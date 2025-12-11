Lo esencial:

Funcionarios estadounidenses y ucranianos discuten este miércoles sobre la reconstrucción de Ucrania en una posguerra, anunció el presidente Volodímir Zelenski.

Zelenski aseguró que este 10 de diciembre enviará a Estados Unidos la contrapropuesta de Kiev y sus aliados europeos al inicial “plan de paz”, presentado por EE. UU. y que plantea que el país invadido ceda territorios a Rusia, entre otras exigencias de Moscú.

El mandatario ucraniano asegura que China aumentará la cooperación militar con Rusia.

La 'Coalición de los Voluntarios' confirma un nuevo encuentro para el jueves, mientras perfilan una propuesta conjunta sobre garantías para Ucrania en una eventual posguerra.

Este cubrimiento en vivo ha terminado. A continuación, las principales noticias sobre la invasión rusa a Ucrania y las conversaciones en torno a un “plan de paz”, este miércoles 10 de diciembre:

