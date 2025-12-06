Concluyó este 5 de diciembre la segunda ronda de diálogos entre Colombia y la banda criminal Clan del Golfo, la mayor estructura armada colombiana con miles de combatientes, autodenominado como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC),

Como fruto de las negociaciones, el Gobierno colombiano, encabezado por el presidente Gustavo Petro, acordó crear tres zonas especiales en el norte y oeste del país para ubicar temporalmente a combatientes del EGC.

Las llamadas Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) se establecerán “en los municipios de Belén de Bajirá, Unguía (Chocó) y Tierralta (Córdoba) para la ubicación gradual y progresiva, a partir del 1 de marzo de 2026, de combatientes” del Clan en cada una de estas.

El documento, que registra lo acordado este viernes en Doha (Qatar), indica que se expedirá un acto administrativo de constitución de las ZUT, que definirá los lugares específicos y determinados de ubicación de estos espacios.

Dicho eso, se sabe que al consejero comisionado de paz, Otty Patiño, se le hará llegar el listado inicial de combatientes que ingresarán a las ZUT del EGC, una serie de nombres que será “complementado de manera progresiva e incremental”.

Adicionalmente, ambas partes acordaron “adoptar las medidas para brindar garantías de seguridad jurídica y humana a los combatientes” durante su desplazamiento, “incluyendo la suspensión de ejecución de las órdenes de captura, así como aquellas con fines de extradición”.

En cuanto al Gobierno, el Ejecutivo también asumió el compromiso de hacer las acciones humanitarias necesarias para conocer las “condiciones de salud y dignidad” de los integrantes del Clan del Golfo recluidos en cárceles del país y del exterior.

La paz en Colombia, un interés de “todos”

La declaración conjunta asigna además a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) el mandato de seguimiento, monitoreo y verificación de los compromisos alcanzados en Medio Oriente.

En medio de este nuevo impulso por el fin del conflicto, el Gobierno y el Clan del Golfo instaron a los colombianos a “reafirmar la construcción de paz como un objetivo común a los intereses de todos”, y rechaza las acusaciones de que este esfuerzo de negociación “se enfoca en la revelación de información sobre líderes o estructuras del narcotráfico”.

"Preservaremos la integridad de este proceso sociojurídico impidiendo su instrumentalización con fines electorales y llamamos a no lesionar estos espacios con acciones que afecten su imparcialidad", sostiene el documento.

El plan para la sustitución de los cultivos ilícitos

Los diálogos formales iniciaron el pasado septiembre en Doha, con Qatar, España, Noruega y Suiza como países mediadores.

En aquella primera ronda de negociaciones, las partes acordaron una etapa inicial de “construcción de confianza” y un plan piloto de sustitución de cultivos ilícitos en cinco municipios donde opera la banda criminal: Mutatá, en Antioquia (noroeste), y en Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía, en el Chocó, fronterizo con Panamá.

Ahora, los compromisos adquiridos este viernes amplían esas acciones piloto a otros diez municipios: Ayapel, Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta (en Córdoba); Cáceres, El Bagre y Nechí (en Antioquia); y El Carmen de Bolívar y San Jacinto (en Bolívar).

El Clan del Golfo –heredero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)– es el mayor grupo criminal de Colombia, con casi 9.000 integrantes, dedicado principalmente al narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de personas en condición de tránsito migratorio.

Con EFE y medios locales

