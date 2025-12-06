Lo esencial:
- Rusia lanzó un ataque nocturno con 653 drones y 51 misiles contra infraestructuras críticas en Ucrania, denuncia Zelenski.
- La central nuclear de Zaporizhia perdió durante la noche toda su alimentación eléctrica externa, según el OIEA, la línea principal de 750 kV sigue fuera de servicio.
- Moscú afirma haber interceptado 116 drones ucranianos.
- Estados Unidos y Ucrania coinciden en que "cualquier avance real" hacia la paz depende de la voluntad de Rusia.
A continuación, la información más relevante de la jornada del 6 de diciembre relacionada con la guerra en Ucrania:
Con Reuters, AFP, EFE, AP y medios locales.
