El Gobierno de Colombia decretó un ajuste del salario mínimo para 2026 del 23%, el mayor incremento anual desde 1993, cuando fue del 25%.

En una alocución junto al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, el presidente Gustavo Petro aseguró que "con estas medidas pensamos disminuir la desigualdad" aunque reconoció que "va a haber una presión sobre los precios".

Con el aumento del 23% en el salario base hasta los 472 dólares a precio de hoy y un alza adicional del subsidio para el transporte del 24,5%, el salario mensual trepará de 1.623.500 pesos (422,2 dólares) a dos millones de pesos colombianos (520,2 dólares). Vale anotar que no todos los trabajadores reciben este subsidio.

El anuncio se conoce cuando faltan pocos meses para que se realicen las elecciones presidenciales de 2026 y economistas advierten que el ajuste podría tener impactos negativos sobre la inflación, la informalidad y el costo de vida, en alza en el país.

"Un aumento muy por encima de la inflación es un empujón que no es duradero porque se transmite en más inflación (…) con un efecto macroeconómico que desestabilizaría la economía colombiana", dijo a la AFP Jorge Restrepo, profesor de economía de la Universidad Javeriana.

En Colombia se estima una inflación en torno al 4% anual para el año entrante, según el Banco de la República (central).

Cerca del 50% de los trabajadores colombianos, que en su mayoría tiene empleos informales, no llegan a ganar un salario mínimo, según cifras del departamento de estadística estatal, DANE.

Fabio Arias, presidente del sindicato Central Unitaria de Trabajadores -uno de los más grandes de Colombia- acusó a los empresarios de lamentar que "al pueblo trabajador le pueda llegar a ir bien".

La economía nacional supera las proyecciones de los analistas, que esperan una subida en el PIB de entre 2,6% y 2,7% hacia final de año.

La semana pasada, Petro declaró estado de emergencia económica por 30 días ante una "inminente crisis fiscal", tras llamados de atención de organismos internacionales al Ejecutivo izquierdista por la salud fiscal del país.

