Lo esencial:
- Funcionarios estadounidenses y ucranianos discuten este miércoles sobre la reconstrucción de Ucrania en una posguerra, anunció el presidente Volodímir Zelenski.
- Zelenski aseguró que este 10 de diciembre enviará a Estados Unidos la contrapropuesta de Kiev y sus aliados europeos al inicial “plan de paz”, presentado por EE. UU. y que plantea que el país invadido ceda territorios a Rusia, entre otras exigencias de Moscú.
- El mandatario ucraniano asegura que China aumentará la cooperación militar con Rusia.
- La 'Coalición de los Voluntarios' confirma un nuevo encuentro para el jueves, mientras perfilan una propuesta conjunta sobre garantías para Ucrania en una eventual posguerra.
Este cubrimiento en vivo ha terminado. A continuación, las principales noticias sobre la invasión rusa a Ucrania y las conversaciones en torno a un “plan de paz”, este miércoles 10 de diciembre:
