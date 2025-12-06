La Cámara Baja de la Asamblea Nacional, el Parlamento francés, aprobó este viernes la inclusión de impuestos para financiar el gasto en bienestar social, salud y pensiones en el presupuesto de la seguridad social para 2026.

Se trata de una parte importante del presupuesto estatal general de Francia. La votación, con 166 votos a favor y 140 en contra, se produce después de que el primer ministro Sébastien Lecornu hiciera concesiones a última hora del jueves 4 de diciembre para mantener la legislación en marcha.

Lecornu advirtió que Francia corría el riesgo de perder el control del gasto en seguridad social, ya que los legisladores del centrista Horizontes y los socialistas se resistieron a apoyar el proyecto de ley.

Aún falta una votación final sobre todo el proyecto de ley, que representa una parte importante del presupuesto público general del país, lo cual está previsto para el próximo martes 9 de diciembre.

Para ganar el apoyo de Horizontes, Lecornu ofreció aumentar un impuesto utilizado para financiar la seguridad social menos de lo previsto y abandonó los planes de subir las deducciones del seguro médico estatal como una concesión a los legisladores socialistas.

Lecornu había advertido que un rechazo dejaría a Francia sin presupuesto para la seguridad social de cara al nuevo año, lo que causaría una espiral de gasto descontrolada.

Su Gobierno pretende reducir el déficit presupuestario general del sector público francés el próximo año al 5% del PIB —el mayor de la eurozona—, pero tiene poco margen de maniobra en el Parlamento ante la falta de mayoría.

El presidente Emmanuel Macron perdió la mayoría en las elecciones legislativas anticipadas de 2024, tras la debacle en las elecciones al Parlamento Europeo, y el auge de la ultraderecha en esos comicios.

Macron no estaba obligado a convocar a comicios anticipados, pero tras tomar el riesgo, perdió la mayoría y desencadenó una amplia inestabilidad política. Una disputa sobre el presupuesto del año pasado fue la motivación para una moción de censura que derribó el gabinete del entonces primer ministro Michel Barnier, uno de los predecesores de Lecornu.

Este artículo fue adaptado de su versión original en inglés

Con Reuters

