Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, busca que la Unión Europea no le dé más largas al pacto comercial entre el bloque y el Mercosur.

"Ya avisé que, si no es ahora, Brasil no hará más acuerdos (con la UE) mientras yo sea presidente", afirmó Lula este 17 de diciembre, quien además advirtió que si no se firma "ahora", será "duro" con el bloque comunitario.

Pese a la dura advertencia, el mandatario barasileño subrayó sus ganas de que el acuerdo con el grupo de los Veintisiete se firme el próximo sábado, durante la cumbre semestral del Mercosur, que tendrá lugar en la ciudad de Foz do Iguaçu, en el sur de Brasil.

Para Lula, “el dato concreto es que en el Mercosur trabajamos mucho para aceptar ese acuerdo y transmitir la idea de que, cuando en Estados Unidos hay un presidente (Donald Trump) que fortalece el unilateralismo, nosotros estamos para defender el multilateralismo".

Explicó también que las condiciones negociadas hasta ahora “son más favorables” para la Unión Europea que incluso para el Mercosur, un mecanismo que, según él, “cedió en todo lo que era diplomáticamente posible”.

Por ahora, la tensión se concentra en el Consejo de la UE y la Eurocámara, donde el desenlace del acuerdo debe ser debatido, mientras que ambas instancias buscan mitigar la fuerte oposición de los países comunitarios que están oponiéndose a la firma.

A propósito, el jefe de Estado brasileño remarcó que “ahora Francia e Italia no quieren”.

Francia e Italia protagonizan la oposición al acuerdo

Mientras Lula hacía estas declaraciones, su homólogo francés, Emmanuel Macron, dijo que su país se opondrá “muy firmemente” al pacto si las instituciones europeas intentan “imponerlo”, en relación con los esfuerzos del bloque para que haya unanimidad por parte de los Estados miembros.

El tono de Macron es respaldado por el de su primer ministro, Sébastien Lecornu, quien, en una sesión de preguntas al Gobierno en el Senado, dijo que si la Comisión Europea “desea hacer pasar por la fuerza este fin de semana” la firma del documento y someterlo al voto del Consejo Europeo, “Francia votará en contra”.

Mientras, el Senado galo aprobó el martes una resolución en la que insta al Ejecutivo a llevar el acuerdo comercial ante el Tribunal de Justicia de la UE a fin de bloquearlo, lo que pondría en vilo la posible firma del pacto el próximo sábado durante la cumbre semestral del Mercosur.

El otro país europeo que ha manifestado su resistencia es Italia. Para la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, firmar el documento es “prematuro”.

En la Cámara de los Diputados, Meloni indicó que le parece fundamental esperar a que se concrete el paquete de medidas adicionales destinadas a proteger el sector agrícola europeo, por lo que ve precipitado concretar el tratado en los próximos días.

Con todo y eso, detalló que su país no busca bloquear u oponerse al acuerdo en su conjunto, pero Italia le dará su visto bueno “solo cuando se incluyan garantías adecuadas de reciprocidad” para el sector agrícola italiano y europeo: un escenario que, según la mandataria, tendrá lugar “a principios del próximo año”.

La UE acuerda salvaguardias para los agricultores europeos

Uno de los temores de los países reticentes a la firma es un eventual impacto negativo del acuerdo por el incremento de importaciones de los países latinoamericanos en el bloque comunitario. Por ello, este miércoles la UE aprobó el diseño final de las cláusulas de salvaguardia que protegerán al sector agricultor europeo del eventual panorama anteriormente descrito.

La negociación, que se extendió toda la tarde de este 17 de diciembre, ajustó el margen de incremento de importaciones o de caída de precios a una serie de productos sensibles importados desde el Mercosur que darían lugar a una investigación y posibles medidas por parte de la Comisión Europea: Bruselas y los Gobiernos europeos querían que fuera un 10 % y la Eurocámara apostaba inicialmente por un margen más estricto, del 5 %.

Dicho eso, el porcentaje será finalmente del 8%, lo que significa que el Ejecutivo comunitario tendría que investigar cuando tenga lugar un aumento en las importaciones de estos productos del 8% en comparación con la medida de los tres años anteriores.

En la lista de estos productos sensibles figuran productos como el pollo, la ternera, los huevos, los cítricos y el azúcar. En caso de que la Comisión determine que se está produciendo un daño a los productores europeos, se podrían suspender las ventajas comerciales para estas importaciones de manera temporal.

Pese a que es un avance, la Eurocámara no logró sacar adelante su reclamo de que las salvaguardias incluyan una cláusula espejo que obligue a los productores del Mercosur a respetar los estándares de producción europeos, otra de las grandes dudas de los opositores a la firma del acuerdo.

Pero como un parte de tranquilidad, la Comisión Europea se comprometió a emitir “una declaración que asegure una alineación más potente de los estándares de producción que se aplican a los productos importados, especialmente en cuanto a bienestar animal y pesticidas en los países del Mercosur".

Con EFE, Reuters y medios locales

