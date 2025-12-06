En medio de temperaturas bajo cero, Washington acoge este viernes la primera gran cita del Mundial de 2026 con el sorteo del torneo organizado en tres países (Estados Unidos, México, Canadá) y que será el de mayor número de participantes en la historia del fútbol.

La ceremonia, con estrellas invitadas y shows musicales, tendrá como principal estrella prevista al presidente estadounidense Donald Trump, quien podría ser galardonado con el flamante premio de la paz creado por la FIFA.

A continuación, las noticias más importantes sobre el sorteo del Mundial 2026, este 5 de diciembre:

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más