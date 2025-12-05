Luego de que el empresario derechista Nasry Asfura, apoyado por el presidente estadounidense, Donald Trump, retomaba este jueves la ventaja en el escrutinio de las elecciones presidenciales de Honduras, el candidato del conservador Partido Liberal de Honduras Salvador Nasralla denunció "cambio de datos" en conteo de votos.

Siguen en empate técnico los dos candidatos. Contabilizado el 84,52% de los votos, Asfura está al frente con 40,05% frente a 39,74% de Nasralla, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Asfura, de 67 años y del Partido Nacional (PN), había tomado la delantera el domingo cuando se celebraron los comicios generales, pero el martes, tras problemas en el sistema informático, fue superado por Nasralla, del derechista Partido Liberal (PL).

Después de que el jueves Nasry 'Tito' Asfura volviera a liderar el escrutinio de los comicios generales del pasado domingo, Nasralla, denunció un "cambio de datos" en el conteo de votos preliminar durante la madrugada del jueves tras "apagarse la pantalla".

"Denuncio públicamente que hoy jueves 4 de diciembre de 2025, a las 03:24 de la madrugada, se apagó la pantalla y un algoritmo (similar al que usaron en 2013) cambió los datos", expresó Nasralla en su cuenta de la red social X.

"Los 1.081.000 votos de Salvador Nasralla se los pusieron a Asfura y los 1.073.000 votos que tenía Asfura se los pusieron a Nasralla", agregó el candidato e instó a "investigar" a la empresa encargada del portal de los resultados preliminares.

El CNE interrumpió la difusión de datos la madrugada del lunes, lo que provocó que Trump amenazara con "consecuencias graves" para Honduras si decidían "cambiar los resultados".

Se reactivó al día siguiente, pero volvió a interrumpirse el miércoles durante tres horas por mantenimiento del sistema.

Este escrutinio a cuentagotas mantiene en vilo a la empobrecida nación centroamericana, golpeada además por la violencia del narcotráfico y las pandillas, y la corrupción.

Trump irrumpió en la recta final de las elecciones al llamar a los hondureños a votar por Asfura, a quien considera "amigo de la libertad".

También indultó al expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), antiguo líder del PN, condenado el año pasado a 45 años de prisión por narcotráfico. Hernández quedó libre el lunes.

El mandatario estadounidense tilda a Nasralla de "casi comunista" porque ocupó un alto cargo en el actual gobierno de la presidenta Xiomara Castro.

Sin embargo, el comunicador, que abandonó el gobierno izquierdista el año pasado, se declara admirador de los presidentes derechistas de Argentina, Javier Milei, y de El Salvador, Nayib Bukele.

