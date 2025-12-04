Lo esencial:

Steve Witkoff y Jared Kushner verán al negociador ucraniano Rustem Umerov en Florida.

Rustem Umerov en Florida. Ataques rusos obligaron a cerrar una central de calor y electricidad en Jersón , dejando a 40.500 personas sin calefacción.

Putin se reunirá con Narendra Modi para reforzar la cooperación militar y comercial.

para reforzar la cooperación militar y comercial. Putin defendió la "liberación" de Donetsk y Lugansk y rechazó regresar al G8 incluso si el plan de paz de EE. UU. lo tiene en los planes.

A continuación, la información más relevante de la jornada del 4 de diciembre relacionada con la guerra en Ucrania y los esfuerzos diplomáticos de negociación para lograr un acuerdo:

