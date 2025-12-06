Lo esencial:

Rusia lanzó un ataque nocturno con 653 drones y 51 misiles contra infraestructuras críticas en Ucrania, denuncia Zelenski.

en Ucrania, denuncia Zelenski. La central nuclear de Zaporizhia perdió durante la noche toda su alimentación eléctrica externa, según el OIEA, la línea principal de 750 kV sigue fuera de servicio.

Moscú afirma haber interceptado 116 drones ucranianos .

. Estados Unidos y Ucrania coinciden en que "cualquier avance real" hacia la paz depende de la voluntad de Rusia.

A continuación, la información más relevante de la jornada del 6 de diciembre relacionada con la guerra en Ucrania:

Con Reuters, AFP, EFE, AP y medios locales.

