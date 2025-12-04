Luego de que lo reportado por medios estadounidenses y ratificado por el propio Donald Trump, el presidente venezolano Nicolás Maduro se refirió por primera vez al diálogo telefónico que mantuvo con su par estadounidense, en medio de las tensiones por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, que tiene a Venezuela como su principal objetivo, bajo la justificación de una campaña contra el narcotráfico.

Durante un acto en Petare (área metropolitana de Caracas), Maduro confirmó que la conversación telefónica con Trump se dio "hace unos diez días" y "en un tono cordial". Sin embargo, evitó dar detalles: "Sobre eso ha hablado la prensa mundial. Me gusta la prudencia, no me gusta la diplomacia de micrófono. Cuando hay cosas importantes, tienen que ser en silencio, hasta que se den".

"Si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso de Estado a Estado, de país a país, bienvenido el diálogo, bienvenida la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz", indicó el mandatario venezolano, antes de pronunciar algunas frases sueltas en un precario inglés, como "Peace yes; war, never in your life" ("Paz sí; guerra, nunca en tu vida").

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El pasado domingo, Trump había confirmado el adelanto que había dado 'The New York Times' dos días antes, pero también se abstuvo de dar precisiones sobre la llamada telefónica. "No diría que salió bien ni mal", se limitó a decir.

De todas maneras, y en igual tono críptico, este miércoles, el presidente estadounidense sostuvo que sus operaciones militares en torno a Venezuela van "mucho más allá" de una campaña de presión para lograr la salida de Maduro del poder. "Hablé brevemente con él, le dije un par de cosas y veremos qué pasa", le dijo a periodistas en el Despacho Oval. Allí, además, repitió la amenaza de que "pronto" comenzarán los ataques terrestres en suelo venezolano.

Colombia manifiesta "gran preocupación" tras amenaza de Trump de atacar países en la región

"Recibimos con gran preocupación las recientes declaraciones del Presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump, en las cuales sugiere la posibilidad de realizar acciones militares contra Colombia bajo el argumento del combate al narcotráfico". Con estas declaraciones el Gobierno de Gustavo Petro, a través de la Cancillería, mostró su rechazo a las nuevas pretenciones del líder de la Casa Blanca.

El pronunciamiento llegó luego de que el martes el mandatario estadounidense asegurara que cualquier país que produzca y trafique drogas hacia territorio estadounidense estará “sujeto a ataques". Aunque no indicó planes concretos, puso a Colombia como ejemplo.

“Si entran por cierto país, o por cualquier país, o si creemos que están construyendo fábricas de fentanilo o cocaína, he oído que Colombia produce cocaína. Tienen plantas de fabricación de cocaína (…) Cualquiera que lo haga y la venda a nuestro país está expuesto a ataques”, aseguró Trump ante la prensa en la Casa Blanca.

Ante los señalamientos, la Cancillería de Colombia recordó los esfuerzos del país en la lucha contra el narcotráfico. Previamente, el presidente Gustavo Petro ha insistido en la responsabilidad que recae en las naciones de mayor consumo de drogas, principalmente Estados Unidos.

“Colombia continúa con el indeclinable compromiso de la lucha contra el narcotráfico, abordando el problema de manera integral, equilibrada, multidisciplinaria y con base en evidencias, respetando los derechos humanos y las libertades fundamentales, de acuerdo con el principio de responsabilidad común y compartida. Impulsa la necesidad de abordar y solucionar las tensiones que el sistema de fiscalización internacional de drogas genera al relacionarse con los derechos humanos, la salud pública, el medioambiente, las cuestiones de género y la protección de poblaciones vulnerables, como los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos”, señaló la nota oficial.

Asimismo, Petro, respondió a Trump en una publicación en X, argumentando que el país latinoamericano destruye un laboratorio de producción de drogas cada 40 minutos, "sin misiles".

En los últimos meses, Trump ha lanzado una ofensiva contra supuestos barcos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, causando decenas de muertos mediante ataques con misiles dirigidos.

Las fuerzas militares estadounidenses se han concentrado en el Caribe, a medida que aumentan las tensiones entre Trump y Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, país fronterizo con Colombia.

Leer también#VenezuelaHoy: Trump amenaza con atacar "cualquier país" que trafique drogas a Estados Unidos

Familia colombiana presenta la primera denuncia formal por ataques letales de EE. UU.

Mientras aumenta el escrutinio dentro y fuera de Estados Unidos por los más de veinte ataques contra supuestas narcolanchas, que dejan al menos 83 personas muertas, llega la primera denuncia formal al respecto.

Se trata de la familia de Alejandro Carranza Medina, un pescador colombiano, cuyos seres queridos aseguran que murió en una de esas embestidas de las fuerzas estadounidenses el pasado 15 de septiembre.

En una entrevista exclusiva con el diario británico ‘The Guardian’, la familia dio a conocer que la querella fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington D. C. La petición fue presentada el martes 2 de diciembre por el abogado estadounidense especialista en derechos humanos Dan Kovalik.

“El 15 de septiembre de 2025, el ejército estadounidense bombardeó la embarcación de Alejandro Andrés Carranza Medina (…) en la que el señor Carranza navegaba en el Caribe frente a las costas de Colombia. El señor Carranza murió en el proceso de este atentado”, señala el texto de la denuncia.

Organismos internacionales como la ONU y Human Rights Watch ya han calificado las embestidas estadounidenses en la región como “ejecuciones extrajudiciales”. Además, los expertos señalan que la declaratoria de “conflicto armado” por parte de Washington para justificar su escalada en lo que asegura es una lucha contra las drogas no autoriza ese tipo de acciones bélicas.

Previamente, familias tanto en Venezuela como en Trinidad y Tobago también han señalado que algunos de sus seres queridos dedicados a la pesca también han sido asesinados en esas ofensivas que EE. UU. inició el pasado septiembre–tras iniciar un inédito despliegue naval en agosto–mientras apunta contra el Gobierno de Nicolás Maduro al que vincula con el llamado Cartel de los Soles. Caracas que rechaza las acusaciones insiste en que se trata de un intento de Washington por derrocar a Maduro.

Leer también¿“Ejecuciones extrajudiciales” o “conflicto armado”?: análisis de los ataques de EE. UU. en el Caribe y Pacífico

Trump repitió que prepara ataques por tierra; Venezuela alerta ante la CPI

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró el martes que su país prepara ataques por tierra en medio de su despliegue militar en aguas del Caribe cercanas a Venezuela.

Durante una reunión en la Casa Blanca, Trump insistió en que "muy pronto" comenzarán los ataques contra carteles del narcotráfico dentro del territorio venezolano, lo que se enmarcaría en la operación ‘Lanza del Sur’, que incluye miles de efectivos militares y el portaaviones más grande del mundo.

"Vamos a comenzar a hacer esos ataques por tierra también, por tierra es más fácil, mucho más fácil (…) Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos, sabemos donde viven, sabemos donde viven los malos y vamos a comenzar eso también pronto", expresó el republicano, quien la semana pasada ya había advertido que sus Fuerzas Armadas actuarán "muy pronto" en tierra.

Por su parte, Venezuela, a través de su embajador Héctor Constant Rosales, alertó a los países miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) que la estabilidad regional en el Caribe está "amenazada" por el “despliegue militar estadounidense sin precedentes" que, aseguró, también busca afectar su soberanía.

Entretanto, el Parlamento venezolano, de mayoría chavista, presentó un proyecto de ley derogatoria del Estatuto de Roma para que el país se retire de la CPI, luego de que la Fiscalía de ese tribunal anunciara el cierre de su oficina en Caracas, al argumentar "falta de progreso real" con las autoridades locales.

China afirma que trabaja con todas las partes para "evitar una escalada"

La Administración de Xi Jinping aseguró este miércoles que "trabaja con todas las partes" para "evitar una mayor escalada" de la situación en Venezuela, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que su país prepara ataques por tierra en medio de su despliegue militar en aguas cercanas al país caribeño.

El portavoz de la Cancillería china, Lin Jian, manifestó en una rueda de prensa que Beijing "se opone a cualquier acción que viole los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas o que atente contra la soberanía y la seguridad de otros países".

Lin aseveró que China "se opone a la injerencia de fuerzas externas en los asuntos internos de Venezuela bajo cualquier pretexto".

"El Gobierno chino trabaja con todas las partes para salvaguardar el estatus de la 'zona de paz' de América Latina y el Caribe y evitar una mayor escalada de la situación", agregó el portavoz.

Con Reuters, EFE y medios locales

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más