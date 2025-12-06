La ceremonia del sorteo de la fase final del Mundial 2026 comenzará a las 12:00 p. m. hora local (17:00 GMT) de este 5 de diciembre, con una deslumbrante ceremonia copresentada por la supermodelo Heidi Klum, el comediante Kevin Hart y el actor y productor Danny Ramírez.

Tras las actuaciones musicales en directo de Andrea Bocelli, Robbie Williams y Nicole Scherzinger, numerosas leyendas del deporte, como Tom Brady, Wayne Gretzky y Shaquille O’Neal, se pondrán manos a la obra para sortear los equipos del mayor evento futbolístico, que se celebrará el próximo verano, del 11 de junio al 19 de julio.

A continuación, las claves sobre el funcionamiento del sorteo:

Las mejores cabezas de serie estarán separadas

Los equipos se dividen en 12 grupos, con cuatro selecciones cada uno. Por primera vez, la FIFA ha decidido que el sorteo se realice de tal forma que se garantice que las cuatro naciones mejor clasificadas se mantengan separadas. Por lo tanto, España, Argentina, Francia e Inglaterra no podrán enfrentarse antes de las semifinales en el calendario de partidos.

Ningún grupo puede tener más de un equipo de la misma confederación, a excepción de la UEFA. Con 16 equipos clasificados, esto significa que cuatro de los 12 grupos estarán formados por dos naciones europeas. Los mejores clasificados se mantienen separados.

Las tres selecciones anfitrionas ya han sido asignadas a sus grupos: Estados Unidos estará en el Grupo D y jugará dos partidos en Los Ángeles y uno en Seattle. México estará en el Grupo A, donde jugará dos partidos en el Estadio Azteca de la Ciudad de México (incluido el partido inaugural del torneo el 11 de junio) y uno en Guadalajara. Canadá ocupará el Grupo B con un partido en Toronto y dos en Vancouver.

Ronda eliminatoria adicional

Un torneo ampliado, con un 50 % más de participantes que en el último Mundial de 2022, implica muchos más partidos. Ahora hay una ronda eliminatoria adicional, con dieciseisavos de final que incluyen a los dos primeros equipos de cada uno de los 12 grupos, además de los ocho mejores terceros.

En otras palabras, la fase de grupos contará con 72 partidos, pero solo 16 de los 48 equipos serán eliminados.

Equipos por clasificación

Bomba 1: Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania

Bomba 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia

Bomba 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí, Sudáfrica

Bomba 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, 4 ganadores de los play-offs de la UEFA, 2 ganadores de los play-offs Intercontinentales.

Eliminatorias

Play-offs de la UEFA (16 equipos divididos en cuatro rutas de cuatro equipos cada una, con un ganador de cada ruta clasificado; semifinales a un solo partido el 26 de marzo, finales a un solo partido el 31 de marzo)

Ruta A: Gales o Bosnia y Herzegovina vs. Italia o Irlanda del Norte

Ruta B: Ucrania o Suecia vs. Polonia o Albania

Ruta C: Eslovaquia o Kosovo vs. Turquía o Rumanía

Ruta D: República Checa o Irlanda vs. Dinamarca o Macedonia del Norte

Play-offs intercontinentales (6 equipos divididos en dos rutas, con un equipo de cada ruta clasificado; semifinales a un solo partido el 26 de marzo, finales el 31 de marzo; todos los partidos se jugarán en México)

Nueva Caledonia o Jamaica vs. República Democrática del Congo

Bolivia o Surinam vs. Irak.

Este artículo fue adaptado de su versión original en inglés

Con AFP

