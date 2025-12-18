Bajo el pretexto de una noticia de última hora presentada en un vídeo de Facebook, un “reportero” del canal de noticias francés inexistente “Live 24” declaró que Emmanuel Macron y su Gobierno habían sido derrocados.

“En este momento, la información no oficial sugiere que se está produciendo un golpe de Estado en Francia, liderado por un coronel cuya identidad no ha sido revelada, y que el presidente francés Emmanuel Macron podría haber sido destituido”, relataba el video.

Mientras la supuesta periodista informaba con la Torre Eiffel iluminada y las luces intermitentes de la Policía como telón de fondo, se podía ver un helicóptero sobrevolando la zona. Cerca de allí, un soldado armado montaba guardia y, detrás de ella, una multitud de ciudadanos atónitos intentaba ver lo que ocurría tras los cordones policiales.

Mensaje de texto desde África

El domingo, las caóticas escenas de Francia, aunque completamente falsas y generadas por inteligencia artificial, llamaron la atención de un jefe de Estado africano anónimo, lo que le llevó a ponerse en contacto directamente con el líder francés.

“Uno de mis homólogos africanos me envió un mensaje: ‘Estimado presidente, ¿qué está pasando en su país?’”, contó Macron al periódico regional francés ‘La Provence’ durante una visita a la ciudad meridional de Marsella el martes.

Para entonces, el vídeo, que parecía haber sido subido por un usuario con el alias “ISLAM”, ya había obtenido 13 millones de visitas.

Macron afirmó que, aunque la noticia falsa le divirtió al principio, rápidamente puso a su equipo a trabajar en el caso y denunció el vídeo a Meta, la empresa matriz de Facebook, para que lo retirara.

“Nos están poniendo en peligro”

Pero, para sorpresa del presidente, Meta se negó inicialmente, alegando que no violaba sus “normas de uso de la plataforma”.

“Estas personas se están burlando de nosotros. No les importa mantener debates públicos saludables, se burlan de la soberanía de las democracias y nos están poniendo en peligro”, dijo Macron en Marsella.

“Tiendo a pensar que tengo más influencia que la mayoría […] Bueno, no funciona. Como pueden ver, no estamos lo suficientemente equipados”, afirmó en una aparente referencia a los gigantes tecnológicos estadounidenses.

En enero de este año, el fundador y director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, anunció que sus plataformas (entre las que también se incluye Instagram) iban a eliminar la mayoría de sus políticas de verificación de datos, una medida que se interpretó como una capitulación ante la presión del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Vamos a prescindir de los verificadores de datos, que han sido demasiado parciales políticamente y han destruido más confianza de la que han creado, especialmente en Estados Unidos”, afirmó Zuckerberg en la publicación.

Disponible en línea durante días

El miércoles por la mañana, tres días después de que Macron tuviera conocimiento por primera vez del vídeo falso sobre el golpe de Estado generado por IA, el clip seguía estando disponible en línea, con solo una pequeña advertencia que indicaba que “este contenido puede haber sido creado o alterado digitalmente para parecer real”. Sin embargo, unas horas más tarde parecía haber sido retirado.

No es la primera vez que Francia, o Macron, por lo demás, es objeto de noticias falsas.

Este artículo fue adaptado de su versión original en inglés.

