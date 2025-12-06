En uno de los principales cruces fronterizos entre Pakistán y Afganistán, un intercambio de disparos durante la noche del viernes al sábado dejó cuatro civiles muertos, dijo el 6 de diciembre un funcionario afgano.

Otras cuatro personas resultaron heridas, informó Abdul Karim Jahad, gobernador del distrito de Spin Boldak en el sur de Afganistán. Mientras el hospital local en Chaman, del lado paquistaní, dijo que tres personas habían sido dadas de alta tras sufrir heridas leves durante el enfrentamiento.

Un frágil tregua

Pese a una tregua acordada tras los enfrentamientos de octubre, cada parte acusa a la otra de lanzar ataques "no provocados" en el cruce entre Chaman y Spin Boldak.

"Desafortunadamente, esta noche la parte paquistaní comenzó a atacar Afganistán en la provincia de Kandahar, distrito de Spin Boldak, y las fuerzas del Emirato Islámico se vieron obligadas a responder", publicó el viernes por la noche el portavoz talibán Zabihullah Mujahid en la red social X.

“Hace un momento, el régimen talibán afgano recurrió a disparos no provocados” a lo largo de la frontera, dijo en X Mosharraf Zaidi, portavoz del primer ministro paquistaní.

“Nuestras fuerzas armadas han dado una respuesta inmediata, adecuada e intensa”.

Residentes del lado afgano de la frontera dijeron que el intercambio de disparos comenzó alrededor de las 10:30 pm (18:00 GMT) y duró unas dos horas.

Ali Mohammed Haqmal, jefe del departamento de información de Kandahar, dijo que las fuerzas paquistaníes atacaron con “artillería ligera y pesada” y que fuego de mortero impactó viviendas civiles.

¿Entregas de ayuda de la ONU?

Afganistán y Pakistán se encuentran sumidos en una disputa cada vez más amarga desde que las autoridades talibanes retomaron el control de Kabul en 2021.

Los problemas de seguridad están en el centro de la controversia, con Islamabad acusando a Kabul de albergar a grupos militantes —en particular los talibanes paquistaníes (TTP)— que lanzan ataques en su territorio.

El gobierno talibán en Kabul niega las acusaciones.

Más de 70 personas murieron y cientos resultaron heridas en los enfrentamientos de octubre.

Los combates terminaron con un alto el fuego mediado por Qatar y Turquía, pero varias rondas posteriores de negociaciones en Doha e Estambul no han logrado un acuerdo duradero y la frontera entre los dos países del sur de Asia sigue cerrada.

El 25 de noviembre, Kabul acusó a Pakistán de atacar regiones fronterizas, causando diez muertes, incluidos nueve niños, lo que Islamabad había negado.

El 28 de noviembre, el Ministerio de Exteriores de Pakistán advirtió que, a la luz de “grandes” ataques en su territorio, “el alto el fuego no se está respetando”.

Pakistán dijo esta semana que reabrirá parcialmente la frontera para entregas de ayuda, y se espera que el cruce de Chaman sea utilizado por agencias de Naciones Unidas.

No estaba claro cuándo comenzarían las entregas, pero Zaidi, portavoz del primer ministro paquistaní, dijo a AFP que “las entregas de ayuda son un asunto separado” y que el último enfrentamiento “no tendrá impacto en esa decisión”.

Con AFP; adaptado de su original en francés

