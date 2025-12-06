Según Caracas, el avión entró al país por el este sin emitir código de identificación ni presentar plan de vuelo y con el transponedor apagado, por lo que "se declaró su ilegalidad y se ordenó de inmediato su interdicción con tres sistemas caza F-16″ de la fuerza aérea, indicó el funcionario en una publicación de Instagram.

Sin embargo, prosiguió, la aeronave "no acató el protocolo establecido en la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo Venezolano", motivo por el que fue declarada como "hostil" y se le exigió "realizar aterrizaje forzoso" en una localidad de Apure "para su consecuente inmovilización en tierra".

"Venezuela es tierra de paz, de libertad y de democracia, de derecho y de justicia, donde se lucha a diario y frontalmente contra el narcotráfico", expresó el jefe militar.

Según la FANB, van 28 aeronaves inmovilizadas en lo que va de 2025, y 419 desde la promulgación de la ley de defensa del espacio aéreo, en 2012.

Un video muestra últimos momentos de dos sobrevivientes en un ataque de EE. UU.

Cuando el Ejército estadounidense llevó a cabo su primer ataque contra un supuesto barco narcotraficante en el Caribe el 2 de septiembre, el ataque comenzó con una munición de explosión aérea que explotó sobre la tripulación de 11 miembros como un paraguas de metralla.

Este 5 de diciembre se conoció que un vídeo de ese ataque, mostrado a los legisladores estadounidenses y descrito a la agencia de noticias Reuters por dos fuentes familiarizadas con las imágenes, muestra el humo despejándose y a dos hombres, que de alguna manera habían sobrevivido a la explosión, aferrándose a una sección cortada de la proa del barco en un inútil intento por sobrevivir.

"El video los sigue durante aproximadamente una hora mientras intentaban volcar el barco. No pudieron hacerlo", aseguró una fuente.

Ese 2 de septiembre, el presidente Donald Trump publicó un video de un asalto a una embarcación en el Caribe, pero en la secuencia de esas imágenes no está el segundo impacto, que según las denuncias mató a los sobrevivientes. Aunque las imágenes de ese segundo ataque contra la misma lancha no han sido reveladas públicamente, Reuters describe que los sobrevivientes iban sin camisa, desarmados y sin equipo de comunicaciones visible. Tampoco parecían tener ni idea de qué les había golpeado, ni de que el Ejército estadounidense estuviera considerando rematarlos.

El almirante Frank Bradley, jefe del Comando Conjunto de Operaciones Especiales en ese momento, concluyó que los restos probablemente se mantenían a flote porque contenían cocaína y podrían flotar el tiempo suficiente para ser recuperados, según varias fuentes entrevistadas por la agencia de noticias británica.

Según esa versión, Bradley decidió que, para completar la misión asignada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y neutralizar la amenaza que representaba el barco narcotraficante, tendría que atacarlo de nuevo.

El nuevo video muestra tres municiones adicionales disparadas contra el barco averiado, indicaron las fuentes. "Se podían ver sus caras, sus cuerpos (…) Y entonces, ¡bum, bum, bum!", señaló uno de los entrevistados, que hablaron bajo condición de anonimato.

Las reacciones de los congresistas al video

El video fue mostrado a puerta cerrada en el Capitolio por Bradley y el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto. Las reacciones de los legisladores que lo vieron se dividieron según las líneas partidistas: los demócratas expresaron su consternación, mientras que los republicanos defendieron el ataque como legal.

"Vi a dos sobrevivientes intentando volcar un barco cargado de drogas con destino a Estados Unidos para poder seguir luchando", declaró Tom Cotton, de Arkansas, presidente republicano del Comité de Inteligencia del Senado.

Añadió que Bradley y Hegseth hicieron exactamente lo que se esperaba de ellos.

Pero el representante Jim Himes, de Connecticut, el demócrata de mayor rango en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, declaró a la prensa tras la sesión informativa que era "una de las cosas más preocupantes" que había presenciado.

El senador Jack Reed, de Rhode Island, el demócrata de mayor rango en el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, se declaró "profundamente perturbado" por el video y recomendó su divulgación pública.

El Manual del Derecho de la Guerra del Departamento de Defensa prohíbe los ataques contra combatientes incapacitados, inconscientes o náufragos, siempre que se abstengan de participar en las hostilidades y no intenten escapar. El manual cita el disparo contra náufragos como un ejemplo de una orden "claramente ilegal" que debe rechazarse.

Almirante afirma que no hubo una orden de "matar a todos" los sobrevivientes del 2 de septiembre

El mayor escrutinio por “ejecuciones extrajudiciales”, como denuncian organizaciones como la ONU y Human Rights Watch, aumenta luego de que el pasado 2 de diciembre la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmara que se ejecutó el segundo ataque contra la embarcación que había dejado sobrevivientes, al justificar que fue hecho “de conformidad con el derecho en conflictos armados”.

Inicialmente, la atención se centró en el secretario de Defensa, Pete Hegseth, después de que un informe publicado por 'The Washington Post’–que citó fuentes con conocimiento de lo ocurrido– reportara que las imágenes captadas por un drone mostraron que quedaron dos sobrevivientes de entre 11 ocupantes de la embarcación, fue entonces cuando Hegseth, según el rotativo, afirmó "maten a todos".

Hegseth negó los señalamientos. Y recientemente, el foco ha estado puesto en el almirante de la Armada, Frank "Mitch" Bradley, al mando de los ataques militares estadounidenses, quien declaró el jueves ante los legisladores que no hubo una orden de "matar a todos" por parte del secretario de Defensa.

"Bradley fue muy claro al afirmar que no recibió tal orden, ni de no dar cuartel ni de matarlos a todos", declaró el senador Tom Cotton, presidente del Comité de Inteligencia del Senado, al salir de una sesión informativa clasificada.

Las declaraciones del alto mando militar tuvieron lugar en una serie de sesiones informativas clasificadas a puerta cerrada en el Capitolio, mientras los congresistas realizan una investigación por el presunto asesinato de los sobrevivientes de ese 2 de septiembre.

Pero en total, al menos 87 personas han muerto en más de una veintena de ataques del Ejército estadounidense en el mar y el Caribe y Pacífico, según las cifras divulgadas por Washington, que justifica con una lucha contra embarcaciones que supuestamente trasladan drogas a EE. UU., mientras vincula al Gobierno de Venezuela con el llamado Cartel de los Soles. El presidente Nicolás Maduro rechaza esos señalamientos y asegura que el objetivo de la Administración de Donald Trump es derrocarlo.

Hasta el momento Washington no ha publicado pruebas que sustenten sus acusaciones contra las personas que han sido asesinadas. Y aun si se comprobara el transporte de estupefacientes, los expertos en derecho internacional cuestionan que quienes EE. UU. califica como “narcoterroristas” sean asesinados, en vez de ser arrestados.

María Corina Machado afirma que transición en Venezuela es "inevitable"

La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró el jueves 4 de diciembre, en una intervención virtual durante un acto de la Asociación Venezolano-Estadounidense de EE.UU. (VAAUS) en Nueva York, que la transición política en su país "tiene que llevarse a cabo" y que la oposición está "más organizada que nunca".

Machado, que recientemente fue ganadora del Premio Nobel de la Paz, subrayó que la oposición se concentra ahora en definir "lo que viene después” para garantizar que la transición "sea ordenada y efectiva".

"Tenemos un liderazgo legítimo y un mandato claro del pueblo", afirmó, y añadió que la comunidad internacional respalda esta posición.

Estados Unidos ha endurecido su política hacia el Gobierno de Nicolás Maduro, con sanciones económicas y el 'cierre en su totalidad' del espacio aéreo sobre y alrededor del país —una medida dirigida a aerolíneas, pilotos y presuntos traficantes—, aumentando así la presión sobre Caracas y dificultando tanto la movilidad aérea como las operaciones comerciales internacionales.

Machado agradeció al presidente de EE.UU., Donald Trump, por reconocer que la transición en Venezuela es "una prioridad" y por su papel como "referente en la presión internacional sobre el régimen de Maduro".

"¿Viene el cambio? Absolutamente sí (…) Venezuela será libre", sostuvo Machado tras remarcar que los ciudadanos venezolanos, incluida la oposición, llevan años encarando la represión con "dignidad y fuerza moral".

Con Reuters, AP y EFE

