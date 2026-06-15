Ecuador, considerada por muchos observadores como un outsider del Mundial 2026, empezó su campaña norteamericana con una derrota 1-0 contra Costa de Marfil. Durante mucho tiempo se pensó que se produciría el primer empate cero a cero del Mundial, pero Amad Diallo apareció para darle la victoria al equipo del oeste de África.

Si bien el estadio de Filadelfia era, en teoría, un terreno neutral para ambos equipos, en realidad se asemejaba a una arena hostil para los Elefantes. La diáspora ecuatoriana en Estados Unidos se había desplazado en masa para apoyar a la 'Tri' en su debut, mientras que los marfileños se vieron privados de sus aficionados debido a la restrictiva política de visados estadounidense.

Tres travesaños en el partido

Los ataques de ambos equipos ofrecieron un enfrentamiento generacional. En el bando ecuatoriano, el eterno Enner Valencia sigue presente en la punta, mientras que, del lado de los Elefantes, el técnico Emerse Faé ha confiado en el prodigio de 19 años Yan Diomandé para ocupar la banda.

Pero, en la cancha, la experiencia ha llevado la ventaja al principio. Los ecuatorianos ahogaron primero a sus rivales con su presión y no tardaron en generar las primeras ocasiones. Caicedo encendió la primera chispa (3′), mientras que Valencia resbaló al intentar rematar un centro de Hincapié (10′).

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Los Elefantes pueden incluso considerarse afortunados de no haber recibido goles antes del descanso. Yeboah y luego Minda tocaron sucesivamente el travesaño de Yahia Fofana (minutos 25 y 30). Los marfileños se mostraron impotentes y cometieron faltas. Seko Fofana, Frank Kessié y Guéla Doué no tardaron en ser sancionados con tarjetas amarillas (28′, 38′, 40′). El único rayo de luz fueron los regates de Diomandé y un intento de chilena de Singo (45’+1).

Los marfileños, por fin dominantes

El descanso sirvió a los Elefantes. Emerse Fae volvió a motivar a sus hombres, que por fin encontraron soluciones para asaltar el portero ecuatoriano. En una jugada colectiva, Seko Fofana asistió a Yan Diomandé, quien falló al rematar (48′). Luego, el tirador se convirtió en asistente para Elye Wahi, cuya volea acabó en el travesaño (53′).

Emerse Fae jugó dos nuevas cartas ofensivas con las entradas de Ange Bonny y Amad Diallo, en sustitución de Elye Wahi y Touré. El viento había cambiado y los Elefantes tuvieron el partido en sus manos. Yan Diomandé fue imparable por su banda. Pero, justo antes del descanso, Caicedo recordó que el más mínimo error se pagará caro: lanzó un disparo potente que Yahia Fofana solo pudo despejar (67′).

Unos instantes después, Amad Diallo se adelantó a todos por la banda derecha. Sin ángulo, centró hacia atrás, pero Porozo salvó a su equipo al deslizarse sobre la pelota. Galindez intervino (73′).

Costa de Marfil aguantó un inusual empuje ecuatoriano al final del partido, pero se mantuvo firme. En el último minuto, Singo aprovechó un espacio abierto y centro con fuerza. Amad Diallo apareció para desviar el balón con el pie izquierdo y anotar (89’, 1-0).

Un golpe perfecto para Costa de Marfil, que se adjudicó el segundo puesto del Grupo E detrás de Alemania, implacable contra Curazao (7-1). Esto le permite afrontar con tranquilidad el duelo del sábado frente a la máquina alemana.

Este artículo fue traducido del texto original en francés

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