El presidente Vladimir Putin iniciará el jueves una visita de dos días a la India, con el objetivo de profundizar los lazos de defensa, incluso mientras Nueva Delhi enfrenta una creciente presión de Estados Unidos para que deje de comprar petróleo ruso.

El líder ruso, que realiza su primer viaje a la India desde el inicio de la guerra en Ucrania, estará acompañado por una delegación que incluye a su ministro de Defensa, Andrei Belousov, y según informes de prensa podría haber un acuerdo de aviones de combate sobre la mesa.

Putin tiene prevista una cena privada con el primer ministro Narendra Modi el jueves, seguida de una cumbre y un encuentro empresarial al día siguiente.

Más allá de la defensa, se espera que las relaciones comerciales formen parte de la agenda, mientras Delhi camina por la cuerda floja: depende de importaciones estratégicas de Rusia, pero intenta evitar irritar al presidente estadounidense Donald Trump en medio de negociaciones tarifarias en curso.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que el suministro de los avanzados sistemas de defensa aérea S-400 de Rusia ocupaba “un lugar importante en la agenda”.

La India tiene actualmente tres unidades S-400, y la entrega de otras dos está pendiente en virtud de un acuerdo de 2018 congelado por la invasión rusa de Ucrania y las sanciones occidentales posteriores.

Informes de prensa en India sugirieron que Moscú también podría ofrecer la coproducción de los aviones de combate rusos Su-57.

La India es uno de los mayores importadores de armas del mundo, y Rusia ha sido históricamente uno de sus principales proveedores, aunque Delhi ha intentado en los últimos años aumentar la producción nacional.

La cuota de Rusia en las importaciones de armas de la India cayó del 76 % en 2009-13 al 36 % en 2019-23, según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo.

Importaciones de energía

La visita de Putin se produce después de que Trump impusiera aranceles del 50 % a la mayoría de los productos indios en agosto como castigo por las compras de petróleo ruso, que según Washington ayudan a financiar la guerra en Ucrania.

La India, el país más poblado del mundo, se ha convertido en un importante comprador de petróleo ruso, ahorrándose miles de millones de dólares y brindándole a Moscú un mercado de exportación indispensable tras quedar excluido de sus compradores tradicionales en Europa debido a la guerra.

Sin embargo, Delhi ha reducido recientemente sus importaciones de crudo debido a la presión ejercida por las sanciones contra los principales productores rusos Rosneft y Lukoil.

El gobierno indio teme que cualquier nuevo acuerdo energético o de defensa con Rusia pueda molestar a Trump, con posibles repercusiones en las negociaciones comerciales en curso con Washington.

Peskov dijo que Rusia no estaba preocupada por los aranceles estadounidenses.

“Lo que nos preocupa es cómo vamos a mantener e incrementar el volumen de nuestro comercio bilateral con India sin permitir que nadie interfiera”, declaró el martes en una sesión informativa para medios indios organizada por Sputnik India.

Nandan Unnikrishnan, del think tank Observer Research Foundation, con sede en Nueva Delhi, dijo: “Puede haber cierta reducción en las compras de energía —bajo presión de EE. UU.—, pero la dirección general de los lazos se mantendrá porque ambos países se necesitan mutuamente a nivel estratégico”.

Incluso si Delhi reduce sus compras de energía rusa, Moscú seguiría siendo una fuente crucial de repuestos para la mayor parte de su equipamiento militar heredado.

’Momento crítico'

Un alto funcionario del ministerio de Asuntos Exteriores de la India, que habló bajo condición de anonimato, afirmó que era necesario abordar el desequilibrio comercial “de una forma u otra”.

El comercio bilateral alcanzó los 68.700 millones de dólares en 2024-25 —casi seis veces más que los niveles previos a la pandemia—, pero las exportaciones indias representaron solo 4.880 millones.

Delhi ha estado presionando a Moscú para ampliar el acceso al mercado para sus industrias clave, incluidas las farmacéuticas, automotrices y el sector servicios.

Unnikrishnan dijo que la visita de Putin —que fue por última vez a la India en diciembre de 2021— brindaría a ambos líderes la oportunidad de discutir la “situación global, así como lo que está ocurriendo en Ucrania”.

Harsh V. Pant, profesor de relaciones internacionales en el King’s College de Londres, afirmó que la visita era un “intento de ambas partes de reajustar su relación en un momento geopolítico crítico para los dos”.

“Para la India, la imagen pública es una declaración de intención respecto a su autonomía estratégica, y Putin, que rara vez viaja, envía un mensaje sobre la importancia de la relación al venir aquí”, explicó Pant.

El funcionario del ministerio de Exteriores indio describió los vínculos entre Moscú y Delhi como la “relación más estable de los tiempos modernos”.

El funcionario reconoció la importancia geopolítica global, pero insistió en que la reunión debía “verse en su contexto bilateral”.

“Esta es solo otra cumbre anual entre dos países con una relación estable”.

Este artículo es una adaptación de su original en inglés

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más