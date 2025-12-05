Una investigación pública de Reino Unido sobre el ataque con el agente nervioso Novichok contra el exespía ruso Sergei Skripal, cometido en Salisbury en 2018, concluyó que la operación debió ser autorizada por las más altas esferas del gobierno de Rusia y por el presidente Vladimir Putin.

Los hallazgos fueron presentados este jueves por el exjuez de la Corte Suprema de Reino Unido, Anthony Hughes, quien presidió la comisión que investigó el hecho, y que afirma que fue perpetrado por tres agentes rusos que viajaron a Londres usando identidades falsas. "He llegado a la conclusión de que la operación para asesinar a Sergei Skripal debe haber sido autorizada al más alto nivel, por el presidente Putin", sostuvo Hughes en su informe.

El gobierno británico hizo público el reporte en el que detalla que el envenenamiento fue perpetrado por los rusos Alexander Petrov, Ruslan Boshirov —cuyos nombres reales son Alexander Mishkin y Anatoliy Chepiga— junto a Sergei Fedotov, todos miembros de un equipo de inteligencia militar del GRU. "La evidencia de que se trató de un ataque del Estado ruso es abrumadora", afirmó Hughes.

Skripal fue encontrado junto a su hija Yulia desplomados inconscientes en un banco público en la ciudad de Salisbury, al sur de Inglaterra, en marzo de 2018, después de que le aplicaran el agente nervioso Novichok en el pomo de la puerta de entrada de su casa, donde residían después de refugiarse en Reino Unido. Los Skripal y un oficial de policía que fue a su vivienda quedaron gravemente enfermos por las consecuencias, pero se recuperaron.

El incidente también provocó la muerte de una mujer, Dawn Sturgess. Casi cuatro meses después, la ciudadana británica, de 44 años y madre de tres hijos, murió por exposición al veneno después de que su pareja encontrara un frasco de perfume de Nina Ricci falso que espías rusos habían usado para introducir de contrabando el agente nervioso de grado militar al país y que fue desechado en Amesbury, cerca de Salisbury.

"Tres hombres rusos, miembros de la Unidad 29155 del GRU, viajaron a este país el viernes 2 de marzo de 2018, bajo los alias Petrov, Boshirov y Fedotov. Llegaron a Reino Unido con la intención de colaborar para asesinar a Sergei Skripal. Planeaban matarlo con Novichok", aseveró Hughes.

El primer ministro británico Keir Starmer reaccionó así este jueves: "Los envenenamientos de Salisbury conmocionaron al país y los hallazgos de hoy son un grave recordatorio del desprecio del Kremlin por vidas inocentes. La muerte innecesaria de Dawn fue una tragedia y será para siempre un recordatorio de la agresión imprudente de Rusia. Mis condolencias están con su familia y seres queridos".

Nuevas sanciones a la agencia de espionaje rusa

Este jueves, Reino Unido anunció nuevas sanciones contra Rusia, incluida toda la agencia de inteligencia militar GRU, señalada en la investigación. El gobierno británico también citó al embajador ruso para exigir una respuesta a las conclusiones de la pesquisa y a lo que llamó la "campaña continua de actividad hostil" de Moscú contra su país.

"La conducta de Petrov y Boshirov, sus superiores del GRU y quienes autorizaron la misión, incluido, según he descubierto, el presidente Putin, fue sorprendentemente imprudente", agregó Hughes, tras la publicación del informe. "Ellos, y solo ellos, son moralmente responsables de la muerte de Sturgess", sentenció el exjuez, quien añadió que la mujer fue "una víctima totalmente inocente de los actos crueles y cínicos de otros".

La investigación sobre la muerte de Sturgess, que comenzó el año pasado, también reveló que el frasco de perfume contenía suficiente Novichok como para envenenar a miles de personas. El riesgo de que otras personas, además del objetivo previsto Sergei Skripal, pudieran morir o resultar heridas era "totalmente previsible", afirma el informe.

Moscú siempre ha negado cualquier implicación en el incidente de Salisbury y ha desestimado las últimas medidas anunciadas contra GRU y sus ciudadanos. "La parte rusa no reconoce las sanciones ilegítimas impuestas bajo pretextos inventados para eludir al Consejo de Seguridad de la ONU, y se reserva el derecho a tomar medidas de represalia", declaró la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zakharova, a la agencia estatal de noticias RIA.

