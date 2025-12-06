No es el Premio Nobel de Paz, pero no le dejo indiferente a Donald Trump. El presidente estadounidense genó este viernes el recién creado Premio FIFA de la Paz durante la ceremonia del sorteo del Mundial 2026, organizado en Washington D.C., la capital del país norteamericano.

La FIFA había anunciado en noviembre la creación de este galardón que, según la organización, debería recompensar “los enormes esfuerzos de personas que unen a la gente y aportan esperanza a las generaciones futuras”.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, consideró que el mandatario republicano “sin duda merece el primer Premio FIFA de la Paz por sus acciones y por lo que ha conseguido”.

Un video previo a la presentación elogiaba a Donald Trump por “resolver” la guerra en Gaza y tratar de poner fin a la guerra en Ucrania.

“Esto es lo que queremos de un líder, un líder que se preocupe por la gente. Queremos vivir en un mundo seguro, en un entorno seguro. Queremos unirnos. Eso es lo que la gente busca hoy aquí. Eso es lo que hacemos en la Copa del Mundo”, añadió Gianni Infantino tras entregarle el trofeo a Donald Trump.

Donald Trump en el centro de la ceremonia

Gianni Infantino no esconde su admiración y cercanía con Donald Trump. El dirigente, que tiene las nacionalidades suiza, libanesa e italiana, estuvo presente en Washington en la posesión de Donald Trump en enero. El presidente estadounidense también lo recibió en varias ocasiones en la Casa Blanca.

A pesar de que, en teoría, la FIFA es una organización neutra en materia política, no sorprendió que la ceremonia del sorteo del Mundial 2026 celebrara al mandario republicano.

Además del premio, el evento empezó con el tenor italiano Andrea Bocelli estonando el ‘Nessun Dorma, una de las canciones favoritas del presidente republicano y un clásico en sus mítines de campaña.

La ceremonia también terminó con la interpretación en vivo de la canción ‘YMCA’ de los Village People, que fue otro himno de su campaña presidencial.

Donald Trump suele usar grandes eventos deportivos y culturales para convertirlos en símbolos de su Presidencia. Asimismo, asistió al Super Bowl en febrero y el próximo domingo tiene previsto asistir a los Kennedy Center Honors, un evento en el cual el Gobierno estadounidense recompensa a artistas.

La obsesión de Donald Trump con los premios de paz

Antes de la ceremonia, Donald Trump dijo a la prensa que no le importaban los premios. “No necesito premios. Necesito salvar vidas”, insistió.

“Este es realmente uno de los mayores honores de mi vida, y más allá”, reaccionó, no obstante, al recibir el reconocimiento, evidenciando su gusto por este tipo de galardones.

“El mundo es ahora un lugar más seguro. Hace un año, Estados Unidos no estaba pasando por un buen momento, y ahora tengo que decir que somos el país más pujante del mundo y vamos a seguir siéndolo”, también dijo, asegurando haber “resuelto ocho guerras” y “salvado millones y millones de vidas”.

El presidente estadounidense tampoco esconde su voluntad de ganar un día el Premio Nobel de Paz, que fue atribuido este año a la opositora venezolana María Corina Machado.

Sin embargo, la afirmación de que Donald Trump ha puesto fin a ocho guerras este año tiene importantes límites. Muchos de los conflictos que pretende haber ayudado a terminar, incluso el conflicto entre Israel y Hamás, no pueden ser considerados resueltos.

Su política de mano dura contra la inmigración también sigue generando críticas por parte de numerosas organizaciones de la sociedad civil, que no ven en el presidente republicano un hombre que merece recibir premios de paz.

“El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de recibir el recién creado ‘Premio FIFA de la Paz’. Sin embargo, el pésimo historial de su Administración en materia de derechos humanos no refleja en absoluto ‘acciones excepcionales en favor de la paz y la unidad’”, expresó la ONG ‘Human Rights Watch’.

El despliegue militar que Donald Trump ordenó en el Caribe y sus amenazas de ataques en suelo venezolano tampoco favorecen la paz en la región y aportan matices a la narrativa promocionada por la Casa Blanca.

