Bruselas, capital del descontento agrícola. Miles de agricultores europeos convergen este jueves 18 de diciembre en la capital belga, con cientos de tractores, para protestar contra la política agrícola de la Unión Europea (UE), señalando especialmente el acuerdo de libre comercio con el Mercosur, al que acusan de poner en peligro numerosos sectores productivos.

La manifestación, que culminará al mediodía en el barrio europeo, se organiza el mismo día en que los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 se reúnen en una cumbre.

Las preocupaciones por la posible entrada masiva de productos sudamericanos en Europa (carne bovina, azúcar, soja, etc.) se suman a las inquietudes sobre la reforma de las subvenciones de la PAC, que la Comisión Europea es acusada de querer "diluir" en el presupuesto europeo.

"La Unión Europea propone una reducción de más del 20 % del presupuesto de la próxima PAC (para el período 2028-2034), al mismo tiempo que avanza en la ratificación del acuerdo comercial con el Mercosur. Esto es pura y simplemente inaceptable", protestó la Federación Valona de Agricultura (FWA).

Esta organización belga participará en la movilización junto a varias decenas de sindicatos afiliados al Copa-Cogeca, el principal lobby agrícola europeo.

"Exigir decisiones claras para el futuro de la agricultura europea"

La Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (FNSEA), otra organización afiliada, prevé una movilización masiva, con "más de 10.000 agricultores" esperados, incluidos numerosos participantes procedentes de Francia.

El objetivo es "exigir a los jefes de Estado y a la Comisión Europea decisiones claras para el futuro de la agricultura europea", subrayó el principal sindicato agrícola francés.

El acuerdo UE-Mercosur es un importante foco de tensión. La Comisión Europea y Brasil, que preside esta alianza junto con Argentina, Paraguay y Uruguay, se muestran deseosos de firmar un acuerdo comercial negociado desde hace un cuarto de siglo, que crearía la mayor zona de libre comercio del mundo.

El acuerdo debe firmarse "ahora", insistió el miércoles el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, espera contar con un mandato de la UE para la cumbre del Mercosur prevista el sábado en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu.

Pero antes necesita el respaldo de una mayoría cualificada de Estados miembros, y varios países reclaman un aplazamiento del acuerdo, entre ellos Francia y Polonia, a los que se sumó el miércoles Italia, para disgusto de España y Alemania, firmes defensores del texto.

"La cólera en el campo alcanza niveles sin precedentes"

El acuerdo permitiría a la UE exportar más vehículos, maquinaria, vinos y bebidas espirituosas a América Latina, al tiempo que facilitaría la entrada en Europa de carne bovina, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanos, lo que inquieta a los sectores afectados.

Muchos agricultores europeos acusan a estos países sudamericanos de no respetar las normativas medioambientales y sociales a las que ellos están sujetos.

"La Comisión propone establecer mecanismos de control, pero no confiamos demasiado en ellos", señaló Hugues Falys, de la Federación Unida de Agrupaciones de Ganaderos y Agricultores (Fugea), un sindicato belga, durante una movilización celebrada el miércoles en el aeropuerto de Lieja, considerado una vía de entrada de productos extracomunitarios.

"La ira en el campo alcanza cotas inéditas", afirmó por su parte la Confederación Campesina, tercer sindicato agrícola de Francia.

En Francia, el brote de la dermatitis nodular contagiosa (DNC) ha amplificado aún más el descontento. La gestión de las autoridades es duramente criticada por los ganaderos.

