Seis días después de la incautación de un petrolero frente a las costas de Venezuela, la administración de Donald Trump ha llegado más lejos que nunca en su presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, al que declaró “organización terrorista extranjera”, y basado en esa designación ordenó un “bloqueo total y completo” de tanqueros desde y hacia ese país.

“Por el robo de nuestros activos y por muchas otras razones, entre ellas el terrorismo, el tráfico de drogas y el tráfico de personas, el régimen venezolano ha sido designado como ORGANIZACIÓN TERRORISTA EXTRANJERA”, anunció el mandatario estadounidense en la red Truth Social.

La nueva designación se suma a las que ya pesaban sobre el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles, organizaciones que Washington asegura estarían comandadas por Maduro, y abre un nuevo abanico de opciones en la presión militar que mantiene en aguas del Caribe, en operaciones que habían sido descritas como antinarcotráfico.

De acuerdo con la publicación de Trump, la nueva medida se mantendrá "hasta que devuelvan a los Estados Unidos de América todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron anteriormente", sin precisar de qué forma se materializó esa supuesta apropiación.

Washington mantiene su mayor despliegue naval desde la Guerra del Golfo en el Caribe frente a Venezuela, y desde el 2 de septiembre ha ejecutado bombardeos contra 26 embarcaciones en esas aguas y las del Pacífico, que han dejado al menos 90 muertos, con el argumento de una lucha contra el narcotráfico.

Ahora en su publicación de este 16 de diciembre, Trump acusa a Maduro de usar el petróleo "de estos yacimientos robados para financiarse a sí mismo, el terrorismo relacionado con las drogas, el tráfico de personas, los asesinatos y los secuestros", e insiste en que "no permitirá que un régimen hostil se apropie de nuestro petróleo, nuestras tierras o cualquier otro activo".

La incautación de un buque la semana anterior ya tuvo un efecto disuasivo sobre otros tanqueros que tenían previsto salir desde Venezuela cargados con millones de barriles de petróleo, cuyas tripulaciones han recibido indicaciones de permanecer en ese país para evitar ser abordados en aguas internacionales.

En su anuncio, Trump no indica cuál será el mecanismo para imponer el bloqueo, y si será a través de la Guardia Costera, como ocurrió en la incautación previa.

Luego de semanas en las que la Casa Blanca han definido como un esfuerzo antidrogas la acumulación de fuerzas que incluye al portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, la jefa de Gabinete de Trump, Susie Wiles, confirmó el 16 de noviembre en una entrevista con la revista Vanity Fair que el objetivo es "seguir volando barcos hasta que Maduro" admita su derrota.

Reaccionan los mercados

El anuncio de Trump disparó los futuros de crudo estadounidense CLc1, que ganaron 1% hasta ubicarse en 55,96 dólares el barril en el comercio asiático, el primero en reaccionar a la medida.

Los precios del petróleo cerraron a 55,27 dólares el barril el mismo día, el cierre más bajo desde febrero de 2021, pero expertos esperan que se disparen como consecuencia de una eventual reducción en la oferta desde Venezuela.

La estatal PDVSA había logrado superar el millón de barriles diarios luego de años de una producción deprimida por la desinversión, las consecuencias de las sanciones y administraciones fallidas, y se prevé un alza de los precios si esa oferta es sustraída del mercado de forma prolongada.

Francisco Monaldi, experto venezolano en petróleo de la Universidad Rice en Houston, explicó a la agencia AP que 850.000 barriles se destinan a la exportación, y que el 80% de ellos se venden con grandes descuentos al mercado negro de China.

Las tendencias de los mercados no se conocerán claramente hasta que se ofrezcan detalles sobre la forma en que se aplicaría ese bloqueo y se sepa si se extenderá a los buques no autorizados.

Muchos buques que transportan crudo desde Venezuela han sido objeto de sanciones, pero aquellos que movilizan petróleo de ese país desde Rusia e Irán lo hacen sin esas limitaciones, y la estadounidense Chevron ha visto prorrogada su licencia para trasladarlo en sus barcos autorizados.

Datos de la plataforma de rastreo de comercio marítimo TankerTrackers.com revelaron que al menos 30 de los 80 barcos que se encontraban la semana pasada en aguas venezolanas o se aproximaban a ellas estaban sujetos a sanciones de Estados Unidos.

¿Una declaración de guerra?

El gobierno de Nicolás Maduro emitió un comunicado en el que califica la medida de Trump como "temeraria y grave" y aseguró que la misma constituye una violación "del Derecho Internacional, el libre comercio y la libre navegabilidad".

El documento cuestiona que el mandatario republicano asuma "que el petróleo, tierra y riquezas mineras de Venezuela son de su propiedad" y anuncia que el embajador ante la ONU, Samuel Moncada, "procederá a denunciar esta grave violación del Derecho Internacional contra Venezuela".

Para el gobierno de Maduro, el texto de la publicación de Trump revela "su verdadera intención" de "apropiarse del petróleo, las tierras y minerales del país".

Pero no solo Caracas rechazó el anuncio de Trump. El representante demócrata por Texas Joaquín Castro apuntó en sus redes sociales que "un bloqueo naval es, sin lugar a dudas, un acto de guerra", y que esa conflagración es una que "el Congreso nunca autorizó y que el pueblo estadounidense no quiere".

Castro anunció que el 18 de diciembre presentará ante la Cámara de Representantes una resolución redactada junto al republicano Thomas Massie y el demócrata Jim McGovern que "ordena al Presidente poner fin a las hostilidades con Venezuela".

Con AP, Reuters y medios locales

