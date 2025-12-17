Este martes 16 de diciembre, los fiscales de Los Ángeles anunciaron que Nick Reiner, hijo de Rob Reiner, será acusado de dos cargos de asesinato en primer grado por la muerte de sus padres, un caso que ha conmocionado a las comunidades de Hollywood y la política demócrata, donde ambos eran muy queridos.

Nick, de 32 años, es sospechoso de la muerte del actor y director Rob Reiner, de 78 años, y de su esposa, Michele Singer Reiner, tal y como indicó el fiscal de distrito Nathan Hochman en una rueda de prensa junto al jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell.

“Su pérdida es más que trágica y nos comprometemos a llevar al asesino ante la justicia”, afirmó Hochman.

En ese sentido, los fiscales tienen previsto presentar las siguientes acusaciones: dos cargos de asesinato en primer grado con la circunstancia especial de asesinatos múltiples, mientras que también incluirán una acusación especial por el uso de un arma peligrosa, un cuchillo.

“Este caso es desgarrador y profundamente personal, no solo para la familia Reiner y sus seres queridos, sino para toda nuestra ciudad”, declaró McDonnell. “Seguiremos apoyando a la familia Reiner y nos aseguraremos de que cada paso adelante se dé con cuidado, dignidad y determinación”, agregó.

El anuncio se produjo dos días después de que la pareja fuera encontrada muerta por aparentes puñaladas en su casa del lujoso barrio de Brentwood, en la zona oeste de Los Ángeles. Nick Reiner no opuso resistencia cuando fue detenido horas más tarde en la zona de Exposition Park, cerca de la Universidad del Sur de California, a unos 22,5 kilómetros de la escena del crimen, según la Policía.

Un correo electrónico enviado a su abogado tras el anuncio de los cargos no obtuvo respuesta inmediata, y Nick aún no se ha declarado culpable o inocente, mientras que los representantes de la familia Reiner no respondieron a las solicitudes de comentarios en un primer momento.

El joven de 32 años aún permanece en prisión sin fianza. Fue detenido varias horas después de que sus padres fueran hallados muertos en su casa de Brentwood.

Jackson, defensor del acusado, es un abogado de alto perfil que representó a Harvey Weinstein en su juicio en Los Ángeles y a Karen Read en un proceso en Massachusetts. Fue una figura central en el documental de HBO sobre el caso Read.

El legado de la pareja Reiner

Rob Reiner fue el protagonista ganador de un Emmy de la comedia ‘All in the Family’, y posteriormente dirigió películas como ‘Cuando Harry conoció a Sally’ y ‘La princesa prometida’. Fue un activista liberal declarado durante décadas. En cuanto a Michele Singer, la esposa de Reiner era fotógrafa, productora de cine y defensora de los derechos LGBTQ+. Llevaban casados 36 años.

Por ello, los asesinatos fueron especialmente impactantes dado el cálido legado cómico de la familia. Rob era hijo de la leyenda de la comedia Carl Reiner, fallecido en 2020 a los 98 años.

Los investigadores creen que Rob y Michele Singer Reiner murieron por heridas de arma blanca, según informó un agente de la ley a la agencia AP. El oficial, que fue informado sobre la investigación, no pudo discutir públicamente los detalles y habló bajo condición de anonimato.

Kathy Bates, que ganó un Óscar por su papel en la película ‘Misery’, de Rob Reiner, en 1990, fue una de las personas que rindió homenaje a la pareja.

“Quería mucho a Rob”, dijo Bates en un comunicado. “Era brillante y amable, un hombre que hacía películas de todos los géneros para desafiarse a sí mismo como artista. También luchó con valentía por sus creencias políticas. Él cambió el rumbo de mi vida. Michele era una fotógrafa con mucho talento”.

Por su parte, el expresidente Bill Clinton describió a la pareja como “personas buenas y generosas que hacían mejor a todos los que los conocían”.

“Hillary y yo estamos desconsolados por la trágica muerte de nuestros amigos Rob y Michele Reiner”, dijo. “Inspiraron y animaron a millones de personas a través de su trabajo en el cine y la televisión”, añadió.

Nick Reiner y su pasado de adicción

Hace tres meses, Nick Reiner fue fotografiado con sus padres y hermanos en el estreno de la película de su padre, ‘Spinal Tap 2: The End Continues’.

Había hablado públicamente sobre su lucha contra la adicción, entrando y saliendo de centros de tratamiento con períodos de indigencia entremedio durante su adolescencia. Rob y Nick Reiner exploraron —y parecieron mejorar— su relación durante la realización de la película ‘Being Charlie’, de 2016.

Nick coescribió la película, dirigida por Rob Reiner, sobre las dificultades de un hijo adicto y un padre famoso. Aunque no es autobiográfica, incluye varios elementos extraídos de sus vidas.

“Nos obligó a comprendernos mejor que antes”, declaró Rob Reiner a la AP en 2016. “Mientras la rodábamos, le dije a Nick: ‘Pase lo que pase con esto, ya hemos ganado’”.

Rob Reiner fue uno de los directores más prolíficos de Hollywood, con obras que incluyen algunas de las películas más memorables y que se pueden ver una y otra vez de los años 80 y 90, como ‘This Is Spinal Tap’ y ‘Cuestión de honor’.

Conoció a Michele Singer Reiner en el rodaje de ‘Cuando Harry conoció a Sally’, y su encuentro inspiró el cambio de la película hacia un final feliz, con los personajes de Billy Crystal y Meg Ryan acabando juntos en Nochevieja.

El presidente Donald Trump culpó el 16 de diciembre a la abierta oposición de Rob Reiner contra él por los asesinatos, haciendo una afirmación sin fundamento en una publicación en las redes sociales que fue criticada por politizar la tragedia.

Este artículo fue adaptado de su versión original en inglés.

