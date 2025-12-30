Lo esencial:

Trump dice estar "muy enojado" tras recibir información de Putin sobre un presunto intento ucraniano de atacar una residencia del presidente ruso.

tras recibir información de Putin sobre un presunto intento ucraniano de atacar una residencia del presidente ruso. Canciller ruso califica el hecho de "terrorismo de Estado", afirmó que fueron 91 drones derribados y advirtió represalias.

China pide contención para evitar "desbordamiento" y escalada del conflicto.

para evitar "desbordamiento" y escalada del conflicto. Canciller de Ucrania niega que su país haya atacado una residencia de Putin y afirma que Rusia no presentó pruebas de esa acusación.

A continuación, los hechos más relevantes de la jornada del 30 de diciembre relacionados con la guerra en Ucrania:

Con información de EFE, AFP, Reuters y medios locales.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más