- Steve Witkoff y Jared Kushner verán al negociador ucraniano Rustem Umerov en Florida.
- Ataques rusos obligaron a cerrar una central de calor y electricidad en Jersón, dejando a 40.500 personas sin calefacción.
- Putin se reunirá con Narendra Modi para reforzar la cooperación militar y comercial.
- Putin defendió la "liberación" de Donetsk y Lugansk y rechazó regresar al G8 incluso si el plan de paz de EE. UU. lo tiene en los planes.
A continuación, la información más relevante de la jornada del 4 de diciembre relacionada con la guerra en Ucrania y los esfuerzos diplomáticos de negociación para lograr un acuerdo:
