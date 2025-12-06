El hijo sustituirá al padre. Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, anunció el viernes 5 de diciembre que se presentará como candidato del Partido Liberal (PL) en las elecciones presidenciales de 2026 en Brasil.

“Es con gran responsabilidad que confirmo la decisión del mayor líder político y moral de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de conferirme la misión de dar continuidad a nuestro proyecto de nación”, anunció Flávio Bolsonaro el viernes en un mensaje publicado en redes sociales.

Su candidatura fue confirmada por Valdemar Costa Neto, presidente del PL en un comunicado. “Flávio Bolsonaro es el nombre designado por Jair Bolsonaro para representar al partido en las elecciones presidenciales”, afirmó.

“No me quedaré de brazos cruzados viendo cómo sucumbe nuestra democracia (…) Me pongo ante Dios y ante Brasil para cumplir esta misión”, insistió, por su lado, Flávio Bolsonaro.

¿Un nuevo duelo Bolsonaro-Lula?

El anuncio abre la puerta a un eventual duelo contra el actual presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva en los comicios que se celebrarán el 4 de octubre de 2026 en Brasil.

Lula, de 80 años, anunció en octubre que se presentaría a un cuarto mandato.

Las primeras palabras de Flávio Bolsonaro apuntaban a este enfrentamiento, criticando al manejo del país por parte del actual gobierno progresista.

“Nuestro país atraviesa momentos difíciles, en los que muchos se sienten abandonados, los jubilados son robados por el propio gobierno, los narcoterroristas dominan las ciudades y explotan a los trabajadores, las empresas estatales vuelven a ser saqueadas, no dejan de crearse o aumentarse nuevos impuestos, y nuestros hijos no tienen expectativas de futuro”, escribió el senador del PL.

En todo caso, el anuncio dejó clara la estrategia de la derecha en los comicios de 2026, mientras que la inhabilitación de Jair Bolsonaro, líder natural de este bando político, generaba confusión.

En septiembre pasado, él que fue presidente de Brasil de 2019 a 2023 fue condenado a 27 años de cárcel por la Corte Suprema por haber intentado dar un golpe de Estado contra el presidente Lula en enero de 2023.

Jair Bolsonaro ahora está encarcelado, después de haber intentado destruir el dispositivo electrónico que llevaba en prisión domiciliaria, en un probable intento de fuga.

Flávio, ¿el más moderado del clan Bolsonaro?

De 44 años, Flávio Bolsonaro es abogado de profesión, pero ha dedicado su vida a la política. Desde 2003, ha sido elegido cuatro veces diputado en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro. En 2018, fue elegido senador de la ciudad carioca.

Flávio Bolsonaro está considerado el más moderado de una familia cuya historia política se enmarca en la extrema derecha y que incluso ha expresado en varias ocasiones nostalgia de la dictadura militar (1964-1985).

La confirmación de la candidatura de Flávio Bolsonaro se produjo en un momento de intensas negociaciones en el campo derechista. Varias personalidades competían, en particular el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, el favorito de las elites, y la exprimera dama, Michelle Bolsonaro.

Sin embargo, las buenas relaciones que Flávio Bolsonaro mantiene con los partidos centristas, serian visto como una ventaja de cara a las próximas elecciones presidenciales.

En términos ideológicos, Flávio Bolsonaro comparte ideas con su padre como, por ejemplo, la de un Estado mínimo, un modelo económico liberal, la lucha contra la inseguridad, el rechazo a las ideas de izquierda y valores conservadores provenientes de las iglesias cristianas.

Ser presidente… para indultar a su padre

Al igual que su padre y sus tres hermanos dedicados a la política, Flávio Bolsonaro ha enfrentado problemas judiciales. Ha sido investigado por lavado de dinero, asociación ilícita y malversación de fondos.

El último caso fue la compra de una mansión en Brasilia, valorada en seis millones de dólares y en la que vive con su esposa, la odontóloga Fernanda Antunes Figueira, con quien tiene dos hijas.

Sin embargo, esos procesos judiciales nunca han prosperado.

Figura no tan destacada de la política brasileña hasta ahora, Flávio Bolsonaro puede contar con el apoyo de su padre para imponerse como el líder de la derecha del país sudamericano.

El hijo probablemente no se mostrará ingrato: también podría basar su campaña en reclamar el indulto que sacaría su padre de la cárcel, y también a todos los condenados por el intento de golpe de Estado, un pedido ampliamente compartido en la derecha bolsonarista.

Sin embargo, ya intentó promover esta iniciativa en el Parlamento, y fue bloqueada por la derecha más tradicional.

Con Reuters, EFE y AFP.

