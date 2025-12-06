El viernes 5 de diciembre, la Corte Suprema de los Estados Unidos aceptó examinar la constitucionalidad de un decreto de Donald Trump sobre el derecho al suelo para los hijos de inmigrantes en situación irregular, uno de los más controvertidos de su nuevo mandato.

En un breve dictamen, el Tribunal de mayoría conservadora anuncia que acepta examinar el recurso presentado por la administración Trump contra las decisiones de los tribunales inferiores, que han concluido que era inconstitucional.

El controvertido decreto prohíbe al gobierno federal emitir pasaportes, certificados de ciudadanía u otros documentos a niños nacidos en los Estados Unidos cuya madre se encuentra ilegal o temporalmente en el país, y cuyo padre no es ciudadano estadounidense o residente permanente – titular de la famosa "tarjeta verde".

El principio del derecho del suelo, consagrado por la 14a enmienda de la Constitución, que establece que todo niño nacido en los Estados Unidos es automáticamente ciudadano estadounidense, se ha aplicado durante más de 150 años.

Una enmienda aprobada en 1868

La 14a Enmienda se aprobó en 1868, después de la Guerra Civil y la abolición de la esclavitud, para garantizar los derechos de los esclavos liberados y sus descendientes.

El Tribunal Supremo, consultado por la administración Trump contra las suspensiones de su decreto dictadas por numerosos tribunales o tribunales de apelación, había limitado el 27 de junio el poder de los jueces para bloquear a nivel nacional las decisiones del ejecutivo que consideran ilegales.

Pero no se ha reunido sobre la constitucionalidad del decreto presidencial, que está en el origen del litigio.

Donald Trump firmó este decreto a su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero, afirmando que quería luchar contra la inmigración ilegal. También se incluye a los niños cuyos padres residen temporalmente en los Estados Unidos a través de un visado de estudiante, trabajo o de turismo.

Con AFP; adaptado de su original en francés

