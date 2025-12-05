Lo esencial:

En una entrevista dada a medios de India con motivo de su visita a ese país, Vladimir Putin calificó de "útiles" los diálogos con EE. UU. pero advirtió que Rusia "no puede aceptar" algunos puntos planteados en el plan de paz de Washington para Ucrania.

para Ucrania. Steve Witkoff y Jared Kushner verán al negociador ucraniano Rustem Umerov en Florida.

Rustem Umerov en Florida. Ataques rusos a infraestructura energética en Jersón, Odessa y Donetsk dejaron sin luz o calefacción a más de 150.000 personas .

Putin se reunirá con Narendra Modi para reforzar la cooperación militar y comercial.

para reforzar la cooperación militar y comercial. Putin defendió la "liberación" de Donetsk y Lugansk y rechazó regresar al G8 incluso si el plan de paz de EE. UU. lo tiene en los planes.

Este minuto a minuto ha concluido. A continuación, la información más relevante de la jornada del 4 de diciembre relacionada con la guerra en Ucrania y los esfuerzos diplomáticos de negociación para lograr un acuerdo:

Con EFE, AFP, Reuters y medios locales

