En medio de temperaturas bajo cero, Washington acoge este viernes la primera gran cita del Mundial de 2026 con el sorteo del torneo organizado en tres países (Estados Unidos, México, Canadá) y que será el de mayor número de participantes en la historia del fútbol.
La ceremonia, con estrellas invitadas y shows musicales, tendrá como principal estrella prevista al presidente estadounidense Donald Trump, quien podría ser galardonado con el flamante premio de la paz creado por la FIFA.
A continuación, las noticias más importantes sobre el sorteo del Mundial 2026, este 5 de diciembre:
