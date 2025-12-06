Rusia e India consolidaron su alianza con la firma de una batería de acuerdos en ámbitos esenciales, a pesar de la presión occidental sobre Nueva Delhi para que reduzca sus estrechos vínculos con Moscú.

Durante una declaración conjunta este viernes 5 de diciembre, después de la cumbre bilateral, Moscú remarcó que seguirá enviando combustible a India "de forma ininterrumpida", un claro desafío al mandatario de EE. UU., Donald Trump, quien en los últimos meses ha anunciado aranceles adicionales a Nueva Delhi, precisamente por la compra de petróleo ruso.

Asimismo, Putin anunció "un programa para el desarrollo de la cooperación económica ruso-india hasta 2030”. El pacto busca impulsar el comercio anual entre ambas naciones hasta los 100 mil millones de dólares para 2030, una cifra que ascendió hasta 68.700 millones de dólares en el último año fiscal, finalizado en marzo.

Ambos mandatarios deslizaron la posibilidad de aumentar aún más la cooperación económica al revelar acercamientos para que la India establezca una zona de libre comercio con la Unión Económica Euroasiática, una agrupación económica de varias ex naciones soviéticas dominada por Moscú.

India desea aumentar sus exportaciones de productos farmacéuticos, agrícolas y textiles a Rusia, por lo que busca la eliminación de las barreras arancelarias. Moscú, a su vez, quiere asegurar la lealtad de un socio geopolítico e importante comprador de petróleo —con más de 1.400 millones de habitantes—.

Modi sostuvo que la cooperación con Rusia continuará, no solo en el plano de comercio y defensa, sino también en energías limpias, construcción naval, movilidad laboral y fertilizantes.

De hecho, uno de los principales productores de fertilizantes rusos, Uralchem, y tres empresas indias firmaron un memorando de entendimiento para levantar una planta de urea en Rusia, dijeron el viernes el gobierno indio y Uralchem. La planta tendrá una capacidad anual de 1,8 a 2 millones de toneladas, afirmó Uralchem ​​en un comunicado.

La agencia de noticias Interfax reveló que los suministros de fertilizantes rusos a India en 2025 alcanzarán entre 5 y 5,5 millones de toneladas métricas, frente a los 4,7 millones de toneladas de 2024.

Putin, que no iba a Nueva Delhi desde hace cuatro años, fue recibido por Modi en el aeropuerto de la capital, el jueves, con un fuerte abrazo y un cordial apretón de mano. En su visita de dos días, el líder del Kremlin estará acompañado por miembros de su gobierno, como el ministro de Defensa, Andréi Beloúsov, y una robusta delegación de empresarios.

Modi estuvo en Moscú el año pasado y ambos líderes se reunieron brevemente en septiembre en China durante una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái.

Energía y defensa, el núcleo de la alianza

Vladimir Putin, que definió a su país como "un proveedor confiable de recursos energéticos", se declaró "listo para seguir garantizando el suministro ininterrumpido de combustible" para la India.

El gesto fue apreciado el Modi, quien reconoció que la seguridad energética ha sido un pilar fundamental de los lazos entre ambos países, con una cooperación nuclear civil que se remonta a décadas.

En medio del frenesí de reuniones empresariales que sucedieron al encuentro matutino entre los presidentes, la empresa rusa Rosatom informó de un memorando de entendimiento con la India para la construcción de nuevas plantas de energía nuclear, así como para ampliar la cooperación en plantas nucleares de pequeña capacidad.

Pero Nueva Delhi busca mucho más que asegurar el flujo de crudo. También espera modernizar sus aviones de combate Su-30MKI de fabricación rusa y acelerar las entregas de hardware militar crítico.

Rusia propuso el viernes a la India localizar en ese país la producción del avión de combate furtivo de quinta generación, el Sukhoi Su-57, informó Sergei Chemezov, director ejecutivo de la corporación estatal rusa Rostec, citado por la agencia rusa TASS.

En la antesala de la llegada de Putin, funcionarios del gobierno indio se mostraron esperanzados en que el encuentro acelere la entrega dos sistemas de misiles tierra-aire S-400 rusos. El retraso actual en el envío surgió a partir de interrupciones en la cadena de suministro relacionadas con la guerra en Ucrania. India ya recibió tres de estos sistemas, en cumplimiento de un acuerdo de 2018, por un valor aproximado de 5.400 millones de dólares.

Putin y Modi vuelven firmaron un pacto en febrero de 2025 para mejorar la cooperación militar, los ejercicios militares, las escalas en puertos, la asistencia en caso de desastre y el apoyo logístico. La Duma Estatal de Moscú lo ratificó antes de la visita de Putin a la India.

"En respuesta a las aspiraciones de la India de autosuficiencia, la asociación se está reorientando actualmente hacia la investigación y el desarrollo conjuntos, así como hacia la producción de plataformas de defensa avanzadas", señaló el comunicado conjunto publicado el viernes.

​​​​​​Antes de la cumbre, el líder ruso dijo que los dos países “tienen una relación de mucha confianza cuando se trata de cooperación técnico-militar”.

Al describir la duradera asociación de la India con Rusia como "una estrella guía", Modi expresó: "Basadas en el respeto mutuo y la confianza profunda, estas relaciones siempre han resistido la prueba del tiempo". Y no solo el tiempo.

Un equilibrio imposible

La 23.ª Cumbre Rusia-India llega en un momento en que Nueva Delhi mantiene en conversaciones con Estados Unidos para un acuerdo comercial que reduzca los aranceles punitivos impuestos por el Trump.

El republicano elevó los aranceles sobre los productos indios al 50% en agosto, alegando el precio reducido del petróleo ruso en Nueva Delhi. India ha sido el segundo mayor importador de crudo ruso después de China.

Washington afirma que las compras de petróleo ruso ayudan a financiar la maquinaria bélica del Kremlin, en guerra con Ucrania desde 2022, por lo que sancionó en octubre a dos de los mayores productores de petróleo de Moscú para obligar a países como India a reducir sus importaciones.

"Apoyamos los esfuerzos por la paz", expresó Modi frente a Putin durante reciente encuentro. "La India no es neutral. La india está del lado de la paz", añadió. El presidente ruso agradeció la intención de su socio por encontrar "una solución a esta situación".

India y Estados Unidos establecieron el otoño como objetivo para alcanzar el primer tramo de un acuerdo comercial, pero aún no se ha concretado debido a tensiones en las relaciones. Modi también se encuentra en las etapas finales de las conversaciones sobre un acuerdo comercial con la UE, que ve la guerra de Rusia en Ucrania como una gran amenaza.

En una entrevista con la emisora ​​India Today transmitida el jueves por la noche, Putin desafió la presión de Estados Unidos sobre India. "Si Estados Unidos tiene derecho a comprar nuestro combustible (nuclear), ¿por qué India no debería tener el mismo privilegio?", preguntó, antes de comentar que discutiría el asunto con Trump.

Michael Kugelman, miembro senior del centro de estudios Atlantic Council de Washington, escribió en la revista Foreign Policy que "India enfrenta un enigma: al tomar medidas para fortalecer sus lazos con Moscú o Washington, Nueva Delhi corre el riesgo de hacer retroceder sus vínculos con el otro".

La declaración conjunta de este viernes evidencia el blindaje de la dupla indo-rusa: "Los líderes enfatizaron que en la actual situación geopolítica compleja, tensa e incierta, los lazos siguen siendo resistentes a la presión externa".

Con Reuters y AP

