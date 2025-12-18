Lo esencial:
- El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró que alcanzará sus objetivos en Ucrania por medios diplomáticos o militares y que buscará ampliar una "zona de amortiguación" en el país.
- Putin afirmó que EE. UU. está listo para nuevas conversaciones sobre “plan de paz” y espera que Europa haga lo mismo.
- El Parlamento Europeo aprueba la eliminación gradual de las importaciones de gas ruso para finales de 2027.
- Ucrania asegura que controla el 90% de Kupiansk; Rusia lo rechaza.
A continuación, las noticias más destacadas en torno a la invasión de Rusia a Ucrania, este miércoles 17 de diciembre:
