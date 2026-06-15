El partido no comenzó como se esperaba, cuando una de las selecciones con más experiencia en el Mundial se enfrentó a una debutante, pero al final Alemania marcó los últimos seis goles, dos de ellos obra de Kai Havertz, para imponerse por 7-1 a Curazao en el partido inaugural del Grupo E, disputado el domingo en Houston.

Sorprendentemente, el marcador estaba 1-1 al acercarse el descanso, pero Alemania tomó el control con un gol de Nico Schlotterbeck en el minuto 38 y un penalti de Havertz en el quinto minuto del tiempo añadido, lo que le dio una ventaja de 3-1 al descanso.

Jamal Musiala amplió la ventaja a 4-1 en el minuto 47, antes de que Nathaniel Brown (68′), Deniz Undav (78′) y Havertz (88′) sentenciaran el marcador con una diferencia de seis goles.

Alemania, cuatro veces campeona, disputa su participación número 21 en un Mundial, mientras que Curazao no solo debuta, sino que es el país más pequeño en clasificarse este año en términos de población (unos 158.000 habitantes) y superficie (445 km²).

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La ironía es que el director técnico de Curazao, Dick Advocaat, se convirtió, a sus 78 años, en el seleccionador de mayor edad de un partido del Mundial.

Félix Nmecha abrió el marcador para Alemania seis minutos después del saque inicial, pero Curazao sorprendió al mundo del fútbol con el gol del empate de Livano Comenencia en el minuto 21.

Nmecha se benefició de una pared con Florian Wirtz y envió un disparo a la escuadra derecha que superó al portero Eloy Room, quien ayudó al Columbus Crew a ganar la MLS Cup de 2020.

¿DÓNDE HE VISTO ESTE RESULTADO ANTES? Kai Havertz la picó y marcó el 7-1 de Alemania ante Curazao.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/3XuIfDFMqq — DSPORTS (@DSports) June 14, 2026

Un comienzo sorpresivo para el debutante

Comenencia estuvo en el lugar adecuado en el momento oportuno para marcar el histórico primer gol de Curazao. Un disparo de Jurgen Locadia fue bloqueado y rebotó directamente en el pie izquierdo de Comenencia en la frontal del área, y su remate se desvió en el centrocampista alemán Joshua Kimmich, quedando fuera del alcance del portero Manuel Neuer.

Neuer, de 40 años, fue una sorpresa en la convocatoria tras retirarse de la selección en agosto de 2024. En cambio, fue titular en su quinto Mundial, realizando una parada y empatando con el francés Hugo Lloris en el récord de partidos disputados como portero, con su vigésima participación en un partido de la Copa del Mundo.

Room realizó cuatro paradas para Curazao.

Schlotterbeck volvió a dar ventaja a Alemania con un remate de cabeza tras un saque de esquina de Brown, quien tiene doble nacionalidad porque su padre es estadounidense, pero el defensa decidió jugar con Alemania.

Nmecha provocó un penalti tras ser derribado por Riechedly Bazoer y Havertz lo transformó por la esquina inferior izquierda para sentenciar el partido antes del descanso.

En el cuarto gol de Alemania, Musiala realizó una carrera en diagonal hacia el lado derecho del área para recibir un pase de Kimmich y marcar justo junto al segundo palo.

Kimmich y Undav, este último tras salir desde el banquillo, dieron dos asistencias cada uno.

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