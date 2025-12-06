El fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional (CPI) criticó el viernes 5 de diciembre las sanciones estadounidenses en su contra, afirmando que asimilaban de facto a los altos responsables de la jurisdicción a “terroristas y narcotraficantes”.

En una larga entrevista concedida a la agencia AFP, Mame Mandiaye Niang también declaró que sería “factible” organizar una audiencia en ausencia contra personalidades de alto rango investigadas por la CPI, como el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu o el presidente ruso, Vladimir Putin.

Al igual que otros altos magistrados de la Corte de La Haya, Mame Mandiaye Niang, de 65 años, es objeto de sanciones por parte de la administración de Donald Trump, en represalia por las órdenes de detención emitidas contra Benjamin Netanyahu en el marco de la guerra de Gaza. “Se puede estar en desacuerdo con lo que hacemos, y eso ocurre constantemente”, declaró Mame Mandiaye Niang en una entrevista concedida a la AFP en la sede de la CPI en La Haya, en Países Bajos.

“Pero, aunque molestemos, nunca deberían ponernos en la misma lista que a los terroristas o los narcotraficantes. Y ese es el mensaje” para Donald Trump, añadió.

Sanciones que afectan a la vida privada

Las sanciones afectan a varios aspectos de su vida personal, familiar y financiera, explica el fiscal. Por ejemplo, ya no puede recargar su coche híbrido, ya que para ello necesita una tarjeta de crédito, que ha sido bloqueada.

“Tengo una suscripción que no tiene absolutamente nada que ver con Estados Unidos, pero necesito una tarjeta de crédito. Y mi tarjeta de crédito era una American Express”, precisa.

Además, ya no puede transferir dinero a su familia, por temor a que sus cuentas también sean bloqueadas. Las sanciones tienen su lugar en las relaciones internacionales, opina, pero atacar a la CPI —la única jurisdicción permanente del mundo para juzgar a los sospechosos de crímenes de guerra— corre el riesgo de “deslegitimar” esta herramienta.

Mame Mandiaye Niang lamenta que las órdenes de detención emitidas contra Netanyahu y Putin aún no hayan dado lugar a una comparecencia ante el tribunal.

La CPI no dispone de fuerzas policiales y depende de los Estados para detener a los sospechosos y trasladarlos a La Haya, una posibilidad extremadamente improbable en los casos de Putin o Netanyahu.

Sin embargo, señala Mame Mandiaye Niang, la CPI celebró recientemente una audiencia en ausencia en el caso contra el líder rebelde ugandés fugitivo Joseph Kony. Algo sin precedentes, ya que normalmente la CPI no celebra audiencias en ausencia del acusado.

¿Podría celebrarse una audiencia de “confirmación de cargos” para los dirigentes rusos e israelíes? “Es algo factible. Lo hemos probado en el caso Kony. Es cierto que se trata de un procedimiento complejo, pero lo hemos probado y nos hemos dado cuenta de que es posible y útil”, declaró Mame Mandiaye Niang.

Las ventajas de una audiencia de este tipo son preservar las pruebas y dar voz a las víctimas, explica el fiscal. Cualquier solicitud de una audiencia de este tipo requeriría el acuerdo de los jueces y no constituiría un juicio, sino una simple confirmación de los cargos contra el sospechoso.

Un ambiente “enrarecido”

Mame Mandiaye Niang asume actualmente el cargo de fiscal general de la CPI en ausencia de Karim Khan, que ha dejado temporalmente sus funciones debido a una investigación en curso sobre denuncias de abusos sexuales, que él niega. “Aunque solo se trate de acusaciones, nos perturba y nos ha afectado porque ha enrarecido el ambiente en la corte”, confiesa Mame Mandiaye Niang.

“Fue aún más lamentable porque se pudo aprovechar para sabotear casi todo lo que hacemos, especialmente en el caso de Palestina”, añade.

Israel afirmó que Karim Khan había emitido órdenes de arresto “infundadas y escandalosas” contra Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, para desviar la atención de la investigación en su contra. Esta investigación debe llevarse a cabo, opina Mame Mandiaye Niang, pero sin duda constituye un obstáculo para el tribunal.

“Aún queda trabajo por hacer”

A pesar de los retos a los que se enfrenta la corte, Mame Mandiaye Niang se muestra combativo: “En este momento nuestra existencia está amenazada. El mundo nos necesita más que nunca”.

No obstante, la Corte Penal Internacional ha logrado algunos éxitos este año, subraya, como la detención del expresidente filipino Rodrigo Duterte y la condena de un jefe miliciano sudanés.

Durante muchos años, la Corte se ha centrado en sospechosos africanos, pero ahora está llevando a cabo investigaciones en América Latina, Asia e incluso Europa, en particular en Ucrania, señala.

Cada día se cometen crímenes de masas y la jurisdicción está ahí para juzgarlos, afirma el fiscal senegalés.

“La corte está ahí, y nos gustaría que ya no sirviera para nada. Por desgracia, el mundo sigue siendo lo que es, y todavía nos queda trabajo por hacer”, concluye.

Con AFP.

Este artículo fue traducido del texto original en francés.

