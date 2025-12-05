El presidente francés, Emmanuel Macron, comenzó el último día de su visita de Estado a China sorprendiendo a sus compañeros de carrera en el Parque del Lago Jincheng, en la ciudad suroccidental de Chengdu, este viernes 5 de diciembre.

Vídeos que circulan en redes sociales chinas muestran al líder del Elíseo en el popular parque, antes de reunirse con el presidente Xi Jinping en la presa de Dujiangyan, según informaron medios estatales. La presa ha gestionado los flujos de agua alrededor de Chengdu desde el siglo III a. C.

Lejos del imponente Gran Salón del Pueblo en Beijing, donde ambos líderes mantuvieron conversaciones, Xi y la primera dama, Peng Liyuan, mostraron a Macron y a su esposa, Brigitte, la centenaria presa, declarada Patrimonio de la Humanidad y situada en el montañoso paisaje de la provincia de Sichuan.

El mandatario francés se declaró "muy conmovido" por el gesto, una ruptura con el protocolo oficial. Anteriormente, había recibido a Xi en los Pirineos, donde vivió de niño, en mayo de 2024.

Macron afirmó que el viaje era una muestra de confianza mutua y del deseo de "actuar juntos" en un momento en que las tensiones internacionales aumentan y los desequilibrios comerciales se agravan en beneficio de China.

Las dos parejas presidenciales se separarán tras un almuerzo y los Macron continuarán el viaje por su cuenta.

Diplomacia del panda y el ping-pong

Macron también se reunirá con estudiantes en Chengdu, la cuarta ciudad más grande de China, con 21 millones de habitantes, considerada una de las más abiertas cultural y socialmente del país.

Mientras tanto, Brigitte Macron se dirige a la Base de Investigación de Cría de Pandas Gigantes de Chengdu, donde dos pandas de 17 años, cedidos a Francia en 2012 como parte de la "diplomacia panda" de China, acaban de regresar.

Allí, conocerá a Yuan Meng, la primera panda gigante nacida en Francia en 2017, de quien es "madrina", y que llegó a China en 2023.

Los bosques de Sichuan albergan numerosas especies protegidas, desde leopardos de las nieves hasta pandas gigantes.

A través de préstamos a zoológicos, China ha convertido a estos osos en embajadores emblemáticos de su amistad con pueblos desde Japón hasta Alemania.

Los cachorros nacidos en el extranjero son enviados unos años después a Chengdu para participar en programas de cría y rehabilitación en libertad.

Por su parte, el presidente francés se reunirá con los hermanos tenistas Alexis y Félix Lebrun, estrellas de los Juegos Olímpicos de París 2024, que se encuentran en China para la Copa Mundial de Tenis de Mesa por Equipos Mixtos.

Acuerdos comerciales

El jueves en Beijing, el presidente francés instó a su homólogo chino a trabajar para poner fin a la guerra en Ucrania y corregir los desequilibrios comerciales con Francia y Europa.

El gigante asiático pide regularmente conversaciones de paz y respeto a la integridad territorial de todos los países, pero nunca ha condenado a Rusia por su invasión de 2022.

Los gobiernos occidentales acusan a Beijing de proporcionar a Moscú un apoyo económico crucial para su invasión a Ucrania, en particular al suministrarle componentes militares para su industria de defensa, algo que China niega.

Entretanto, y aunque Macron estará acompañado en su cuarta visita de Estado a China por los directores de algunas de las empresas francesas más importantes, no se esperaba que el líder chino aprobara el tan esperado pedido de 500 aviones Airbus, ya que esto debilitaría la influencia de Beijing en las negociaciones comerciales con Estados Unidos, que presiona para que se comprometa a comprar nuevos aviones Boeing.

No obstante, los inversores aún están atentos sobre si el viaje servirá para sellar importantes acuerdos comerciales o para una distensión en las tensiones comerciales entre la UE y China.

Una reunión en la capital china el jueves solo dio como resultado 12 acuerdos de cooperación que abarcan áreas como el envejecimiento de la población, la energía nuclear y la conservación del panda, y no se reveló un monto total.

"Creo que (Francia) pensó que Xi podría ofrecer mucho porque Europa está preparando realmente esta doctrina de seguridad económica (…) Macron probablemente pensó que, dada su influencia y el hecho de que Francia es claramente el país que más impulsa la seguridad económica, llegarían a un acuerdo, pero no", declaró Alicia García-Herrero, investigadora principal del centro de estudios Bruegel.

Por otra parte, Xi anunció que China aportará 100 millones de dólares para ayudar a la crisis humanitaria en Gaza y apoyar la recuperación y la reconstrucción, tras los más de dos años de continuos ataques de Israel contra el enclave, que, si bien han disminuido con el acuerdo que entró en vigor el pasado 10 de octubre, no han dejado de registrarse.

El mandatario chino hizo un llamado para fortalecer la confianza política con Francia, mostrando apoyo mutuo y demostrando la independencia de cada parte.

“Independientemente de cómo cambie el entorno externo, ambas partes, como grandes potencias, deben demostrar siempre independencia y visión estratégica, comprensión y apoyo mutuos en asuntos fundamentales y cruciales”, sostuvo.

“China y Francia deben demostrar su sentido de la responsabilidad, enarbolar la bandera del multilateralismo… y mantenerse firmemente en el lado correcto de la historia”, agregó.

