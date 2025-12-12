Más de dos años después de los ataques del 7 de octubre de 2023, la ONG Amnistía Internacional publicó una investigación sobre la actuación de Hamás, en este evento que dio inicio a la guerra en Gaza.

En un informe de más de 170 páginas, titulado 'Poblaciones civiles atacadas: asesinatos, secuestros y otras violaciones cometidas por grupos armados palestinos en Gaza e Israel', que fue publicado el jueves 11 de diciembre, la ONG de defensa de los derechos humanos acusó a Hamás de ser responsable de "crímenes de guerra" y “crímenes de lesa humanidad” por sus ataques contra civiles israelíes el 7 de octubre de 2023 y por el trato inhumano a los rehenes.

Amnistía Internacional apuntó al brazo armado de Hamás, las brigadas Al-Qassam, y a otros grupos armados palestinos (los brazos armados de la Yihad Islámica y Fatah).

La organización calificó las acciones de los grupos armados palestinos de “asesinatos, exterminio, encarcelamiento, desapariciones forzadas, secuestros, torturas y violaciones” y también subrayó a que estos mismos grupos “mataron deliberadamente a centenares de civiles, incluso lanzando granadas para obligar a personas aterrorizadas, incluidas familias con niños y niñas pequeños, a salir de sus refugios.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

“Estas graves violaciones constituyen crímenes contra la humanidad”, enfatizó el informe de la ONG, que había previamente acusado a Hamás de “crímenes de guerra”.

Amnistía Internacional recopiló los testimonios de 70 personas, entre ellas 17 supervivientes de los ataques, familiares de las víctimas, especialistas forenses, personal médico, abogados y periodistas. La organización también se basó en más de 350 videos y fotografías.

“Al contrario de las afirmaciones de Hamás, el carácter sistemático, coordinado y generalizado de los ataques no deja lugar a dudas: estos ataques fueron ordenados y dirigidos deliberadamente contra la población civil”, insistió la ONG.

Hamás rechaza las acusaciones de Amnistía Internacional

Hamás reaccionó a la publicación del informe, rechazando a las acusaciones. “Rechazamos y condenamos enérgicamente el informe publicado por Amnistía Internacional, que alega que la resistencia palestina cometió crímenes durante la operación Inundación el 7 de octubre de 2023”, afirmó el grupo en un comunicado.

El grupo político palestino también exigió a la organización que se retracte de lo que calificó de “informe falso y poco profesional” y que “evite ser cómplice de la distorsión de los hechos o de la conspiración con los intentos de la ocupación de demonizar al pueblo palestino y su legítima resistencia”.

Por su lado, Amnistía Internacional subrayó que “el alarmante historial de violaciones de derechos cometidas por Israel contra la población palestina, incluidos los decenios de ocupación ilegal, el apartheid y el persistente genocidio de Gaza, no puede justificar en absoluto esos crímenes. Ni tampoco exime a los grupos armados palestinos de sus obligaciones según el derecho internacional”.

Los ataques del 7 de octubre de 2023 dejaron unos 1.200 muertos, entre ellos 800 civiles y 36 menores de edad. Además, los grupos armados palestinos capturaron a 251 rehenes.

Israel también enfrenta acusaciones de crimines de guerra

Si bien la publicación del informe destaca el cruel accionar de Hamás y otros grupos palestinos, Amnistía Internacional también denunció, a lo largo de la guerra en Gaza, los crímenes perpetuados por Israel contra civiles palestinos.

En un informe de 300 páginas publicado en diciembre del año pasado, la ONG había acusado a Israel de “genocidio” en Gaza. La investigación no solo apuntaba a los ataques militares (bombardeos, incursiones, etc.) perpetrados por los soldados israelíes, sino también las inhumanas condiciones de vida impuestas a la población civil de Gaza y que, según la organización, pueden llevar a su eliminación parcial o total.

Desde el 21 de noviembre de 2024, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el ex ministro de Defensa Yoav Gallant están acusados por la Corte Penal Internacional (CPI) de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. La CPI incluso emitió órdenes de captura contra los dos dirigentes israelíes.

En aquel momento, la CPI declaró haber encontrado “motivos razonables” para considerar que Netanyahu y Gallant eran “penalmente responsables” del crimen de guerra de hambruna como método de guerra, así como de crímenes contra la humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos.

Ambos “privaron intencionada y deliberadamente a la población civil de Gaza de elementos indispensables para su supervivencia”, en particular alimentos, agua, medicamentos, combustible y electricidad, añadió la corte.

Cabe recordar que la misma CPI había emitido órdenes de arresto contra tres dirigentes de Hamás en mayo de 2024 por los ataques del 7 de octubre de 2023: Yahya Sinwar, Ismail Haniyeh y Mohammed Deif. Sin embargo, los tres fueron matados por las fuerzas israelíes.

Con Reuters y EFE

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más