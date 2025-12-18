La nueva escalada de Estados Unidos, respaldada por un enorme despliegue de la Armada, ejerce una presión sin precedentes sobre el Gobierno de Venezuela.

Ahora, Washington cierra aún más el cerco amenazando con la ruina de la economía del país, que ya se encuentra en crisis.

Luego de que el presidente Donald Trump declarara a la Administración de Maduro como una “organización terrorista” y ordenara un “bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela”, el portal de noticias estadounidense 'Axios' destacó que al menos 18 barcos cargados de crudo en aguas de la nación latinoamericana se encuentran bajo la mira de EE. UU. que planea “incautarlos tan pronto como entren en aguas internacionales”.

Según Washington, se trata de navíos bajo sanciones. En una publicación en redes sociales en la noche del martes 16 de diciembre, Trump alegó que Venezuela utiliza el petróleo para financiar el narcotráfico y otros delitos. Sobre el petrolero incautado la semana pasada, EE. UU. aseguró que estuvo vinculado con el contrabando de petróleo iraní.

La primera potencia planea extender las sanciones a buques, incluyéndolos en la lista de “Nacionales Especialmente Designados" (SDN por sus siglas en inglés) del Gobierno, algo que también comenzó a hacer la semana pasada.

En todo el mundo, alrededor de 712 barcos están en esa lista y casi 40 se encuentran ahora en aguas venezolanas, incluidos los 18 cargados con crudo del país latinoamericano, según precisó a ‘Axios’ Samir Madani, cofundador de la empresa Tanker Trackers, que monitorea el transporte marítimo mundial.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habló el miércoles de una "unión perfecta" con Colombia en defensa de la soberanía de ambas naciones, en un contexto marcado por el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, rechazado tanto por Caracas como por Bogotá.

En el marco del 206.º aniversario de la formación de la Gran Colombia, constituida el 17 de diciembre de 1819, Maduro hace un llamado a Colombia: “Le hago un llamado, de gran colombiano que me siento, al pueblo de a pie, a sus movimientos sociales, a sus fuerzas políticas y a los militares de Colombia, a la unión con Venezuela para que nadie ose tocar la soberanía de nuestros países”.

Las fuerzas armadas de EE. UU. destruyeron este miércoles una nueva lancha supuestamente ligada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico Oriental y mataron a las cuatro personas que la tripulaban.

El ataque fue ejecutado bajo el marco de la operación Southern Spear (Lanza del Sur), que busca acabar con las redes del narcotráfico en la zona, y fue ordenado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, de acuerdo con el Comando Sur por medio de su cuenta oficial de X.

"La Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por una organización designada como terrorista en aguas internacionales. Según la inteligencia estadounidense, la lancha transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba activamente en operaciones de narcotráfico", dice la publicación.

Ya son al menos 26 las embarcaciones destruidas y cerca de un centenar muertos que el gobierno de Trump asocia con el crimen organizado, aunque no ha publicado detalles de sus identidades ni prueba de sus vínculos con el narcotráfico.

Según expertos en derecho internacional, Estados Unidos lleva a cabo una campaña de ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales.

Trump mantiene la presión militar en las costas venezolanas desde septiembre y ha amenazado con ataques terrestres justificándose en el combate al narcotráfico. Su despliegue incluye miles de tropas, el mayor portaaviones de Washington y un submarino de propulsión nuclear.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este miércoles que continuará "el comercio para allá y para acá" del petróleo de su país, luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, anunciara un "bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan" de la nación suramericana.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, citado por la agencia estatal de noticias TASS, declaró este miércoles 17 de diciembre que las tensiones en torno a Caracas podrían tener consecuencias “impredecibles” para todo Occidente.

Esta declaración llega después de que el pasado 11 de diciembre el presidente ruso, Vladimir Putin, uno de los principales aliados de Venezuela, expresara su apoyo a Maduro en una llamada telefónica. Lo hizo justo después de la incautación del barco Skipper que transportaba petróleo de la empresa estatal venezolana PDVSA, el primer movimiento de la Administración Trump en ese sentido y que escala aún más las fricciones con Caracas.

Trump que inició su ofensiva en el Caribe, al justificar una lucha contra las drogas ahora pasa a acciones contra el petróleo venezolano.

Esta vez Trump no solo advierte que apuntará contra más petroleros de la nación latinoamericana, sino que, además, esbozó, sin pruebas, que Venezuela ha tomado petróleo y recursos de EE. UU.

"Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica (…) Esto solo se agravará, y la conmoción que les causará será como nunca antes, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente”, aseveró el líder de la Casa Blanca en sus redes sociales.

El Gobierno de Maduro respondió con un comunicado en el que acusó a Trump de “violar el derecho internacional, el libre comercio y el principio de libre navegación” con una “amenaza imprudente y grave” contra el país.

“El presidente de Estados Unidos pretende imponer, de manera totalmente irracional, un supuesto bloqueo naval a Venezuela con el objetivo de robar la riqueza que pertenece a nuestra nación”, remarcó Caracas.

PDVSA afirma que sus buques continúan navegando "con pleno aseguramiento"

Pese a las acciones y advertencias de Estados Unidos sobre los petroleros venezolanos, la empresa estatal PDVSA emitió un comunicado en el que aseguró a la comunidad internacional que las exportaciones de crudo y sus derivados se desarrollan "con normalidad".

"Los buques petroleros vinculados a las operaciones de PDVSA continúan navegando con pleno aseguramiento, respaldo técnico y garantías operativas, en legítimo ejercicio de los derechos a la libre navegación y al libre comercio", señala el comunicado.

"Durante años, la industria petrolera venezolana ha sido objeto de Medidas Coercitivas Unilaterales, sabotajes, ataques cibernéticos y más recientemente, actos de piratería internacional para el robo del petróleo, diseñados para afectar su funcionamiento y vulnerar los derechos económicos de la Nación. Ninguna de estas agresiones ha logrado mellar la capacidad operativa ni la determinación de la fuerza laboral de PDVSA, que goza del apoyo unitario y pleno del pueblo venezolano", agrega.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rechazó el "bloqueo naval" de Estados Unidos a la salida y entrada de Venezuela de buques petroleros y afirmó que el Gobierno de la isla apoya "firmemente" al mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

En un breve mensaje publicado en redes sociales, Díaz-Canel afirmó que el Ejecutivo de la isla, aliado político del chavismo, respalda el comunicado del Gobierno venezolano, en el que califica de "grotesca amenaza" el anuncio hecho por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, dijo que la medida de Washington es una "gravísima violación del derecho internacional y un incremento de la escalada de la agresión contra el Gobierno bolivariano".

En su nota de prensa de este martes, el Ejecutivo de Caracas sostuvo que Trump "pretende imponer de manera absolutamente irracional un supuesto bloqueo militar naval" con el objetivo de "robarse las riquezas" venezolanas.

Tras las últimas declaraciones de Donald Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró su oposición a la "no intervención y no injerencia extranjera" en la región. Por tanto, defendió la "autodeterminación de los pueblos" y una solución pacífica.

"Es nuestra posición por convicción y por Constitución (…) Más allá de las opiniones sobre el régimen de Venezuela, sobre la Presidencia de Maduro, la posición de México siempre debe ser no a la intervención, no a la injerencia extranjera, solución pacífica de los conflictos y diálogo", subrayó Sheinbaum este miércoles ante la prensa.

Asimismo, la mandataria hizo un llamado a la Organización de Naciones Unidas para que se pronuncie en torno a las tensiones entre Washington y Caracas.

"Un llamado a Naciones Unidas, que asuma su papel, no se le ha visto, asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos", reiteró.

Con Reuters, AP y medios locales

