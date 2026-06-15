Más de 60 organizaciones civiles convocaron este domingo en Ginebra (Suiza) la única manifestación autorizada contra la cumbre de líderes del G7, a la que asistieron hasta 7.000 personas, según estimaciones de la policía suiza.

La movilización se salió de control cuando un grupo de asistentes con el rostro cubierto se distanció de la multitud para tomar piedras y lanzarlas contra la policía, que respondió con gases lacrimógenos, según constató la agencia EFE.

Los edificios de las Naciones Unidas fueron atacados con piedras por participantes que encendieron bengalas cuando la policía intentó alejarlos del recinto, según un testigo de Reuters. Un carro Tesla fue incinerado, mientras que las ventanas de un banco fueron destrozadas.

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La policía informó sobre la incautación de cuchillos y artefactos pirotécnicos.

La movilización fue convocada en rechazo a la cumbre del G7, que se celebrará del 15 al 17 de junio en Evian-les-Bains (Francia), y que reunirá a los gobernantes de Francia, Reino Unido, Canadá, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos, junto con la Unión Europea.

Los líderes mundiales tienen previsto debatir sobre las guerras en Medio Oriente, Ucrania y los desequilibrios económicos mundiales, durante el cónclave de tres días en el legendario palacio del Hotel Royal, levantado en una zona paradisíaca conocida por sus termas y vistas a los Alpes.

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Como el Gobierno francés negó la autorización a la manifestación en su territorio, el colectivo organizador, No G7, pidió a las autoridades de Ginebra que permitieran celebrar el acto en esa ciudad, a 45 kilómetros del punto donde se reunirán los jefes de Estado y de Gobierno.

Tras negociaciones infructuosas entre Suiza y Francia, las autoridades de Ginebra, con el aval del Gobierno central, terminaron aceptando acoger la manifestación, pese a que Francia no aceptó contribuir a los costos del operativo de seguridad.

Numerosos colectivos activistas viajaron desde distintos países europeos hasta Ginebra, donde se impusieron estrictas medidas de seguridad, entre ellas el cierre de 21 de sus 26 cruces fronterizos con Francia para regular el flujo de personas.

"Una reunión de ricos"

Un día antes de la movilización, una flotilla de unas 20 embarcaciones apareció en el lago Lemán, frente a la costa de Evian, exhibiendo pancartas en contra del G7 y a favor de Palestina.

"Tenemos mucho miedo de la política del señor Trump y también de la de los demás líderes del G7, porque están peleando y haciendo la guerra por todas partes", declaró la portavoz de la coalición No G7, Françoise Nyffeler.

En ocasiones anteriores, las manifestaciones contra la cumbre en Ginebra también terminaron con choques con la fuerza pública. Uno de los hechos más recordados se registró durante el encuentro del G8 en 2003, cuando Rusia aún formaba parte del selecto grupo. La tensión entre manifestantes y uniformados se prolongó durante tres noches. Los hechos dejaron más de 300 detenidos y unos 7 millones de francos en daños, según cifras del Estado suizo.

En un paralelismo con el presente, la cumbre de 2003 también se desarrolló en Évian-les-Bains y la manifestación fue convocada en Ginebra.

"Para mí, es una reunión de ricos que demuestra, una vez más, cómo los ricos pueden hacerse aún más ricos, mientras que los pobres se quedan atrás", declaró a Reuters Pippa Saugy, una manifestante que asistió a la marcha de este domingo.

Varios edificios de Ginebra han sido tapiados antes de la cumbre del G7 y las protestas relacionadas.

Con el precedente de 2003, decenas de comercios protegieron sus vitrinas con tablones de madera, como medida de prevención ante posibles disturbios, mientras que la Organización Mundial del Comercio (OMC) redobló su seguridad, ya que en el pasado fue blanco de agresiones durante manifestaciones similares.

Paralelamente, las autoridades suizas limitaron la ruta de la manifestación a la orilla derecha del lago Lemán, sin cruzar el emblemático Puente de Mont Blanc —que era una petición de los organizadores—, con el fin de mantenerlos apartados del centro de la ciudad. No obstante, el nuevo trayecto forzó el paso de los manifestantes por la sede de la ONU, que fue atacada finalmente con diferentes objetos.

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Con la llegada de los líderes mundiales el lunes 15 de junio, las medidas de seguridad se reforzarán en Suiza, donde se desplegarán 4.000 militares para apoyar a las fuerzas policiales.

Al otro lado de la frontera, Francia movilizará más de 13.000 policías y gendarmes para blindar la zona de la cumbre, mientras que otros 800 agentes de control fronterizo estarán activos, frente a los 60 habituales.

El futuro de las guerras en el centro del debate

El último participante en confirmar su presencia en la cumbre del G7 fue el presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, quien informó el domingo de su viaje a Évian-les-Bains como invitado del presidente anfitrión, Emmanuel Macron.

El Cairo aseguró en un comunicado que su participación en el encuentro de alto nivel "reafirma su papel fundamental en el avance de los esfuerzos por el desarrollo y la estabilidad en Oriente Medio". En esa línea, el presidente Abdelfatah al Sisi mantendrá una reunión por separado con el presidente estadounidense, Donald Trump.

No será el único. El republicano complementará su participación en el G7 con encuentros bilaterales con los líderes de Qatar, Emiratos Árabes Unidos (EAU) e India, en un momento de expectación mundial por un acuerdo posible entre Washington y Teherán para poner fin a la actual confrontación entre Israel e Irán, anunciado como un hecho inminente por la Casa Blanca y Pakistán, el principal mediador.

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Brasil, India, Corea del Sur, Kenia, Emiratos Árabes, Qatar y Ucrania también hacen parte de la lista de invitados.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el presidente francés, Emmanuel Macron, el primer ministro canadiense, Mark Carney, el presidente estadounidense, Donald Trump, el primer ministro británico, Keir Starmer, el canciller alemán, Friedrich Merz, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, posan para una foto de familia durante la Cumbre del G7, en Kananaskis, Alberta, Canadá, el 16 de junio de 2025.

Otro de los conflictos que entrará en el temario del G7 es el que se desarrolla en Ucrania, que sufre una invasión rusa desde 2022. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, señaló este domingo que "es muy importante" que el encuentro en Évian-les-Bains concluya "con decisiones concretas" sobre un acuerdo justo de alto el fuego con el Kremlin.

El líder de Kiev señaló también que habló telefónicamente con Trump, el principal intermediario con Moscú, para felicitarlo por su cumpleaños número 80 y desearle "mucho éxito, sobre todo en su labor para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania", según escribió Zelenski en redes sociales.

El presidente ucraniano adelantó que ambos líderes se comprometieron a conversar en profundidad sobre los planes para detener la guerra durante el evento del G7.

Con información de EFE, Reuters y AP

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