La central nuclear de Zaporizhia, la más grande de Europa, es uno de los principales puntos de fricción en el plan de paz estadounidense para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. El asunto es uno de los 20 puntos planteados por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en un plan de paz que discutió con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Florida el domingo.

A continuación se presentan algunos de los problemas relacionados con la instalación:

¿Qué planes se están discutiendo?

Rusia tomó el control de la planta, que se encuentra cerca de las líneas del frente, en marzo de 2022 y anunció planes para conectarla a su red eléctrica.

Casi todos los países consideran que pertenece a Ucrania, pero Rusia dice que es de su propiedad y que una unidad de la corporación nuclear estatal rusa Rosatom administra la planta.

Zelenski declaró en diciembre que Estados Unidos había propuesto una operación trilateral conjunta de la central nuclear con un director jefe estadounidense. Ucrania propone el uso de la planta por parte de su nación y de Estados Unidos, y que los estadounidenses determinen cómo utilizar el 50% de la energía producida.

Rusia ha considerado el uso conjunto ruso-estadounidense de la planta, según el periódico 'Kommersant'.

Tras sus conversaciones con Zelenski el domingo, Trump afirmó que los negociadores habían avanzado en la decisión sobre el destino de la planta. El presidente estadounidense afirmó que "es un gran paso" que Rusia no haya bombardeado la instalación.

¿Cuál es el estado actual?

La planta está ubicada en Energodar, a orillas del río Dnipro y del embalse de Kakhovka, a 550 kilómetros al sureste de la capital, Kiev.

La central nuclear de Zaporizhia tiene seis reactores de diseño soviético con una capacidad total de 5,7 gigavatios, según una base de datos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

La central ha dependido en los últimos años de energía externa para mantener el material nuclear frío y evitar una fusión.

Los equipos de la planta se alimentan con electricidad procedente de Ucrania. En los últimos cuatro años, este suministro se ha interrumpido al menos 11 veces debido a cortes en el tejido eléctrico, lo que ha obligado a la planta a utilizar generadores diésel de emergencia.

Tanto Rusia como Ucrania se acusan mutuamente de atacar la planta nuclear y de cortar las líneas eléctricas que conducen a ella.

El director general del OIEA, Rafael Grossi, dice que librar una guerra en torno a una planta nuclear ha puesto en constante peligro la seguridad nuclear.

El jefe ruso de la estación dijo el lunes que la instalación podría reiniciar la generación de energía a mediados de 2027 si la guerra concluye pronto. La dirección de la planta también anunció este 29 de diciembre que se estableció la línea eléctrica externa de la central nuclear, tras reparaciones impulsadas por la OIEA.

¿Por qué Rusia quiere la planta de Zaporizhia?

Rusia se ha estado preparando para reiniciar la central, pero afirma que esto dependerá de la situación en la zona. El director de Rosatom, Alexei Likhachev, no ha descartado el suministro de la electricidad producida allí a partes de Ucrania.

Oleksandr Kharchenko, director del Centro de Investigación Energética de Kiev, dijo que Moscú tenía la intención de utilizar la planta para cubrir un déficit energético significativo en el sur de Rusia.

En diciembre, el Servicio Federal de Supervisión Ambiental, Tecnológica y Nuclear de Rusia emitió una licencia para la operación del reactor Nº1, un paso clave para reiniciarlo.

El Ministerio de Energía de Ucrania calificó la medida de ilegal e irresponsable y de plantear el riesgo del registro de un eventual accidente nuclear.

¿Por qué Ucrania necesita la planta?

Rusia ha estado atacando la infraestructura energética de Ucrania durante toda la guerra. En los últimos meses, ha incrementado drásticamente la escala e intensidad de sus ofensivas, sumiendo regiones enteras en la oscuridad.

Los analistas dicen que el déficit de capacidad de generación de Ucrania es de unos 4 gigavatios, o el equivalente a cuatro reactores de Zaporizhia.

Kharchenko afirma que Ucrania tardaría entre cinco y siete años en construir la capacidad generadora necesaria para compensar la pérdida de la planta de Zaporizhia.

Kharchenko explicó que, si Kiev recuperara el control de la planta, se necesitarían al menos dos o tres años para comprender en qué condición se encuentra y otros tres años para restaurar el equipo y devolverlo a su pleno funcionamiento.

Tanto el operador nuclear estatal ucraniano, Energoatom, como Kharchenko dijeron que Ucrania no conocía el estado real de la central nuclear en la actualidad.

¿Qué pasa con el enfriamiento del combustible?

A largo plazo, queda el problema no resuelto de la falta de recursos hídricos para refrigerar los reactores después de que, en 2023, volara la enorme presa hidroeléctrica de Kakhovka, destruyendo el depósito que suministraba agua a la planta.

Además de los reactores, para estos hay piscinas de combustible gastado que se utilizan para enfriar el combustible nuclear usado. Sin suministro de agua a las piscinas, esta se evapora y la temperatura aumenta, con riesgo de incendio.

Una emisión de hidrógeno de una piscina de combustible gastado provocó una explosión en el desastre nuclear de Fukushima, Japón, en 2011.

Energoatom dijo que el nivel del estanque de enfriamiento de la central eléctrica de Zaporizhia había caído más de un 15%, o 3 metros, desde la destrucción de la presa, y continúa bajando.

Los funcionarios ucranianos dijeron anteriormente que las reservas de agua disponibles podrían ser suficientes para operar uno o, como máximo, dos reactores nucleares.

Este artículo fue adaptado de su original en inglés

