Lo esencial:

  • Funcionarios estadounidenses y ucranianos discuten este miércoles sobre la reconstrucción de Ucrania en una posguerra, anunció el presidente Volodímir Zelenski.
  • Zelenski aseguró que este 10 de diciembre enviará a Estados Unidos la contrapropuesta de Kiev y sus aliados europeos al inicial “plan de paz”, presentado por EE. UU. y que plantea que el país invadido ceda territorios a Rusia, entre otras exigencias de Moscú.
  • El mandatario ucraniano asegura que China aumentará la cooperación militar con Rusia.
  • La 'Coalición de los Voluntarios' confirma un nuevo encuentro para el jueves, mientras perfilan una propuesta conjunta sobre garantías para Ucrania en una eventual posguerra.

Este cubrimiento en vivo ha terminado. A continuación, las principales noticias sobre la invasión rusa a Ucrania y las conversaciones en torno a un “plan de paz”, este miércoles 10 de diciembre: 

France24

Liberté Égalité Actualité

France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes.

Ver más