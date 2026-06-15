A pocos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo 21 de junio, Colombia presenta un panorama político particularmente polarizado. 41 millones de colombianos están llamados a las urnas para escoger entre el izquierdista Iván Cepeda y el candidato de derecha populista Abelardo de la Espriella.

Los dos candidatos proponen programas de gobierno opuestos. Iván Cepeda, el candidato de la coalición de izquierda Pacto Histórico, promete dar continuidad a la propuesta de reformas sociales y a la política de paz total iniciada por el presidente saliente Gustavo Petro.

Al contrario, Abelardo de la Espriella, candidato del partido nacional conservador Salvación Nacional, quiere brindarle seguridad al país militarizándolo, con un programa inspirado en el modelo implementado por el presidente Nayib Bukele en El Salvador.

Paz y seguridad, economía, medio ambiente, lucha anticorrupción, política exterior… France 24 ofrece una comparación punto por punto entre las propuestas de ambos candidatos presidenciales.

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Combo de fotografías que muestra al candidato presidencial por el movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella y al candidato del oficialista Pacto Histórico, Iván Cepeda. Ambos disputarán en segunda vuelta la Presidencia de Colombia el próximo 21 de junio.

Paz y seguridad

Iván Cepeda

Iván Cepeda ha dedicado una importante parte de su carrera profesional a la defensa de las víctimas. Mientras su aliado político Gustavo Petro ascendió a la presidencia colombiana en 2022, el filósofo, incansable defensor de los derechos humanos, fue uno de los arquitectos de la paz total, la política que consiste en negociar con todos los grupos a la margen de la ley, con el fin de pactar la paz con ellos.

Ahora candidato presidencial, Cepeda busca seguir con el mismo enfoque, con lo que ha llamado “paz integral”. Consiste en una visión multidimensional de la paz, que no se centra exclusivamente en los aspectos militares y policiales, sino en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, y el desarrollo socioeconómico de los territorios más golpeados por la violencia. No prevé abandonar las discusiones de paz con los diferentes grupos armados, privilegiando el diálogo a la fuerza.

Abelardo de la Espriella

Al contrario, Abelardo de la Espriella propone una política de mano firme para derrotar, mediante la fuerza y la justicia ordinaria, a los grupos armados. A principios de la campaña, incluso prometía “retomar el país en 90 días”.

En concreto, el abogado de extrema derecha propone lo que parece un plan de Seguridad Democrática 2.0 – inspirándose de la estrategia implementada en los años 2000 por el expresidente Álvaro Uribe Vélez–, que consiste en reforzar la militarización y usar las últimas tecnologías para luchar contra el crimen organizado. Promete poner un fin a los diálogos de paz iniciados por el gobierno Petro y terminar con la Justicia Transicional para la Paz (JEP). También quiere intensificar las fumigaciones de cultivos de coca.

Inspirándose abiertamente en el modelo de seguridad implementado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, Abelardo de la Espriella también contempla la construcción de diez megacárceles y la implementación de penas más severas contra los criminales.

Economía

Iván Cepeda

En temas económicos, Iván Cepeda apuesta a una mejor redistribución de las riquezas con el objetivo de reducir las brechas socioeconómicas en el país. Esto pasa por una mayor progresividad tributaria y aumento de los impuestos a las grandes fortunas y sobre las utilidades de las grandes empresas. El dinero recolectado debería alimentar programas sociales y el mejoramiento de la infraestructura y los servicios públicos.

Cepeda también propone la creación de un Banco del Pueblo, al cual las poblaciones más vulnerables podrían acudir para acceder a microcréditos para desarrollar sus actividades. El candidato de izquierda también respalda las reformas planteadas por el actual gobierno, como el aumento del salario mínimo, o la reforma laboral y pensional.

Abelardo de la Espriella

Por su lado, de la Espriella quiere reforzar el papel de los actores privados como motor del crecimiento económico de Colombia. En este sentido, promete reducir los impuestos a las empresas, para incentivar la creación de empleos.

Su plan de reactivación de la economía colombiana también pasa por una reducción del tamaño del Estado en uno 40%, mediante la eliminación o la fusión de entidades públicas y ministerios. Asimismo, busca recaudar entre 25 y 30 billones de pesos anuales y reducir el déficit fiscal del país.

Medio ambiente

Iván Cepeda

De nuevo, Iván Cepeda busca dar continuidad a las políticas iniciados por el Gobierno Petro. Enfatiza en la necesidad de proteger lo que considera bienes comunes: la naturaleza, la biodiversidad, los recursos naturales.

Se opone a lo que llama el “extractivismo depredador”, y en este orden de ideas, busca proteger algunos territorios y las comunidades que los habitan de las industrias petroleras y mineras. Se opone al fracking y busca fortalecer la transición energética hacia energías limpias.

También quiere reforzar el papel de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes en la protección del medio ambiente.

Abelardo de la Espriella

Por su lado, de la Espriella quiere hacer de la explotación de los recursos naturales y su exportación uno de los pilares del crecimiento del país, priorizando el desarrollo económico a la transición energética.

Está a favor del fracking y la firma de nuevos contratos petroleros y de gas. También busca facilitar la entrega de licencias ambientales para permitir el desarrollo de proyectos productivos, en especial de explotación minera.

Plantea desarrollar energía nuclear y almacenamiento energético con baterías de litio, tecnologías de bajo costo para generar energía solar y eólica, y la puesta en práctica de una cadena de valor de litio y minerales estratégicos.

Lucha contra la corrupción

Iván Cepeda

El candidato de izquierda propone una “revolución ética” con enfoque especial en la lucha contra la corrupción. Propone un Sistema Nacional contra la Macrocorrupción con base en cinco pilares, entre los cuales se cuenta una Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), un Portal Anticorrupción de Colombia (PACO) y una Unidad de Investigación de Macrocorrupción en la Fiscalía.

También insiste en el concepto de “austeridad republicana”, que consiste en una reducción de los salarios del presidente de la Republica y de los ministros, además de un control más estricto de los gastos de los servidores públicos.

Abelardo de la Espriella

Insistiendo en que nunca ha ocupado un cargo público y que nunca ha vivido de “la teta del Estado”, busca luchar contra la corrupción. Propone la creación de un “Bloque anticorrupción”, un equipo directamente regido por el presidente y cuya misión sería rastrear las redes de corrupción, recuperar el dinero y sancionar a los actores implicados como criminales.

También enfatiza en la idea de un “gobierno trazable” para brindar transparencia en las contrataciones públicas, con procesos que se llevarán a cabo a través del 'blockchain' (un libro de registros contables digital encriptado), para que la información no pueda ser modificada por nadie, bajo el lema Blockchain 2030.

Política exterior

Iván Cepeda

El candidato del Pacto histórico quiere fortalecer el papel de Colombia como un actor de la paz a nivel global, con una diplomacia enfocada en la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional. Defiende la idea una América Latina como Zona de Paz, oponiéndose a la presencia de bases militares extranjeras y a intervenciones armadas en la región.

Promueve una política exterior no subordinada a las órdenes de Washington, y rechaza las presiones de Donald Trump contra su país. También condena fuertemente el accionar israelí en Gaza, y lo califica de genocidio.

Abelardo de la Espriella

Insiste en la importancia de la soberanía nacional ante presiones del exterior al tiempo que busca fortalecer la cooperación con Estados Unidos, en especial en materia de seguridad. También ha repetido su voluntad de reforzar los lazos con Israel, tanto a nivel político como comercial.

El candidato de Salvación Nacional considera la posibilidad de retirar a Colombia de la ONU, de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Con medios locales.

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