Se trata de una de las mayores adquisiciones en la historia del streaming. El gigante estadounidense Netflix está a punto de adquirir el estudio de cine y televisión Warner Bros Discovery por casi 83.000 millones de dólares, lo que le permitirá controlar un inmenso catálogo de películas.

Esta operación, anunciada el viernes 5 de diciembre en un comunicado conjunto por ambos grupos, también permite a Netflix adquirir el servicio de streaming HBO Max.

Se trata de la mayor operación de consolidación en el sector del entretenimiento desde la compra de Fox por parte de Disney, por 71.000 millones de dólares en 2019. Paramount Skydance y el operador Comcast también estaban interesados en la compra, pero Netflix presentó la oferta más alta. La plataforma pagará 27,75 dólares por acción a Warner Bros Discovery (WBD), lo que valora la empresa en 72.000 millones de dólares, sin incluir la deuda.

Según los medios de comunicación estadounidenses, el consejo de administración de WBD quería alrededor de 75.000 millones de dólares, sin incluir la deuda. En junio, Warner Bros anunció su intención de separar sus divisiones de streaming y estudios en dos empresas distintas que cotizarían en bolsa. “Esta separación debería completarse en el tercer trimestre de 2026, antes de que se finalice esta transacción”, indica el comunicado.

“Nuestra misión siempre ha sido entretener”, comentó Ted Sarandos, director ejecutivo de Netflix, citado en el comunicado. “Al combinar la increíble biblioteca de series y películas de Warner Bros —desde clásicos atemporales como Casablanca y Citizen Kane hasta favoritos modernos como Harry Potter y Friends— con nuestros títulos que definen la cultura, como Stranger Things, KPop Demon Hunters y Squid Game, podremos hacerlo aún mejor”, añadió.

Por su parte, David Zaslav, director ejecutivo de WBD, destacó que la operación reune a “dos de las mayores empresas de narrativa del mundo para ofrecer a más personas el entretenimiento que más les gusta ver”.

Reorganizaciones estratégicas

Esta adquisición aún debe obtener, en particular, la luz verde de los reguladores y los accionistas de WBD, con el objetivo de que se finalice en un plazo de 12 a 18 meses.

Netflix indica que tiene la intención de mantener las operaciones de Warner Bros, en particular en lo que tiene que ver con el estreno de películas en salas de cine. La plataforma también afirma que esta adquisición le permitirá ampliar su capacidad de producción de estudios en Estados Unidos y seguir aumentando sus inversiones en contenidos originales.

La batalla del streaming y el declive de la televisión tradicional están provocando importantes reorganizaciones estratégicas entre los grandes actores estadounidenses.

Para competir con Netflix y Disney, los competidores buscan unirse para fortalecerse en el sector del streaming y mejorar su rentabilidad. Así, en 2021, el gigante Amazon compró el mítico estudio hollywoodiense MGM por 8.450 millones de dólares, adquiriendo un catálogo de más de 4.000 películas, entre las que se encuentran ‘James Bond’ y ‘Rocky’.

Según el medio estadounidense New York Post, responsables de la Casa Blanca habrían expresado recientemente su preocupación por la posible adquisición de WBD por parte de Netflix, lo que, en su opinión, podría dar a la plataforma de vídeo una posición dominante en el mercado estadounidense de contenidos.

En las operaciones electrónicas previas a la apertura de la bolsa de Nueva York, las acciones de Netflix caían un 2,5 % alrededor de las 13:00 GMT del viernes, mientras que las de Warner Bros subían un 1,2 %.

Con AFP.

Este artículo fue traducido del texto original en francés.

