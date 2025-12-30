China inició este martes un segundo día de ejercicios con fuego real alrededor de Taiwán, destinados a simular un bloqueo de los principales puertos de la isla autogobernada y ataques contra objetivos marítimos.

Los ejercicios de guerra de dos días, bautizados 'Misión Justicia 2025′, comenzaron el lunes y fueron duramente criticados por Taipéi, que los calificó de “intimidación militar” por parte de Beijing.

China reclama a Taiwán como parte de su territorio soberano y no ha descartado el uso de la fuerza militar para tomar el control de esta democracia insular.

Periodistas de AFP en Pingtan —una isla china que es el punto más cercano a la isla principal de Taiwán— observaron el martes por la mañana, alrededor de las 9:00 (01:00 GMT), una salva de cohetes elevándose en el aire que dejaron estelas de humo blanco.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Al menos 10 cohetes fueron lanzados con segundos de diferencia entre sí, cada uno provocando un estruendo que retumbó en toda Pingtan mientras cruzaban el cielo.

Turistas corrieron hacia las barreras de madera con vista al mar, sacando sus teléfonos para tomar fotos y videos de los cohetes.

Poco después, el Ejército Popular de Liberación (EPL) señaló en un comunicado: “A las 9:00 del 30 de diciembre, las fuerzas terrestres del Comando del Teatro Oriental del EPL realizaron ejercicios de fuego real de largo alcance en aguas al norte de la isla de Taiwán y lograron los efectos deseados”.

La más reciente demostración de fuerza se produce tras una importante ronda de ventas de armas a Taipéi por parte de Estados Unidos —principal garante de la seguridad de Taiwán— y comentarios del primer ministro de Japón en los que afirmó que el uso de la fuerza contra Taiwán podría justificar una respuesta militar de Tokio.

Bejing advirtió el lunes que las "fuerzas externas" que arman a Taipéi "empujarían el estrecho de Taiwán a una peligrosa situación de guerra inminente”, aunque no mencionó países por su nombre.

El portavoz del ministerio de Exteriores, Lin Jian, dijo el lunes que cualquier intento de impedir la unificación de China con Taiwán estaba “condenado al fracaso”.

‘Entrenamiento con fuego real’

China afirmó el martes por la mañana que había desplegado destructores, fragatas, cazas y bombarderos "para realizar ejercicios sobre identificación y verificación, advertencia y expulsión, ataques simulados, asalto a objetivos marítimos, así como operaciones antiaéreas y antisubmarinas".

El comunicado del Comando del Teatro Oriental del EPL indicó que los ejercicios en las aguas al norte y al sur de la isla de Taiwán "pusieron a prueba las capacidades de coordinación mar-aire y de bloqueo y control integrados".

El lunes, el portavoz militar Shi Yi dijo que las maniobras eran "una severa advertencia contra las fuerzas separatistas de la ‘independencia de Taiwán’ y… una acción legítima y necesaria para salvaguardar la soberanía y la unidad nacional de China".

La televisión estatal CCTV informó que uno de los ejes centrales de los ejercicios era el "bloqueo" de puertos taiwaneses claves, incluidos Keelung, en el norte, y Kaohsiung, en el sur.

Las autoridades chinas publicaron un mapa con cinco grandes zonas alrededor de Taiwán donde se desarrollarían los ejercicios, que deben concluir a las 18:00 (10:00 GMT) del martes.

Taiwán afirmó que las zonas designadas por China para los ejercicios, algunas de las cuales se encuentran dentro de las 12 millas náuticas de su costa, han afectado las rutas internacionales de navegación y aviación.

El gobierno de la isla condenó el "desprecio de China por las normas internacionales y el uso de la intimidación militar para amenazar a países vecinos", declaró la portavoz de la Oficina Presidencial, Karen Kuo.

El ministerio de Defensa de Taiwán indicó el martes que había detectado 130 aeronaves militares chinas cerca de la isla en un período de 24 horas, así como 14 buques de la marina china y ocho embarcaciones gubernamentales no especificadas en las 24 horas hasta las 6:00 (22:00 GMT del lunes).

Los ejercicios del gobernante Partido Comunista de China “confirman aún más su naturaleza de agresor, convirtiéndolo en el mayor destructor de la paz”, señaló el ministerio de Defensa de Taiwán.

’Advertencia severa'

El ejército chino difundió un cartel sobre los ejercicios del martes que muestra brazos musculosos —tatuados con banderas chinas— empuñando martillos y golpeando el norte y el sur de la isla de Taiwán.

China realizó por última vez ejercicios a gran escala con fuego real alrededor de Taiwán en abril, maniobras sorpresivas que fueron condenadas por Taipéi.

Este mes, Beijng afirmó que adoptaría "medidas firmes y contundentes" para salvaguardar su territorio después de que Taiwán anunciara que Estados Unidos había aprobado una importante venta de armas por valor de 11.000 millones de dólares.

El lunes por la tarde, reporteros de AFP en Pingtan observaron dos cazas cruzando el cielo y un buque militar chino a lo lejos.

Este artículo es una adaptación de su original en inglés

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más