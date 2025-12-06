Los reguladores tecnológicos de la UE sancionaron este viernes 5 de diciembre a la red social X, propiedad del multimillonario estadounidense Elon Musk, a pagar 120 millones de euros por incumplir al menos tres puntos de la Ley de Servicios Digitales.

La sanción se conoce tras una investigación de dos años, bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA), que impuso en 2023 mayores exigencias a las corporaciones tecnológicas sobre el control de contenido ilegal y lesivo.

Los investigadores europeos detallaron que las violaciones de la DSA por parte de X incluían el diseño engañoso de su marca de verificación azul para cuentas oficiales, que, según los observadores, podría exponer a los usuarios a estafas y manipulaciones.

Antes de que Musk adquiriera X, cuando se llamaba Twitter, las marcas de comprobación estaban reservadas principalmente a celebridades, políticos y otras cuentas influyentes.

Tras la adquisición del multimillonario en 2022, la plataforma comenzó a emitir insignias a cualquiera que pagara 8 dólares al mes, “lo que dificulta que los usuarios juzguen la autenticidad de las cuentas y el contenido con el que interactúan”, dijo la Comisión en su informe.

Además, los reguladores europeos concluyeron que las bases de datos de X dificultan la comprobación de los requisitos de transparencia en publicidad.

Las plataformas en Europa deben proporcionar una base de datos de todos los anuncios digitales que han publicado, donde informen quién los pagó y el público objetivo, con el fin de ayudar a los investigadores a detectar estafas, anuncios falsos y campañas de influencia coordinadas.

Los funcionarios de la UE señalaron también a X de poner “barreras innecesarias” a los investigadores para acceder a datos públicos.

“Engañar a los usuarios con marcas de verificación azules, ocultar información en anuncios y excluir a los investigadores no tienen cabida en línea en la UE. La DSA protege a los usuarios”, declaró Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la UE para la soberanía tecnológica, la seguridad y la democracia.

La Comisión Europea impuso una multa de 45 millones de euros por la infracción a causa de la marca de verificación azul, de 35 millones por el repositorio de anuncios y de 40 millones por las trabas en el acceso a los datos.

La empresa estadounidense dispone de 60 días hábiles para informar a la Comisión de las medidas que adoptará para finalizar el incumplimiento de la DSA.

La Comisión remarcó que continuará la investigación sobre la difusión de contenido ilegal en X y las medidas adoptadas para combatir la manipulación de la información, así como una investigación separada sobre el diseño de TikTok, los sistemas algorítmicos y la obligación de proteger a los niños.

Meta y TikTok fueron acusados ​​de violar las obligaciones de transparencia de la DSA en octubre, mientras que el mercado en línea chino Temu fue acusado de violar las reglas para prevenir la venta de productos ilegales. TikTok, que prometió cambios en su biblioteca de anuncios para ser más transparente, instó a los reguladores a aplicar la ley de manera igualitaria y consistente en todas las plataformas.

Las multas de la DSA pueden representar hasta el 6% de los ingresos globales anuales de una empresa. X tiene entre 60 y 90 días hábiles para adoptar medidas para cumplir con la DSA

EE. UU. denuncia censura de la UE

La furia en el Gobierno estadounidense por la sanción a la empresa de Elon Musk —quien llegó a ser uno de los funcionarios predilectos de la Casa Blanca tras el regreso de Trump– ha escapado desde múltiples funcionarios de alto perfil.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que la multa a la red social "no es solo un ataque a X, sino un ataque a todas las plataformas tecnológicas estadounidenses y al pueblo estadounidense por parte de gobiernos extranjeros". En la misma publicación en X, decretó: "Los días de censura en línea a los estadounidenses han terminado".

Desde Washington ya olfateaban la sanción contra X antes de que se comunicara oficialmente en Bruselas, como lo demuestra la publicación del vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, en la noche del jueves: "Corren rumores de que la Comisión Europea multará a X con cientos de millones de dólares por no censurar. La UE debería apoyar la libertad de expresión, no atacar a las empresas estadounidenses por basura".

Los rumores se materializaron, pero este viernes, la responsable digital de la UE, Henna Virkkunen, quiso "subrayar que la DSA (Ley de Servicios Digitales) no tiene nada que ver con la censura".

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la soberanía tecnológica, seguridad y democracia se mostró confiada en que la legislación comunitaria sea cada vez más eficaz: "Espero que ahora podamos tomar las decisiones finales más rápidamente".

Los ministros de Telecomunicaciones de la UE se reunieron este viernes en Bruselas para acordar una mayor cooperación entre las autoridades y los Estados miembros frente a los retos que plantean los mercados en línea, indicó la institución comunitaria en un comunicado.

Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos —conocido por intentar sacar del aire en septiembre al comediante Jimmy Kimmel—, se unió a las voces de denuncia en Washington al asegurar que "una vez más, Europa multa a una exitosa empresa tecnológica estadounidense por ser una exitosa empresa tecnológica estadounidense".

"Europa está cobrando impuestos a los estadounidenses para subsidiar a un continente frenado por sus propias regulaciones asfixiantes", añadió Carr.

Desde Bruselas, el portavoz de la Comisión Europea Thomas Regnier respondió que la UE "no está atacando a nadie, a ninguna empresa ni a ninguna jurisdicción por su color de piel o país de origen".

"No estamos aquí para imponer las multas más altas. Estamos aquí para asegurarnos de que nuestra legislación digital se cumpla y, si cumples con nuestras normas, no recibirás la multa. Así de simple", añadió Virkkunen.

Con Reuters, AP y EFE

