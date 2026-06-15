El gol de Daichi Kamada, tras un rebote, en el minuto 88 fue el segundo empate de la segunda parte para Japón, que logró una reñida igualada a 2-2 con Países Bajos en el partido inaugural del Mundial para ambos equipos, disputado el 14 de junio por la tarde en Arlington, Texas.

A raíz de un saque de esquina lanzado por Junya Ito, Koki Ogawa se elevó en el centro del área y remató de cabeza un balón que rebotó en la cabeza de Kamada y superó al portero holandés Bart Verbruggen, igualando el marcador entre los dos equipos mejor clasificados del Grupo F.

¡EMPATE AGÓNICO PARA ARREBATARLE LA VICTORIA A PAÍSES BAJOS! Tras un remate de tiro libre, la pelota cayó en la cabeza de Kōki Ogawa, rebotó en otro compañero y terminó adentro del arco para el 2-2 sobre el final. ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad. PRESENTADO POR: La Ganga, ¡Comprobado! #SiPodemos #Comprobado pic.twitter.com/ZrlOfJvrMQ — DSPORTS (@DSports) June 14, 2026

Países Bajos, número 8 en la clasificación mundial de la FIFA/Coca-Cola, había ganado sus cuatro primeros partidos de la Copa del Mundo consecutivos. Japón, en el puesto 18, había ganado sus dos últimos partidos de apertura de la Copa del Mundo.

El empate llegó tras una primera parte sin goles, a la que siguieron tres goles en un lapso de 13 minutos en la segunda parte.

El capitán Virgil van Dijk adelantó a Países Bajos 1-0 en el minuto 51 cuando su remate de cabeza acabó en el fondo de la red tras rebotar en el poste derecho. Fue el decimotercer gol internacional de van Dijk, pero el primero en un Mundial.

Sin embargo, esa ventaja duró solo seis minutos, ya que Japón logró el empate en el minuto 57 gracias a un potente disparo con la derecha de Keito Nakamura desde fuera del área, que pilló desprevenido a Verbruggen y se coló por la esquina inferior izquierda de la portería, sumando así su undécimo gol con la selección japonesa.

Sin embargo, Países Bajos recuperó la ventaja siete minutos después, cuando Crycensio Summerville, que había recibido una tarjeta amarilla tres minutos antes, recibió un pase de Ryan Gravenberch —que dio las dos asistencias de los goles holandeses— y lanzó un disparo desde el borde del área que rebotó en el poste izquierdo y entró en la portería.

Parecía que el gol del empate no iba a llegar para Japón tras varias ocasiones claras que se quedaron en nada. En particular, Takefusa Kubo estuvo a centímetros de empatar el partido con un disparo lejano que se fue por encima de la portería en el minuto 67.

El portero japonés Zion Suzuki realizó cinco paradas en su debut en el Mundial. Verbruggen realizó una parada para los Países Bajos tras haber sido duda antes del partido debido a una lesión en la cadera sufrida en un amistoso de preparación.

Países Bajos fue el equipo más peligroso en la primera parte, con un 69 % de posesión, una ventaja de 5-3 en tiros y los tres tiros a puerta.

Donyell Malen fue el autor de los tres tiros a puerta de la primera parte, y estuvo a punto de marcar en el minuto 3, en el 34 y en el tercer minuto del tiempo de descuento, pero Suzuki lo impidió con sus paradas.

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