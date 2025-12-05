Con un video en sus redes sociales, el Comando Sur de las fuerzas armadas de Estados Unidos anunció este jueves un nuevo ataque contra una lancha, supuestamente utilizada para el tráfico de drogas, en el Pacífico Oriental. El bombardeo causó la muerte de cuatro personas, que la entidad castrense tildó de "narcoterroristas", sin dar más detalles de la organización criminal que supuestamente operaba el bote.

De esta manera, ya son 22 los ataques realizados por Estados Unidos contra presuntas 'narcolanchas' en aguas del Caribe y el Pacífico desde que lanzó el 1 de septiembre pasado la bautizada operación 'Punta de Lanza', presentada como una agresiva lucha contra el narcotráfico. Habían pasado casi tres semanas desde el último ataque de este tipo.

En total, 87 personas han fallecido en estos bombardeos, cuya legalidad es motivo de debate, con opositores y algunas organizaciones de derechos humanos acusando a Washington de cometer "ejecuciones extrajudiciales".

Según la publicación del Comando Sur, la orden de este último ataque fue dada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien se encuentra en el ojo del huracán mediático luego de que el 'Washington Post' revelara que el 2 de septiembre pasado las fuerzas estadounidenses realizaron un segundo ataque contra una embarcación en el Caribe para matar a dos sobrevivientes de un primer disparo.

El Congreso interroga al almirante que lideró el segundo ataque contra sobrevivientes en el Caribe

Legisladores de una comisión bipartidista del Congreso de Estados Unidos interrogaron este jueves al almirante de marina Frank 'Mitch' Bradley, comandante del Mando de Operaciones Especiales (SOCOM, por sus siglas en inglés), sobre ese segundo ataque en el Caribe que mató a dos supervivientes de un primer bombardeo.

Bradley llegó al Capitolio acompañado por el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, para participar en la sesión a puerta cerrada. Allí informaron a los legisladores sobre la operación y les mostraron una versión sin editar de lo ocurrido el 2 de septiembre pasado.

Tras el encuentro, Jim Himes, el demócrata de mayor rango en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, confirmó que esas imágenes eran "una de las cosas más preocupantes" que había visto, pero afirmó que Bradley confirmó no haber recibido una orden de "matarlos a todos", como publicó el 'Washington Post'.

"Hay dos personas en evidente peligro, sin ningún medio de locomoción, con una embarcación destruida, que fueron asesinadas por el Ejército de Estados Unidos", subrayó en un comunicado.

Por su lado, su compañero Jack Reed, el demócrata de mayor rango en el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, se mostró "profundamente perturbado" por el video y llamó a que se haga público. "Esta sesión informativa confirmó mis peores temores sobre la naturaleza de las actividades militares de la Administración Trump", alertó.

Del bando republicano, en cambio, defendieron el accionar de la Administración Trump y de las Fuerzas Armadas. Tom Cotton, presidente del Comité de Inteligencia del Senado, señaló que Bradley y Hegseth hicieron lo que se esperaba de ellos. "Vi a dos sobrevivientes intentando volcar una embarcación cargada con drogas con destino a Estados Unidos para poder seguir en la lucha", sostuvo Cotton, añadiendo que era posible que otras embarcaciones hubieran acudido en su ayuda y recuperado la droga a bordo.

Los detalles de la comparecencia podrían ayudar a establecer las responsabilidades sobre quién dio la orden del ataque posterior el 2 de septiembre, y el papel del secretario de Defensa, Pete Hegseth, en la maniobra.

El incidente —en principio reportado por el medio 'The Intercept' y luego por el diario estadounidense 'The Washington Post’— ha incrementado la presión y escrutinio sobre la Administración del presidente Donald Trump y su declarada guerra contra el narcotráfico.

El 2 de septiembre, el ejército estadounidense destruyó un barco sospechoso de transportar drogas en el Caribe, matando a 11 tripulantes acusados de ser narcotraficantes. Según la versión del Pentágono, la embarcación ignoró las órdenes de alto, realizó maniobras evasivas y fue catalogada como una “amenaza” tras supuestamente detectar armas a bordo, lo que llevó a las fuerzas estadounidenses a abrir fuego.

El mandatario republicano publicó luego en su red social Truth Social un video del incidente en el que se ve una lancha rápida con cuatro motores avanzando con numerosas personas a bordo. Luego una explosión destruye la embarcación. Trump afirmó que se trataba de “narcoterroristas”, aunque su Administración no haya aún aportado pruebas que lo respalden. El video había sido previamente editado y se removieron porciones de un segundo ataque por un misil lanzado desde Trinidad y Tobago.

Según 'The Intercept', dos supervivientes en las aguas se aferraban a los restos de la embarcación. Varios expertos en derecho internacional, incluidos algunos vinculados con la Organización de Naciones Unidas (ONU)— cuestionan la legalidad de un ataque de seguimiento contra supervivientes de una embarcación naufragada, calificándolo de ejecución extrajudicial y posible crimen de guerra, pese a que no exista un conflicto armado en la región.

Copa, Wingo y Satena suspenden vuelos a Venezuela por intermitencias en radares

La aerolínea panameña Copa y las colombianas Wingo y Satena anunciaron la suspensión temporal de sus vuelos desde y hacia Caracas luego de que se registraran interferencias en los sistemas de navegación utilizados por las aeronaves.

Copa y Wingo especificaron que la interrupción de vuelos rige, en principio, para el jueves 4 y el viernes 5 de diciembre, mientras que Satena evitó dar un marco temporal. A eso se suma que la venezolana Láser canceló sus viajes desde y hacia Madrid hasta el 8 de diciembre por "causa de fuerza mayor".

El Instituto Aeronáutico Civil de Venezuela sostuvo que la suspensión se dio "previa coordinación" entre las partes. "Esperamos que dichas líneas aéreas puedan reiniciar sus operaciones en el tiempo acordado", añadió, a la vez que ratificó "la operatividad y seguridad" del espacio aéreo venezolano.

Cabe recordar que el pasado 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense instó a las aeronaves que circulan por el espacio aéreo venezolano a "extremar la precaución" debido al "empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores".

Esto provocó que las firmas españolas Iberia, Air Europa, Plus Ultra, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileña GOL, la chilena Latam y Turkish paralizaran sus rutas con Venezuela. Como represalia, el gobierno de Nicolás Maduro les revocó las concesiones tras acusarlas de "sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovidas" por Estados Unidos.

Dos expertos de la ONU condenan la presión de Trump a Venezuela y "asesinatos extrajudiciales"

Este jueves, dos expertos de la ONU condenaron la creciente presión del presidente estadounidense sobre Venezuela, denunciando el llamado de Donald Trump al cierre del espacio aéreo venezolano y la serie de operaciones militares de EE. UU. en el Caribe que, según alertan, violan el derecho internacional y amenazan la estabilidad regional.

La presión del presidente estadounidense Donald Trump a Venezuela es condenada este jueves por dos expertos en derechos humanos de la ONU: el especialista independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, George Katrougalos; y el relator especial sobre protección de derechos humanos en la lucha antiterrorista, Ben Saul.

"La larga historia de intervenciones externas en América Latina no debe repetirse", subrayaron en un comunicado.

Los expertos resaltaron el impacto de la advertencia de al cierre del espacio aéreo venezolano por parte del presidente de los Estados Unidos el sábado 29 de noviembre, así como los "asesinatos extrajudiciales" de las fuerzas de EE. UU. en la costa caribeña, desde inicios de septiembre de 2025, que amenazan con "perturbar completamente la estabilidad de la región" y están "perjudicando gravemente la economía de Venezuela".

El derecho internacional protege la soberanía "completa y exclusiva" de los países respecto a su espacio aéreo, recordaron. Así que cualquier medida que busque regular, restringir o "cerrar" ese espacio constituye una "violación flagrante" de la Convención de Chicago sobre Aviación Civil Internacional.

"La Carta de Naciones Unidas prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado", añadieron.

Explícitamente compararon la situación con el caso "Nicaragua contra Estados Unidos", que ya llevó a Washington en 1986 ante la Corte Internacional de Justicia por acciones militares y paramilitares en el país centroamericano.

"La Corte Internacional de Justicia afirmó en aquel caso que los principios de no uso de la fuerza, no intervención e inviolabilidad territorial son pilares del orden jurídico internacional", apuntaron los dos expertos de la ONU.

Lamentaron que al menos siete aerolíneas internacionales suspendieran sus vuelos a Caracas tras una advertencia de la Administración Federal de la Aviación de Estados Unidos, el 19 de noviembre, sobre una "situación potencialmente peligrosa" en los cielos del país caribeño por el empeoramiento de la seguridad y el aumento de la actividad militar.

Esta cascada de cancelaciones provocó una fuerte reducción de la conectividad aérea del país justo antes de la temporada de fin de año. El Gobierno venezolano las acusó de "sumarse a las acciones de terrorismo" promovidas por Estados Unidos y revocó sus permisos de operación, profundizando el aislamiento aéreo de Venezuela y dejando en el limbo a miles de pasajeros.

También denunciaron los 21 ataques militares de Estados Unidos en el mar Caribe, operaciones que Trump presenta como parte de la lucha contra el narcotráfico, pese a no aportar pruebas que vinculen a las embarcaciones atacadas con ese delito. Estos operativos han dejado más de 80 civiles muertos.

"Son graves violaciones del derecho a la vida y del derecho internacional del mar (…) Los responsables de ordenar y llevar a cabo estos asesinatos extrajudiciales deben ser investigados y procesados por homicidio", afirmaron los expertos.

Tras el "significativo aumento" de tropas estadounidenses en el Caribe, los expertos advierten que la última declaración de Trump representa una "peligrosa escalada".

Con información de EFE, Reuters y fuentes locales

