Lo esencial:

  • Trump dice estar "muy enojado" tras recibir información de Putin sobre un presunto intento ucraniano de atacar una residencia del presidente ruso.
  • Canciller ruso califica el hecho de "terrorismo de Estado", afirmó que fueron 91 drones derribados y advirtió represalias.
  • China pide contención para evitar "desbordamiento" y escalada del conflicto.
  • Canciller de Ucrania niega que su país haya atacado una residencia de Putin y afirma que Rusia no presentó pruebas de esa acusación.

A continuación, los hechos más relevantes de la jornada del 30 de diciembre relacionados con la guerra en Ucrania

Con información de EFE, AFP, Reuters y medios locales. 

