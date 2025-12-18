Washington ha aprobado una venta de armas a Taiwán por 11.000 millones de dólares, informó Taipéi este jueves. Es uno de los mayores paquetes armamentísticos para la isla, que busca disuadir una posible invasión china.

Aunque Washington ha sido tradicionalmente el principal proveedor de armas de Taiwán, declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump habían generado dudas sobre su disposición a defender a la isla democrática.

Taiwán ha aumentado su gasto en defensa durante la última década ante la intensificación de la presión militar de China, pero la administración Trump ha presionado a la isla para que haga más esfuerzos en su propia protección.

Segunda venta desde el regreso de Trump, aún pendiente del Congreso

La venta de armas anunciada el jueves, que aún requiere la aprobación del Congreso de EE. UU., sería la segunda desde el regreso de Trump al poder en enero, tras una venta de 330 millones de dólares en piezas y componentes aprobada en noviembre.

El nuevo paquete incluye sistemas de cohetes HIMARS, obuses, misiles antitanque, drones y otros equipos, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán.

"Esta es la segunda venta de armas a Taiwán anunciada durante el segundo mandato de la administración Trump, lo que demuestra una vez más el firme compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Taiwán", señaló la cancillería taiwanesa.

El tamaño potencial de la venta rivaliza con los 18.000 millones de dólares autorizados bajo el mandato del expresidente estadounidense George W. Bush en 2001, aunque aquella operación fue finalmente reducida tras negociaciones comerciales.

Bush terminó vendiendo armas a Taiwán por 15.600 millones de dólares durante sus ocho años en el poder.

Durante el primer mandato de Trump, Estados Unidos aprobó 10.000 millones de dólares en ventas de armas a Taiwán, incluidos 8.000 millones en aviones de combate.

Se espera que el paquete más reciente reciba pronto la aprobación formal del Congreso, dada la existencia de un consenso bipartidista sobre la defensa de Taiwán.

Dependencia de armas estadounidenses ante la brecha militar con China

Aunque Taiwán mantiene su propia industria de defensa, la isla estaría claramente en desventaja militar en un conflicto con China, por lo que sigue dependiendo en gran medida del armamento estadounidense.

La última venta de armas demuestra que Washington continúa ayudando a Taipéi a construir rápidamente capacidades sólidas de disuasión, afirmó el ministerio de Defensa de Taiwán en un comunicado.

El gobierno del presidente taiwanés Lai Ching-te ha prometido aumentar el gasto en defensa a más del 3 % del PIB el próximo año y al 5 % para 2030, en respuesta a la presión de Estados Unidos.

También planea solicitar hasta un billón de dólares taiwaneses en financiación especial para modernizar los sistemas de defensa aérea de la isla y aumentar la capacidad de producción y almacenamiento de municiones.

Estas propuestas de gasto deben contar con el respaldo del Parlamento, controlado por la oposición, antes de entrar en vigor.

China despliega aviones militares y buques de guerra alrededor de Taiwán casi a diario, en lo que los analistas describen como operaciones de "zona gris", tácticas coercitivas que no llegan a constituir un acto de guerra.

El ministerio de Defensa de Taiwán indicó que 40 aeronaves militares chinas, incluidos cazas, helicópteros y drones, así como ocho buques de guerra, fueron detectados alrededor de la isla en un periodo de 24 horas que concluyó a primera hora del jueves.

El martes, el tercer y más moderno portaaviones de China, el Fujian, navegó por el estrecho de Taiwán, según informó Taipéi.

Con AFP

