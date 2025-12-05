Sudthisak Rinthalak tenía 42 años al momento de su muerte y trabajaba en la agricultura. Su cuerpo fue llevado a Gaza, según el ejército israelí. Entre los 251 rehenes tomados por Hamás durante su incursión en Israel, había unos 31 trabajadores tailandeses, el mayor grupo de extranjeros en cautiverio. La mayoría fueron liberados durante el primer y segundo alto el fuego.

"El Gobierno israelí comparte el profundo pesar de la familia Rinthalak, el pueblo tailandés y todas las familias de los fallecidos secuestrados", afirmó el jueves la oficina del primer ministro israelí.

En cumplimiento de la primera fase del acuerdo entre Hamás y el Gobierno de Benjamin Netanyahu, mediado por Washington, el grupo islamista entregó los últimos 20 rehenes vivos y, hasta el momento, los restos de 27 de los 28 fallecidos.

El último cuerpo que queda en ser devuelto es el del policía israelí Ran Gvili. Si bien Hamás liberó sin mayor demora a los rehenes vivos retenidos en Gaza, el proceso para devolver los restos de los cautivos fallecidos se ha prolongado por dificultades en el terreno para hallarlos, sostiene la milicia palestina. Una demora que el propio pacto contemplaba como una posibilidad.

La entrega de la totalidad de los cadáveres constituye un paso clave para finalizar la primera fase del acuerdo de cese al fuego, que también prevé la apertura del cruce fronterizo de Rafah, entre Gaza y Egipto, en ambas direcciones.

Israel ha mantenido el cruce cerrado desde que entró en vigor el alto el fuego en octubre, con el argumento de que Hamás debe respetar la cláusula de devolver a todos los rehenes que aún se encuentran en Gaza, vivos y muertos.

"El cruce se abrirá en ambos sentidos cuando todos nuestros rehenes hayan sido devueltos", aseguró el miércoles a los periodistas la portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian.

El anuncio da un atisbo de esperanza a miles de personas hambrientas, enfermas y heridas en Gaza que actualmente no tienen acceso a la atención que necesitan.

Egipto, por su parte, aboga por la apertura inmediata del cruce para que los palestinos en su territorio puedan entrar en Gaza, después de que el Gobierno de El Cairo haya rechazado el reasentamiento permanente de refugiados palestinos en el país.

Durante la primera fase del acuerdo, Israel ha liberado a casi 2.000 prisioneros palestinos bajo su custodia y ha devuelto los cuerpos de cientos de palestinos muertos. Tanto los presos excarcelados como varios de los cadáveres han presentado signos de pérdida de peso y de torturas.

Al menos 70.117 palestinos han muerto en más de dos años de invasión israelí sobre Gaza, 366 de ellos como consecuencia de violaciones israelíes posteriores al inicio del alto el fuego, según cifras del Ministerio de Salud gazatí, que la ONU considera fiables. En tanto, los brutales ataques de Hamás mataron a más de 1.200 israelíes.

Bombardeo israelí sobre Khan Younis

Cinco personas fueron reportadas muertas, entre ellas dos niños y dos mujeres, por un ataque israelí al campamento de personas desplazadas en Khan Younis, en el sur de Gaza, en la noche del miércoles, informaron fuentes del Ministerio de Salud de la Franja.

El portavoz de Defensa Civil de Gaza, Mahmoud Basal, afirmó en un mensaje que los muertos "no se encontraban en una zona de combate, sino en un refugio, en un lugar que les dijeron que era 'seguro'".

Las imágenes del ataque israelí muestran una llamarada que devora las tiendas de campaña de los refugiados gazatíes, quienes intentaban apagar el incendio con cubos de agua. Algunos heridos, entre ellos menores de edad, fueron atendidos en el lugar por los servicios de emergencia y otros más fueron traslados en ambulancias.

El bombardeo, que se produjo cerca del hospital de campaña Kuwaití, fue anunciado por el Ejército israelí como represalia por el ataque a sus tropas en la zona de Rafah, extremo sur de la Franja palestina, en el que resultaron heridos cinco soldados de Israel.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, acusó a Hamás de violar el alto el fuego el miércoles cuando, según el ejército, militantes salieron de un túnel y atacaron a soldados israelíes en un área bajo su control

Medios de Israel reportan la muerte del líder de un clan anti-Hamás

El líder de la milicia anti-Hamás Fuerzas Populares, Yasser Abu Shabab, fue asesinado en Gaza. La información fue confirmada en un comunicado por el propio grupo, ratificando así lo anticipado por múltiples medios israelíes, entre ellos Kan, la radio pública, que citó fuentes de seguridad estatales en calidad de anonimato.

’Times of Israel' detalló, a través de fuentes de defensa, que Abu Shabab murió en un "enfrentamiento interno" en Gaza y fue trasladado a un hospital en Israel antes de morir por complicaciones en las heridas.

Abu Shabab, un líder tribal beduino radicado en Rafah, un territorio en Gaza ocupado por Israel, ha liderado el más destacado de varios pequeños grupos anti-Hamás que ganaron terreno en el marco de la invasión israelí. Este clan ha sido señalado como una de las organizaciones armadas responsables del saqueo de la ayuda humanitaria y su difunto cabecilla supo ser el hombre más buscado por las autoridades de facto de Hamás, acusado de estar involucrado en el tráfico de drogas al enclave.

La confirmación de la muerte de Abu Shabab ha sido interpretada como un revés a los esfuerzos israelíes por apoyar a estos violentos clanes palestinos contra el movimiento islamista. El primer ministro Benjamin Netanyahu reconoció en junio haber armado a estos grupos, entre ellos a las Fuerzas Populares de Abu Shabab. Hamás había acusado a Yasser Abu Shabab de ser un colaborador y había ordenado su muerte o su captura.

Además, una investigación periodística de 'Sky News' reveló que, operando en las zonas controladas por el Ejército israelí, el grupo pudo introducir de contrabando dinero en efectivo, armas, autos y otros bienes de lujo, así como recibir alimentos del extinto grupo de contratistas privados 'Fundación Humanitaria de Gaza', respaldado por Estados Unidos e Israel.

France 24 con Reuters, AP y medios locales.

