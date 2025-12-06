El primer ministro de Qatar afirmó el sábado que el alto el fuego en Gaza ha llegado a un "momento crítico", mientras su primera fase se acerca a su fin, con los restos de un único rehén israelí aún en manos de militantes en Gaza.

El jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani dijo, en una conferencia internacional en la capital qatarí, que los mediadores internacionales, encabezados por Estados Unidos, están trabajando "para abrir camino" hacia la segunda fase con el fin de consolidar el acuerdo.

"Lo que hemos logrado hasta ahora es una pausa", afirmó en el Foro de Doha. "Aún no podemos considerarlo un alto el fuego".

"Un alto el fuego no puede completarse a menos que haya una retirada total de las fuerzas israelíes, que regrese la estabilidad a Gaza, y que la población pueda entrar y salir, lo cual no es el caso hoy", señaló. ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Aunque el alto el fuego detuvo los combates más intensos de la guerra de dos años, las autoridades sanitarias de Gaza afirman que más de 360 palestinos han sido asesinados por fuego israelí desde que la tregua entró en vigor en octubre.

En un nuevo episodio de violencia, dos palestinos murieron en un ataque aéreo israelí al noroeste de la ciudad de Gaza, dijo el hospital Shifa.

Israel no hizo comentarios inmediatos. Sin embargo, el ejército israelí afirma haber llevado a cabo varios ataques contra palestinos que cruzaban las líneas de alto el fuego hacia territorio controlado por Israel en Gaza.

La primera fase del plan de paz de 20 puntos del presidente estadounidense Donald Trump entró en vigor el 10 de octubre. Los combates se detuvieron y decenas de rehenes retenidos en Gaza fueron intercambiados por cientos de palestinos encarcelados en Israel. Israel envió una delegación la semana pasada a Egipto para mantener conversaciones sobre la devolución de los restos del último rehén.

La siguiente fase, que incluye el despliegue de una fuerza internacional de seguridad en Gaza, la formación de un nuevo gobierno tecnocrático para el territorio, el desarme de Hamás y, eventualmente, la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza, aún no ha comenzado.

Funcionarios árabes y occidentales dijeron a la agencia Associated Press el viernes que se espera que, antes de fin de año, se nombre un organismo internacional encargado de supervisar el alto el fuego, encabezado por el propio Trump. A largo plazo, el plan también prevé una posible “vía” hacia la independencia palestina.

El jeque Mohammed señaló que incluso la próxima fase debería ser “temporal” y que la paz en la región solo podría lograrse mediante el establecimiento eventual de un Estado palestino, algo a lo que se opone el gobierno ultraderechista de Israel.

"Si solo estamos resolviendo lo que ocurrió en Gaza, la catástrofe de los últimos dos años, no es suficiente", dijo. "Este conflicto tiene raíces. Y este conflicto no trata solo de Gaza".

Añadió: "Se trata de Gaza. Se trata de Cisjordania. Se trata de los derechos de los palestinos a su Estado. Esperamos poder trabajar junto con la administración estadounidense para lograr esta visión al final del día".

El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, dijo que existe una "gran incógnita" sobre la formación de una fuerza internacional de seguridad para Gaza. En la misma conferencia, afirmó que no está claro qué países participarían en la fuerza, cómo sería su estructura de mando ni cuál sería su "primera misión".

Turquía es uno de los "garantes" del alto el fuego, pero Israel, que mantiene relaciones complicadas con Ankara, ha rechazado cualquier participación turca en dicha fuerza.

"Hay miles de detalles y preguntas pendientes", dijo Fidan. "Creo que, una vez que despleguemos la fuerza internacional de seguridad, lo demás irá llegando".

La guerra estalló el 7 de octubre de 2023, cuando militantes liderados por Hamás ingresaron en Israel, matando a unas 1.200 personas y tomando como rehenes a más de 250, según el gobierno israelí. La respuesta de Israel fue una ofensiva que ha matado a más de 70.000 palestinos, según el ministerio de Salud de Gaza.

El ministerio no distingue entre civiles y combatientes, pero señala que casi la mitad de los fallecidos son mujeres y niños. El ministerio forma parte del gobierno de Hamás en Gaza y sus cifras son consideradas fiables por la ONU y otros organismos internacionales.

Israel acusa a Hamás de utilizar a los civiles como escudos humanos.

Este artículo es una adaptación de su original en inglés

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más