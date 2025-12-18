El Louvre reabrió parcialmente después de que el personal votara este miércoles 17 de diciembre a favor de extender una huelga que ha interrumpido las operaciones del museo más visitado del mundo.

Los sindicatos afirman que la frustración ha aumentado por la escasez de personal, el envejecimiento de la infraestructura y el aumento previsto del precio de las entradas para visitantes no europeos.

La tensión se ha agudizado aún más por las consecuencias del robo de joyas de la corona, un hurto ocurrido el pasado octubre a plena luz del día que expuso graves fallos de seguridad en el museo.

La decisión sindical se tomó durante una asamblea general matutina, luego de que los trabajadores aprobaran la huelga por unanimidad a principios de esta semana.

El museo ya estaba cerrado el martes por su cierre semanal habitual.

¿Hay una solución a la vista?

Aún no está claro cuándo culminaría la protesta en su totalidad. Funcionarios del Ministerio de Cultura mantuvieron conversaciones de crisis con los sindicatos el lunes y propusieron cancelar un recorte previsto de 6,7 millones de dólares en la financiación de 2026, abrir nuevas contrataciones para guardias de galería y servicios al visitante, y aumentar la remuneración del personal. Los representantes sindicales afirmaron que las medidas eran insuficientes.

La presidenta del Louvre, Laurence des Cars, tenía previsto comparecer ante la comisión de cultura del Senado este miércoles por la tarde, mientras los legisladores continúan investigando las fallas de seguridad en el museo.

Des Cars reconoció un "fracaso institucional" tras el robo, pero ha sido objeto de un nuevo escrutinio tras admitir que solo se enteró de una importante auditoría de seguridad de 2019 después del robo. El Tribunal de Cuentas de Francia y una investigación administrativa independiente han criticado desde entonces los retrasos en la implementación de una reforma de seguridad largamente prometida.

El Ministerio de Cultura anunció medidas de emergencia contra intrusiones el mes pasado y asignó a Philippe Jost, quien supervisó la restauración de Notre Dame, la tarea de reorganizar el museo. Esta medida fue ampliamente considerada como una señal de la creciente presión sobre la dirección del Louvre.

