La presión del presidente estadounidense Donald Trump a Venezuela es condenada este jueves por dos expertos en derechos humanos de la ONU: el especialista independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, George Katrougalos; y el relator especial sobre protección de derechos humanos en la lucha antiterrorista, Ben Saul.

"La larga historia de intervenciones externas en América Latina no debe repetirse", subrayaron en un comunicado.

Los expertos resaltaron el impacto de la advertencia de al cierre del espacio aéreo venezolano por parte del presidente de los Estados Unidos el sábado 29 de noviembre, así como los "asesinatos extrajudiciales" de las fuerzas de EE. UU. en la costa caribeña, desde inicios de septiembre de 2025, que amenazan con "perturbar completamente la estabilidad de la región" y están "perjudicando gravemente la economía de Venezuela".

El derecho internacional protege la soberanía "completa y exclusiva" de los países respecto a su espacio aéreo, recordaron. Así que cualquier medida que busque regular, restringir o "cerrar" ese espacio constituye una "violación flagrante" de la Convención de Chicago sobre Aviación Civil Internacional.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"La Carta de Naciones Unidas prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado", añadieron.

Explícitamente compararon la situación con el caso "Nicaragua contra Estados Unidos", que ya llevó a Washington en 1986 ante la Corte Internacional de Justicia por acciones militares y paramilitares en el país centroamericano.

"La Corte Internacional de Justicia afirmó en aquel caso que los principios de no uso de la fuerza, no intervención e inviolabilidad territorial son pilares del orden jurídico internacional", apuntaron los dos expertos de la ONU.

Lamentaron que al menos siete aerolíneas internacionales suspendieran sus vuelos a Caracas tras una advertencia de la Administración Federal de la Aviación de Estados Unidos, el 19 de noviembre, sobre una "situación potencialmente peligrosa" en los cielos del país caribeño por el empeoramiento de la seguridad y el aumento de la actividad militar.

Esta cascada de cancelaciones provocó una fuerte reducción de la conectividad aérea del país justo antes de la temporada de fin de año. El Gobierno venezolano las acusó de "sumarse a las acciones de terrorismo" promovidas por Estados Unidos y revocó sus permisos de operación, profundizando el aislamiento aéreo de Venezuela y dejando en el limbo a miles de pasajeros.

También denunciaron los 21 ataques militares de Estados Unidos en el mar Caribe, operaciones que Trump presenta como parte de la lucha contra el narcotráfico, pese a no aportar pruebas que vinculen a las embarcaciones atacadas con ese delito. Estos operativos han dejado más de 80 civiles muertos.

"Son graves violaciones del derecho a la vida y del derecho internacional del mar (…) Los responsables de ordenar y llevar a cabo estos asesinatos extrajudiciales deben ser investigados y procesados por homicidio", afirmaron los expertos.

Tras el "significativo aumento" de tropas estadounidenses en el Caribe, los expertos advierten que la última declaración de Trump representa una "peligrosa escalada".

Con información de EFE y fuentes locales

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más