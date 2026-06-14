Los Knicks de Nueva York alzaron el sábado 13 de junio su primer anillo de campeones de la NBA desde 1973, después de liquidar la serie de visitante ante los San Antonio Spurs, con un ajustado marcador de 94-90.

Se trata del tercer campeonato en la historia de los Knicks, tras las victorias de 1970 y 1973. Lograrlo conllevó una hazaña de remontadas: si el miércoles revirtieron una desventaja de 29 puntos en el Madison Square Garden, la mayor en la historia de las Finales, el sábado remontaron una brecha de 16 puntos construida por los Spurs en el segundo cuarto.

El conjunto neoyorquino aventajó a los de Texas a cuatro minutos del final y conservó el liderazgo durante el resto del juego. Así, cerraron la serie 4-1 en el quinto partido, en una final al mejor de siete, mientras que los texanos solo celebraron un encuentro.

"Por supuesto que nunca había visto nada igual, porque nunca había sucedido antes", destacó el comisionado de la NBA, Adam Silver, sobre la remontada en el Madison Square Garden. ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Unos 24 entrenadores y más de 400 jugadores vistieron la camiseta de los Knicks desde su último trofeo hasta hoy, incluidas leyendas del baloncesto que no lograron acariciar el campeonato, como Patrick Ewing, Allan Houston, Bernard King o Carmelo Anthony.

El equipo neoyorquino no lucía esta temporada entre los favoritos para llevarse el título a inicio de los playoffs, pero dieron la sorpresa con 13 victorias consecutivas.

Con el hito del sábado, los Knicks se convirtieron en la novena franquicia que puede alardear de al menos tres campeonatos: Boston tiene 18, Los Angeles Lakers tienen 17, Golden State tiene siete, Chicago tiene seis, San Antonio tiene cinco, y Filadelfia, Detroit y Miami tienen tres cada uno. Ahora, también Nueva York.

Épica actuación de Jalen Brunson

La actuación estelar del base Jalen Brunson, quien sumó 45 puntos —casi la mitad de las anotaciones de todo su equipo—, catapultó al conjunto neoyorquino a lo más alto del baloncesto mundial.

Brunson obtuvo el premio del MVP, al mejor jugador de las Finales, una distinción que muchos esperaban que se llevara la nueva estrella del baloncesto, Victor Wembanyama, de los Spurs, quien sumó 19 puntos, 14 rebotes y 5 tapones, pero no pudo evitar la derrota en las primeras Finales de su meteórica carrera.

"Siempre que alguien nos daba por vencidos, encontrábamos la manera de remontar y hacer algo al respecto", manifestó Brunson emocionado durante la celebración del título en la cancha.

Jalen Brunson defendido por Victor Wembanyama en la victoria de los New York Knicks ante los San Antonio Spurs el 13 de junio de 2026

El fichaje de Brunson, de 29 años, fue una jugada maestra de los Knicks, quienes contactaron al base cuando jugaba con los Dallas Mavericks, un conjunto en el que fue subestimado al punto de salir en 2022 como agente libre. Cuatro años después, Brunson se ha convertido en el mejor jugador del mejor equipo del mundo.

Antes de la llegada de Brunson, los Knicks tuvieron el peor récord de la NBA durante 25 años. Solo clasificaron a los playoffs en una ocasión entre 2014 y 2022.

Otros jugadores como el del pívot Karl-Anthony Towns y los aleros OG Anunoby y Mikal Bridges también se vincularon a los Knicks después del fichaje de Brunson.

La locura del deporte se toma Nueva York

La celebración de la victoria de los Knicks eclipsó por un momento la llegada del Mundial de fútbol a Nueva York. "Historia", escribió en X el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien anunció un gran desfile de celebración el jueves en Manhattan.

Sin embargo, algunos aficionados se adelantaron, lanzándose a festejar en las calles, ya abarrotadas por los simpatizantes brasileños y marroquíes congregados para el primer partido del Mundial de fútbol en esa ciudad.

Los seguidores de los Knicks lanzaron fuegos artificiales e hicieron sonar las bocinas de los coches por toda la ciudad. "¡Los Knicks en cinco!", coreaba la multitud después de que el club local de baloncesto cerrara la serie de siete partidos en cinco juegos.

Un total de 63 personas fueron detenidas entre el sábado y el domingo, durante las celebraciones por la victoria de la NBA, según reportó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), que además informó de cuatro apuñalamientos y cinco autobuses incendiados o destrozados. Diez agentes de policía resultaron heridos, entre ellos uno que recibió un puñetazo en la cara y otro al que golpearon con una botella de cristal.

La mayor ciudad de Estados Unidos llevaba cerca de 14 años sin festejar un título de las principales ligas deportivas norteamericanas, desde el triunfo de los Giants en el Super Bowl de la NFL en 2012, tres años después del último campeonato de los emblemáticos Yankees en la Serie Mundial de béisbol.

Los aficionados de los New York Knicks celebran su victoria tras el quinto partido de las Finales de la NBA contra los San Antonio Spurs, el sábado 13 de junio de 2026, en Nueva York.

Algunos íconos de los Knicks que no alcanzaron la gloria en el pasado, como Patrick Ewing, celebraron emocionados en la tribuna de San Antonio, junto a los seguidores neoyorquinos que viajaron más de 3.000 kilómetros para disfrutar del encuentro.

Los actores Timothée Chalamet y Ben Stiller, el cineasta Spike Lee y el comediante Tracy Morgan también apoyaron presencialmente a los Knicks.

El presidente ejecutivo y director general del conjunto neoyorquino, James Dolan, tomó el micrófono para dirigirse a los simpatizantes del equipo que celebraban en casa: "Hola Nueva York, lamento que haya tardado tanto. Pero aquí estamos, y espero que no vuelva a pasar tanto tiempo", manifestó.

Los aficionados de los Knicks celebran en Central Park (Nueva York), tras la victoria de los Knicks sobre los San Antonio Spurs, con la que se han proclamado campeones de la NBA por primera vez en 53 años.

Mientras Giants y Yankees compiten con franquicias vecinas (Jets y Mets), los Knicks son el equipo que aglutina realmente a la Gran Manzana.

Las anteriores Finales de Nueva York se remontan a las derrotas ante los Rockets, en 1994, y ante los Spurs, en 1999. La revancha ha sido saldada con creces 17 años más tarde.

Con información de AFP, AP y Reuters

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