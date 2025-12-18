Lo esencial:

La UE decide este jueves si usa activos rusos congelados para sostener a Ucrania y evitar un bache de financiación en el 2026.

Ataques nocturnos ucranianos en la región rusa de Rostov dejan tres muertos y un buque de carga incendiado , según el gobernador.

Rusia lanza un ataque con drones contra la región ucraniana de Cherkasy, dejando seis heridos y provocando apagones, según el gobernador Ihor Taburets.

Zelenski viajará el viernes a Varsovia para su primer cara a cara con el presidente Karol Nawrocki.

A continuación, los hechos más relevantes de la jornada del 18 de diciembre relacionados con la guerra en Ucrania y la reunión de los aliados europeos con Zelenski:

Con información de EFE, AFP, AP, Reuters y medios locales

