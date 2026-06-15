Un helicóptero con un tripulante solitario que se dirigía a repostar chocó en el aire a baja altura con otro que trasladaba a cinco personas, entre ellos el cantante y comediante estadounidense Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspar Prim, tras lo cual ambas aeronaves se precipitaron a tierra y se incendiaron.

Uno de los helicópteros cayó sobre un concesionario de autos en la Avenida das Americas, en la parte occidental de Río de Janeiro, y quedó envuelto entre las llamas que consumieron a varios vehículos y complicaron el rescate de los cuerpos.

Fernando de Freitas, empleado de un taller de neumáticos que presenció el accidente, relató a la agencia AP que uno de los ocupantes saltó del helicóptero antes de que cayera a tierra. “Fue aterrador, absolutamente aterrador”, recordó el hombre.

En una de las aeronaves había un único ocupante, mientras que en la otra viajaban un tripulante y unos cuatro pasajeros: el piloto Alexandre Souza, el rapero estadounidense Oliver Tree, el youtuber argentino Gaspar Prim, y otros dos pasajeros, Lucas Vignale y Lucas Brito Chaves, según el medio brasileño Universo Online.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Varios vehículos calcinados llenan el lugar donde dos helicópteros colisionaron en el aire y se estrellaron en Río de Janeiro, Brasil, el 14 de junio de 2026.

Las causas del accidente siguen desconocidas

El portavoz de los bomberos, el teniente coronel Fabio Contreiras, declaró al canal de televisión CNN Brasil que aún se desconocían las circunstancias exactas del accidente.

“Los restos del aparato están esparcidos a lo largo de cientos de metros, por lo que la información de la que disponemos sigue siendo muy preliminar (…), debemos obtener las grabaciones y los videos para entender exactamente qué pasó”, declaró.

Una columna de humo se elevaba sobre el concesionario de automóviles. Cuando las baterías de litio de los vehículos eléctricos se incendian, “liberan gases altamente tóxicos, y la temperatura y la intensidad del fuego aumentan”, explicó Fabio Contreiras, precisando que apagar un incendio de este tipo “requiere de tres a cuatro veces más agua que para un incendio de automóvil convencional”.

Ambos pilotos contaban con “mucha experiencia, según declaraciones del alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere.

El rapero Oliver Tree entre las victimas

Oliver Tree, de 32 años, se encontraba de viaje en Brasil en el marco de una gira internacional. El intérprete de ‘Life Goes On’ y ‘Miss You’ dio un multitudinario concierto en la ciudad de São Paulo hace una semana, y tenía previsto cruzar el Atlántico para dar inicio a la etapa europea de su gira.

El artista, que cuenta con más de 11 millones de oyentes mensuales en Spotify, publicó este fin de semana un video en su cuenta de Instagram junto a Thiago Alcântara, un influencer de Río de Janeiro, en el que se lo ve vistiendo la camiseta de Brasil con su nombre estampado.

Oliver Tree actuará durante en el Festival de Música Austin City Limits en Austin, Estados Unidos, el 16 de octubre de 2022.

El youtuber argentino Gaspar Prim, más conocido como 'Gaspi', también figura en el manifiesto de vuelo de la aeronave junto a dos productores, el argentino Lucas Vignale y el brasileño Lucas Brito Chaves. Gaspi tenía más de 2,8 millones de seguidores en YouTube y tenía 23 años.

Sin embargo, aún no se puede confirmar oficialmente la muerte de los ocupantes debido a que los cuerpos hallados están carbonizados, según indicaron las autoridades locales.

En Brasil se han registrado 84 accidentes aéreos desde principios de 2026, con un saldo de 25 muertos, según las estadísticas del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa).

Con EFE, AFP, AP y medios locales

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más