorsión de las maras, alteró de manera brutal la intención de voto que favorecía claramente a la candidata Rixi Moncada".

Xiomara Castro acusó este martes a "los conservadores de Washington" de aliarse "con el narcotráfico, con el crimen organizado y las maras que durante doce años y siete meses operaron con impunidad desde el propio Estado".

La OEA impugna las protestas

La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Honduras rechazó "cualquier convocatoria a alterar el orden público que pueda comprometer las etapas restantes del proceso electoral".

Su declaración llegó horas después de que el expresidente Zelaya convocara a sus seguidores a movilizarse a un centro gubernamental de apoyo logístico del CNE, en Tegucigalpa.

"Es fundamental que el CNE pueda realizar su trabajo sin presiones", escribió en X la OEA, después de subrayar que "con la misma claridad con la que la misión ha llamado agilizar el conteo y maximizar la trazabilidad, reitera su llamado a las autoridades, partidos y candidaturas a que esperen los resultados y respeten la voluntad popular expresada en las Elecciones de Honduras 2025″.

Alrededor de 500 manifestantes, según cifra la agencia de noticias Reuters, convocados por Zelaya, confluyeron en la noche del martes 9 de diciembre frente al estatal Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), donde funciona el centro de recepción y despacho de material del CNE.

La OEA remarcó que "es crucial también que se resguarden los materiales electorales".

Minutos después de la convocatoria de Zelaya, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, pidió a las Fuerzas Armadas blindar la sede electoral.

"He solicitado al Jefe del Estado Mayor Conjunto que, en cumplimiento de su mandato constitucional, resguarde urgentemente al personal del CNE, el material electoral de Elecciones Generales 2025 y las instalaciones referidas", subrayó Hall.

La votación del pasado 30 de noviembre se desarrolló pacíficamente, según observadores independientes. Sin embargo, la publicación de los resultados ha sido caótica, con retrasos que han aumentado la frustración por la reñida contienda.

Las autoridades electorales culparon a ASD, la empresa privada colombiana responsable de la plataforma de tabulación, de la lentitud del recuento.

Con EFE y medios locales

