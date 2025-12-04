Lo esencial:

  • Steve Witkoff y Jared Kushner verán al negociador ucraniano Rustem Umerov en Florida.
  • Ataques rusos obligaron a cerrar una central de calor y electricidad en Jersón, dejando a 40.500 personas sin calefacción. 
  • Putin se reunirá con Narendra Modi para reforzar la cooperación militar y comercial.
  • Putin defendió la "liberación" de Donetsk y Lugansk y rechazó regresar al G8 incluso si el plan de paz de EE. UU. lo tiene en los planes. 

A continuación, la información más relevante de la jornada del 4 de diciembre relacionada con la guerra en Ucrania y los esfuerzos diplomáticos de negociación para lograr un acuerdo:

Con EFE, AFP, Reuters y medios locales 

France24

Liberté Égalité Actualité

France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes.

Ver más